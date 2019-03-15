Непомнящий: «В „Зените“ больше лидеров, чем в „Спартаке“»

Бывший наставник сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассуждает о предстоящем матче между «Спартаком» и «Зенитом» в РПЛ.
Мне кажется, что в воскресном матче фаворита нет и не может быть. Но в «Зените» больше лидеров, а «Спартак» сейчас в поиске, там выбирают, на кого надеяться. Вот у Азмуна сегодня в Испании было два стопроцентных момента при счете 0:0, значит, наверное, оставил порох сухим на «Спартак». Семак дал возможность отдохнуть Дзюбе, другим ребятам. Но все равно фаворита в предстоящей игре нет. Я считаю, что роль лидеров в таких матчах особенно важна. Их больше у «Зенита».
Дзюбиньо выразился бы- лидеришки. Никого не считаю фаворитом, увы выиграет не тот, кто сильнее, а проиграет тот, кто ещё слабее. ЛЕ все расставила по местам(((
Дзюбиньо выразился бы- лидеришки. Никого не считаю фаворитом, увы выиграет не тот, кто сильнее, а проиграет тот, кто ещё слабее. ЛЕ все расставила по местам(((
Наверное, только уровень сейчас не высок
Зенит сейчас штормит не меньше, чем Спартак
В воскресенье можно увидеть всё, от унылого катания в 0-0, до разгрома одной из команд
...но всё решится в первом тайме)
Наверное, только уровень сейчас не высок
Зенит сейчас штормит не меньше, чем Спартак
В воскресенье можно увидеть всё, от унылого катания в 0-0, до разгрома одной из команд
...но всё решится в первом тайме)
Марадона в Наполи и в одиночку чувствовал себя великолепно, потеснив даже богов в пантеоне..:))
Марадона в Наполи и в одиночку чувствовал себя великолепно, потеснив даже богов в пантеоне..:))
У СпаМа такого лидера нет.))))).
У СпаМа такого лидера нет.))))).
жаль, в футбол играть не могут..
жаль, в футбол играть не могут..