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Корнаухов: «Кокорин и Мамаев расплачиваются за свою глупость»

вчера, 09:01

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о скандальной ситуации, в которую попали хавбек «Краснодара» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин.

Павел мог быть дерзким, если чувствовал несправедливость. В этом отношении он каким был, таким и остался. Важно, как ты это преподносишь, говоришь. Когда я в 18 лет попал в «Торпедо», «старики», Ширинбеков, Агашков, были честны со всеми, неважно, молодой ты или опытный. Если видят, что пашешь, простят любые ошибки. Даже если говорят: «Бестолочь тупая, бегаешь не туда», то говорят искренне, от души. Начнёшь дерзить — спокойненько объяснят в душе, что такое субординация.

Понятно, что если ты в 16-17 лет выходишь за команду мастеров, то не за красивые глаза. Очевидно, соответствуешь требованиям. Мне нравилась его манера игры. Да, где-то он, может быть, и перегибал палку, но я в эти истории не был вовлечён. Насколько я его знаю, Павел несильно вылезает за рамки этого общества. То, что они с Кокориным сотворили глупость несусветную, — это да. За неё и расплачиваются. Надеюсь, что в скором времени это закончится. Каждый делает свою судьбу сам и должен просчитывать последствия. Как говорит Юрий Альбертович Розанов, это входит в стоимость билета.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил Не верю 90-м
   186 / 1082
вчера в 15:24
Совсем не в тему с этой надоевшей новостью.
У Корнаухова брали большое интервью в Чемпионате, там это и всплыло. А тут просто вырезали часть его вью и всунули
ДАША Д
ДАША Д
   199 / 1082
вчера в 11:07
Они не платят, они сидят.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   161 / 1082
вчера в 10:37
Совсем не в тему с этой надоевшей новостью.
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