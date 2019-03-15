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Непомнящий: «В „Зените“ больше лидеров, чем в „Спартаке“»

вчера, 08:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший наставник сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассуждает о предстоящем матче между «Спартаком» и «Зенитом» в РПЛ.

Мне кажется, что в воскресном матче фаворита нет и не может быть. Но в «Зените» больше лидеров, а «Спартак» сейчас в поиске, там выбирают, на кого надеяться. Вот у Азмуна сегодня в Испании было два стопроцентных момента при счете 0:0, значит, наверное, оставил порох сухим на «Спартак». Семак дал возможность отдохнуть Дзюбе, другим ребятам. Но все равно фаворита в предстоящей игре нет. Я считаю, что роль лидеров в таких матчах особенно важна. Их больше у «Зенита».

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Все комментарии
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   404 / 1082
вчера в 18:15
Лебеди, щуки и рак.
Расул Манаев
Расул Манаев
   311 / 1082
вчера в 15:49
В данный момент, если быть объективным, только Краснодар интересно выглядит, но тоже теряют очки там, где могут разгромить соперника
Расул Манаев
Расул Манаев
   311 / 1082
вчера в 15:46
Явных лидеров, как Халк, Промес , которые могли решить исход матча клубах на данный момент нет.
Дзюбиньо выразился бы- лидеришки. Никого не считаю фаворитом, увы выиграет не тот, кто сильнее, а проиграет тот, кто ещё слабее. ЛЕ все расставила по местам(((
Serg3.12
Serg3.12
   12 / 1082
вчера в 13:49
Лидеров больше?
Наверное, только уровень сейчас не высок
Зенит сейчас штормит не меньше, чем Спартак
В воскресенье можно увидеть всё, от унылого катания в 0-0, до разгрома одной из команд
...но всё решится в первом тайме)
Шуnя771
Шуnя771
   219 / 1082
вчера в 13:24
ШО?)
FROBI
FROBI
   248 / 1082
вчера в 13:09
А вот в Вильяреале не успели прочитать про "лидеров"... а то бы так испужались ))
GKN
GKN
   228 / 1082
вчера в 13:09
Лидеров может в Зените и больше, а вот бойцов маловато
тумба-юмба
тумба-юмба
   803 / 1082
вчера в 12:32
Пока что лидеры зинки бьют друг другу морды в раздевалке.А кто победит увидим вечером в воскресенье.И то что деревяхе дали отдохнуть,ещё ничего не значит.Как правило не получается ни там ни там.И в лиге европы вылетели и СПАРТАКУ влетят.
Caniggia
Caniggia
   40 / 1082
вчера в 12:00
Да хоть все 11 лидеров на поле у Зенита, а толку то что? Одно убогое и жалкое зрелище и унижение от второсортных европейских команд. Со Спартака спрос меньше, хотя ситуация там не лучше - ни игры, ни мысли, ни идеи. Одна бестолковая беготня.
Bjuik
Bjuik ответил Sebastian Eniston
   60 / 1082
вчера в 11:58
У Спартака семи нулевого был один зулус и того продали. Теперь Севилью хорошую команду преследует не удача)))
Где же один, у них целое племя.
ОПС
ОПС
   570 / 1082
вчера в 11:40
Больше не значит лучше.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   27 / 1082
вчера в 11:14
У Спартака семи нулевого был один зулус и того продали. Теперь Севилью хорошую команду преследует не удача)))
Исмет
Исмет
   517 / 1082
вчера в 11:08
дзюба позор Российского Футбола 👎
Balanenok
Balanenok
   103 / 1082
вчера в 10:32
В спартаке друг друга грызут, откуда там взяться лидеру.
viv
viv
   69 / 1082
вчера в 10:21
А может получиться и боевая ничья....
15511551
15511551
   48 / 1082
вчера в 10:13
как то, после 2-5 Зенита от Вильярреала, (по итогам двух матчей) который находится на 17!!! месте в Испании, говорить о лидерах в Зените. ну не знаю, лучше пока помолчать.
Ruslik1982
Ruslik1982
   138 / 1082
вчера в 10:06
во главе с Заболотным
пердун из Тарасовки
пердун из Тарасовки
   155 / 1082
вчера в 10:01
В Зените больше лидеров, а в моём Спартаке больше сами знаете кого.
particular
particular
   2 / 1082
вчера в 09:57
Думаю, что не всегда количество лидеров определяет конечный успех...
Марадона в Наполи и в одиночку чувствовал себя великолепно, потеснив даже богов в пантеоне..:))
Footbolista
Footbolista ответил Aндрей Сибиряков
   3 / 1082
вчера в 09:53
Так Спартак и не кричит на каждом углу, что он лучший клуб Восточной Европы))...
Союзник противников
Союзник противников
   119 / 1082
вчера в 09:53
Даже обескровленный "Спартак" просто обязан обыграть этот ужас.Теперь за "СПартак" уже не стыдно.С Вилами от реала он сыграл достойнее,а его обидчик-"Ливерпуль",даже "Баварию" вышвырнул.А кому Миллер десять лет выбирает в соперники "Зениту"? Вот и ответ.
Аксинья
Аксинья
   53 / 1082
вчера в 09:45
А в Зените как харкнёшь - так в лидера попадёшь...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   67 / 1082
вчера в 09:43
Дзюба с огромным желанием будет играть против СпаМа. Вот вам и лидер в Зените.
У СпаМа такого лидера нет.))))).
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   47 / 1082
вчера в 09:37
Дениска - лидер на поле, т.к. ненавидит спартак, а в раздевалке зажигают софья и педроша.
112910415
112910415
   110 / 1082
вчера в 09:32
да там все сплошь лидеры, все!
жаль, в футбол играть не могут..
Брулин
Брулин
   61 / 1082
вчера в 09:27
напрежомся и обыграем зину 3-0 и переместимся на 3 место
kolpankolpan
kolpankolpan
   463 / 1082
вчера в 09:26
Да правильно все сделал тренер.В Лиге Европы надеяться не на что.Дал отдохнуть половине состава.Только спамеры бегают как черти, а Зенит еле ноги передвигает.Посмотрим в воскресенье кто кого -шалабол или тормозилла?
пердун из Тарасовки
пердун из Тарасовки
   155 / 1082
вчера в 09:26
Хоть я и спартаковец, но поддержу Зенит в этом матче, т.к. он гордость России ! Я за правду.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков ответил Footbolista
   73 / 1082
вчера в 09:21
Лазурные так надеются на своих "отдохнувших" лузеров))...вчера весь зенит отдыхал...судя по игре)...
А спартак весь сезон отдыхает, Рапид разрешил.
pavkur
pavkur
   42 / 1082
вчера в 09:20
Рейнгольд будет расстроен.
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