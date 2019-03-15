Непомнящий: «В „Зените“ больше лидеров, чем в „Спартаке“»

Бывший наставник сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассуждает о предстоящем матче между «Спартаком» и «Зенитом» в РПЛ .

Мне кажется, что в воскресном матче фаворита нет и не может быть. Но в «Зените» больше лидеров, а «Спартак» сейчас в поиске, там выбирают, на кого надеяться. Вот у Азмуна сегодня в Испании было два стопроцентных момента при счете 0:0, значит, наверное, оставил порох сухим на «Спартак». Семак дал возможность отдохнуть Дзюбе, другим ребятам. Но все равно фаворита в предстоящей игре нет. Я считаю, что роль лидеров в таких матчах особенно важна. Их больше у «Зенита».