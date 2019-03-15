Рейнгольд: «Не надо делать из Лунёва героя»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил игру голкиперов «Зенита» в матче против «Вильярреала».

Травма Лунёва? Знаете, не такая уж это серьезная потеря. Откровенно говоря, Лунёв мне не очень нравится. Даже в игре против «Вильярреала» он допускал огрехи, терял ворота, что с ним не впервые. Один из голов мог предотвратить, если бы стоял ближе к линии ворот. Опять чуть не пустил пенку. Не надо делать из него героя. Вратарь должен выручать, Лунёв этого сейчас не делает. Он устраивает цирк временами, играет в непонятный футбол. А ведь это игрок сборной…

Что касается Кержакова, то он мне понравился: не затрясся, когда вышел на замену, не сплоховал. Отыграл профессионально, так что я ему благодарен, поскольку понимаю, как тяжело сидеть в запасе и внезапно входить в такую игру. Что же касается «Зенита» в целом, может, даже и хорошо, что он вылетел из Лиги Европы. Пускай сосредоточится на своих внутренних проблемах. Команда абсолютно неустойчивая – мне жалко «Зенит».