Рейнгольд: «„Зенит“ позорно сыграл с „Вильярреалом“»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал вылет «Зенита» из Лиги Европы.
Сложилось такое впечатление, что «Зенит» приехал в Испании отбывать номер. Просто грустное зрелище, откровенно говоря. «Вильярреал» ведь в нижней части турнирной таблицы чемпионата Испании, а «Зенит» лидирует у нас. Считаю, что это позор. Сейчас кто-то может переводить стрелки на то, что у «Зенита» впереди матч со «Спартаком». Но тогда у меня вопрос: зачем наши команды лезут в еврокубки, что они там потеряли? Понимаю, что сейчас испанские болельщики говорят о том, что прошли команду, которая лидирует в России. Набили «Зениту» полную кошелку мячей. Знаете, не дай бог сейчас питерцы проиграют «красно-белым». Мне Семака жалко. Его снимут с работы, мне так кажется, если сейчас еще проиграет.
Как раз такие напоминалки перед матчем Спам-Зенит и есть. Их наверное не было перед матчем с Быками, но Спам уже был наказан, закрытием фан. трибуны В.
Так и логично, что им сейчас КДК напоминает, ребята, ведите себя достойно, так как матч "жаркий" ожидается, иначе можем закрыть ДВЕ фан трибуны или вовсе без зрителей.
А вовсе без зрителей, это печалька для ВСЕХ и болел Спартака и ЦСКА.
Как раз такие напоминалки перед матчем Спам-Зенит и есть. Их наверное не было перед матчем с Быками, но Спам уже был наказан, закрытием фан. трибуны В.
Так и логично, что им сейчас КДК напоминает, ребята, ведите себя достойно, так как матч "жаркий" ожидается, иначе можем закрыть ДВЕ фан трибуны или вовсе без зрителей.
А вовсе без зрителей, это печалька для ВСЕХ и болел Спартака и ЦСКА.
А бред- это сидеть чушь предпосылить..22-й.. 23-й тур..
Какая команда последней покинула еврокубки ????
Какая команда лидирует в чемпионате ???
Какая команда самая посещаемая ???
Какая команда неплохо усилилась зимой???
Какая команда может себе позволить не включать в заявку ЛЕ Нобоа,Ригони,Жиркова....Но включить Кокорина...Показывая отсутствие серьезных намерений в турнире..
Если Зенит не стал играть с этим испанским колхозом-знать на то есть объективные причины...
Конечно это лишний повод поныть и покритиковать сдешним умникам.... с аллергией на Зенит....Да и из-за никчемности результатов их клубов. . .Я то здесь при чем ???))))))
Зенит плох -смотрите текущую таблицу..
Остальное пыль.
А бред- это сидеть чушь предпосылить..22-й.. 23-й тур..
Какая команда последней покинула еврокубки ????
Какая команда лидирует в чемпионате ???
Какая команда самая посещаемая ???
Какая команда неплохо усилилась зимой???
Какая команда может себе позволить не включать в заявку ЛЕ Нобоа,Ригони,Жиркова....Но включить Кокорина...Показывая отсутствие серьезных намерений в турнире..
Если Зенит не стал играть с этим испанским колхозом-знать на то есть объективные причины...
Конечно это лишний повод поныть и покритиковать сдешним умникам.... с аллергией на Зенит....Да и из-за никчемности результатов их клубов. . .Я то здесь при чем ???))))))
Зенит плох -смотрите текущую таблицу..
Остальное пыль.
Повторюсь, перед матчем Спартак-Зенит таких напоминалок не было, а тут появилось.
Типа, КДК, вы не забудьте! Мало ли какие кричалки -и пустой стадион ;)
Уверяю тебя, перед матчами с любым другим соперником таких статеек не было и не будет.
Я для себя называю это кабинетными способами борьбы с конкурентами. Не на футбольном поле, а во всяких комитетах и комиссиях...
Повторюсь, перед матчем Спартак-Зенит таких напоминалок не было, а тут появилось.
Типа, КДК, вы не забудьте! Мало ли какие кричалки -и пустой стадион ;)
Уверяю тебя, перед матчами с любым другим соперником таких статеек не было и не будет.
Я для себя называю это кабинетными способами борьбы с конкурентами. Не на футбольном поле, а во всяких комитетах и комиссиях...
Зенит на первом месте с неплохим запасом
Чемпионский титул гораздо реальне, чем победа в этом сезоне в ЛЕ
Потери в составе достаточно ощутимые, чтобы пробовать распыляться на две цели
Матч со Спартаком важен не только из принципа
Так что всё логично и ожидаемо
Зенит на первом месте с неплохим запасом
Чемпионский титул гораздо реальне, чем победа в этом сезоне в ЛЕ
Потери в составе достаточно ощутимые, чтобы пробовать распыляться на две цели
Матч со Спартаком важен не только из принципа
Так что всё логично и ожидаемо
Уровень - это про плейофф еврокубка.....
Про то что в ЛЧ играют лучшие...подтверждают дежурные 54 голов Зенита за шиворот "новоиспечённым" московским чемпионам...)))
А вообще разговор - ни о чём....
Я тебе не доказываю что Зенит неимоверно силён и успешен....ибо сейчас этого нет....
Как и твои напрасные потуги уверить в обратном....))
Уровень - это про плейофф еврокубка.....
Про то что в ЛЧ играют лучшие...подтверждают дежурные 54 голов Зенита за шиворот "новоиспечённым" московским чемпионам...)))
А вообще разговор - ни о чём....
Я тебе не доказываю что Зенит неимоверно силён и успешен....ибо сейчас этого нет....
Как и твои напрасные потуги уверить в обратном....))