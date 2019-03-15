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Рейнгольд: «Не надо делать из Лунёва героя»

вчера, 08:41
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил игру голкиперов «Зенита» в матче против «Вильярреала».

Травма Лунёва? Знаете, не такая уж это серьезная потеря. Откровенно говоря, Лунёв мне не очень нравится. Даже в игре против «Вильярреала» он допускал огрехи, терял ворота, что с ним не впервые. Один из голов мог предотвратить, если бы стоял ближе к линии ворот. Опять чуть не пустил пенку. Не надо делать из него героя. Вратарь должен выручать, Лунёв этого сейчас не делает. Он устраивает цирк временами, играет в непонятный футбол. А ведь это игрок сборной…

Что касается Кержакова, то он мне понравился: не затрясся, когда вышел на замену, не сплоховал. Отыграл профессионально, так что я ему благодарен, поскольку понимаю, как тяжело сидеть в запасе и внезапно входить в такую игру. Что же касается «Зенита» в целом, может, даже и хорошо, что он вылетел из Лиги Европы. Пускай сосредоточится на своих внутренних проблемах. Команда абсолютно неустойчивая – мне жалко «Зенит».

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Все комментарии
Wolf77785
Wolf77785 ответил Penokkio
   104 / 1082
сегодня в 02:16
Всем жалко Зенит, даже Зениту жалко Зенит. А жалко всем, потому что он жалок
после матча с Аяксом будет жалко Ювентус!
PITER_1
PITER_1
   696 / 1082
вчера в 23:55
а мну жалко старую кошерную свинью рейнгольда
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   44 / 1082
вчера в 18:20
От нафталина не отряхнулся и давай брехать.
Николай 86
Николай 86 ответил 112910415
   410 / 1082
вчера в 15:37
есть у Зенита приличный Азмун всё прочее смешное у Зенита
Азмун просто еще не успел стать своим, зенитовским. Он пока полагает, что в зенит приходят за футболом. Недавно в команде, не влился еще
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 1082
вчера в 13:44
Деду больше нравится "Агент 07" в воротах!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
   54 / 1082
вчера в 13:44
Это недоразумение опять потом будет плакаться, что его оскорбляют зенитовы.
После того как Спартак устраивает цирк у него ещё совести хватает писать про других.
Если ему жалко Зенит, то что ему Спартак?
У мнимой легенды Спартака нет мозгов и это даже возраст не помогает.
Danila Selin
Danila Selin ответил Наталья Волчок
   929 / 1082
вчера в 12:05
Да,вратаришка Лунёв никакой...он не спас ни в одном эпизоде,что летело,то и влетело.Ему,как и многим необходимо учиться вводить мяч в игру.х
мяч он умеет вводить. Только кому, когда все стоят. А выбивать ногой за центр поля.... так опять же никто не бежит вперёд, и получится тогда подарок мяча сопернику...
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   182 / 1082
вчера в 11:49
Лунев ему не нравится. Ему нравится семинольный и любовник штанги.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Наталья Волчок
   34 / 1082
вчера в 10:47
Да,вратаришка Лунёв никакой...он не спас ни в одном эпизоде,что летело,то и влетело.Ему,как и многим необходимо учиться вводить мяч в игру.х
В Зените традиция уже многолетняя. Вратари начинают хорошо, попадают в сборную , потом сдуваются, садятся на лавку и уходят. Все по кругу.
Bullкин
Bullкин
   488 / 1082
вчера в 10:32
Не надо делать из Рейнгольда и Мостового идиотов. Они сами все сделают.
Наталья Волчок
Наталья Волчок
   719 / 1082
вчера в 10:17
Да,вратаришка Лунёв никакой...он не спас ни в одном эпизоде,что летело,то и влетело.Ему,как и многим необходимо учиться вводить мяч в игру.х
Penokkio
Penokkio
   593 / 1082
вчера в 10:14
Всем жалко Зенит, даже Зениту жалко Зенит. А жалко всем, потому что он жалок
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   105 / 1082
вчера в 09:54
Грека в студию,с ним веселее нам было
Союзник противников
Союзник противников
   119 / 1082
вчера в 09:49
Травма-не признак героизма.С первых минут нойерил,и сыграл в итоге позорно.
Nafnafik
Nafnafik
   91 / 1082
вчера в 09:47
Не понятно кто из Лунева героя делает или белая горячка деда измотала?
Evilhuman
Evilhuman
   22 / 1082
вчера в 09:44
Очень много старика на соккере,его маразм перекрывает
112910415
112910415
   110 / 1082
вчера в 09:28
есть у Зенита приличный Азмун
всё прочее смешное у Зенита
Balanenok
Balanenok
   103 / 1082
вчера в 09:27
Рейнголду по душе семиголовый, а иногда больше курьезноголовый нравится, всё зависит от выпитой рюмки.
dbr123
dbr123
   704 / 1082
вчера в 09:10
проиграли и проиграли...пора уже привыкнуть что Зенит вылетает везде и отовсюду...в европах то уж точно им делать не чего...только позориться..
STVA 1
STVA 1
   112 / 1082
вчера в 09:02
Валера всегда чем то недоволен.
cska plus
cska plus
   16 / 1082
вчера в 08:53
Правильно, герой это ваш штанголиз.
parallels
parallels
   6 / 1082
вчера в 08:52
вымри.
LOpp
LOpp
   32 / 1082
вчера в 08:49
Верните Лодыгена!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1082
вчера в 08:47
За Семьлиховым и пятёрочником штанголизом лучше поговори.Гыгыгы
ДСА
ДСА
   255 / 1082
вчера в 08:42
Проиграли то из-за безобразного нападения.
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