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Рейнгольд: «„Зенит“ позорно сыграл с „Вильярреалом“»

вчера, 08:31
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал вылет «Зенита» из Лиги Европы.

Сложилось такое впечатление, что «Зенит» приехал в Испании отбывать номер. Просто грустное зрелище, откровенно говоря. «Вильярреал» ведь в нижней части турнирной таблицы чемпионата Испании, а «Зенит» лидирует у нас. Считаю, что это позор. Сейчас кто-то может переводить стрелки на то, что у «Зенита» впереди матч со «Спартаком». Но тогда у меня вопрос: зачем наши команды лезут в еврокубки, что они там потеряли? Понимаю, что сейчас испанские болельщики говорят о том, что прошли команду, которая лидирует в России. Набили «Зениту» полную кошелку мячей. Знаете, не дай бог сейчас питерцы проиграют «красно-белым». Мне Семака жалко. Его снимут с работы, мне так кажется, если сейчас еще проиграет.

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Все комментарии
mugik1973
mugik1973
   616 / 1082
вчера в 21:15
Я спал и мне все равно было стыдно за Зенит
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
   11 / 1082
вчера в 20:43
У Зенита была очень слабый соперник. Но хозяева без трудности выиграли . Они показали и доказали кто дома хозяин. Котёнок. KETIK.
Nafnafik
Nafnafik
   91 / 1082
вчера в 19:33
Эка старого как от бухла повело, Зенит со спартаком стал путать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   75 / 1082
вчера в 18:05
Вот тут Валера совершенно прав. Зачем наши клубы выходят в Еврокубки и сливаются) ⚽⚽⚽⚽⚽😊
VIPded
VIPded
   480 / 1082
вчера в 17:49
Теперь главное, чтобы питерские Пищевику авоську напихали...)))
рже
рже
   694 / 1082
вчера в 17:44
Рейнгольд поймал свинячий маразм-зенит постоянно играет в весенний стадии еврокубках,а где его пещивик?-еще осенью обо76ся!
Расул Манаев
Расул Манаев ответил Союзник противников
   311 / 1082
вчера в 17:36
Что бы выбрал, таз или тот же хендай?,не говоря о других,
Расул Манаев
Расул Манаев ответил Союзник противников
   311 / 1082
вчера в 17:33
Моя японка, не пожалел сверху сотку из за сборки)))
Союзник противников
Союзник противников ответил Расул Манаев
   119 / 1082
вчера в 17:32
Стране нужен сильный чемпионат, на примере ПСЖ это видно. В данный момент наши чемпионат по сравнению с другими лигами как наш автопром и ихние автоиндустрии
Половина "их автоиндустрии" уже является "нашим автопромом". Посмотри на ВИН своей машины.
Союзник противников
Союзник противников
   119 / 1082
вчера в 17:30
Это не позор.Это "грёбанный стыд".
Морозовский
Морозовский ответил parallels
   7 / 1082
вчера в 17:21
ты, вообще, здоров?
8:32 (время московское)параллллельььныййй; "когда ты уже на тот свет отправишься? салют во дворе в зтот день устрою."
parallels
parallels ответил Морозовский
   6 / 1082
вчера в 17:15
Получается, что смерти желать человеку на"сОккере" - это можно! А сказать, что это есть НЕ ХОРОШО - немного троллинга! Не знал - учту! Извини,"парррралллкльный", что если тебя обидел! Учту. ЧТО Б, ТЫ, ЖИЛ - НА ОДНУ ЗАРПЛАТУ ТУ-ТУ-ТУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ты, вообще, здоров?
BenderBender
BenderBender ответил Гавроша
   299 / 1082
вчера в 17:11
Сейчас речь о зените. Улавливаешь?
Гавроша
Гавроша
   77 / 1082
вчера в 16:59
Рейнгольду - а то что спартак и еще 2 московские команды регулярно сливают еврокубки - это не позор?
Морозовский
Морозовский ответил parallels
   7 / 1082
вчера в 16:50
когда ты уже на тот свет отправишься? салют во дворе в этот день устрою.
Получается, что смерти желать человеку на"сОккере" - это можно! А сказать, что это есть НЕ ХОРОШО - немного троллинга! Не знал - учту! Извини,"парррралллкльный", что если тебя обидел! Учту. ЧТО Б, ТЫ, ЖИЛ - НА ОДНУ ЗАРПЛАТУ ТУ-ТУ-ТУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
armeec_♞
armeec_♞ ответил Ангел неБесГрешен
   425 / 1082
вчера в 16:35
Не отбитые на голову и помалкивают, не напоминая всякой хрени про пустые стадионы, неправильные газоны и холодную погоду. Повторюсь, перед матчем Спартак-Зенит таких напоминалок не было, а тут появилось. Типа, КДК, вы не забудьте! Мало ли какие кричалки -и пустой стадион ;) Уверяю тебя, перед матчами с любым другим соперником таких статеек не было и не будет. Я для себя называю это кабинетными способами борьбы с конкурентами. Не на футбольном поле, а во всяких комитетах и комиссиях...
Погоди погоди, а это типа Гинер напомнил всем перед вашем матчем, что фаны Спартака висят на предупреждении?
Как раз такие напоминалки перед матчем Спам-Зенит и есть. Их наверное не было перед матчем с Быками, но Спам уже был наказан, закрытием фан. трибуны В.
Так и логично, что им сейчас КДК напоминает, ребята, ведите себя достойно, так как матч "жаркий" ожидается, иначе можем закрыть ДВЕ фан трибуны или вовсе без зрителей.
А вовсе без зрителей, это печалька для ВСЕХ и болел Спартака и ЦСКА.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Евгений Макрушин
   33 / 1082
вчера в 16:07
Зенит на сегодня - по твоим же критериям -самая сильная команда...Согласно твоей теории про гладкое прохождение.. ))
А бред- это сидеть чушь предпосылить..22-й.. 23-й тур..

Какая команда последней покинула еврокубки ????
Какая команда лидирует в чемпионате ???
Какая команда самая посещаемая ???
Какая команда неплохо усилилась зимой???
Какая команда может себе позволить не включать в заявку ЛЕ Нобоа,Ригони,Жиркова....Но включить Кокорина...Показывая отсутствие серьезных намерений в турнире..
Если Зенит не стал играть с этим испанским колхозом-знать на то есть объективные причины...

Конечно это лишний повод поныть и покритиковать сдешним умникам.... с аллергией на Зенит....Да и из-за никчемности результатов их клубов. . .Я то здесь при чем ???))))))

Зенит плох -смотрите текущую таблицу..
Остальное пыль.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил armeec_♞
   45 / 1082
вчера в 15:38
Ты вот взрослый человек, а потому что пишешь, ну как ребенок, ей Богу. Причем тут Гинер? или он заставлял фанов Спартака горлопанить в адрес Гильерме? за что и получили на игру против Быков наказания. Или Гинер уже зарядил фанов Спартака, что бы они подобное выкинули в игре с вами и лишились походом на дерби с нами? А может у тебя есть факты, что Гинер строчит доносы в КДК по данной теме? уверен, что их нет. Да и Гинер не отбитый на голову как ты, что-бы сидеть и вырисовывать эти схемы с поведением фанов и их наказанием, вести расчеты по календарю регламентом и писаниной в КДК.
Не отбитые на голову и помалкивают, не напоминая всякой хрени про пустые стадионы, неправильные газоны и холодную погоду.
Повторюсь, перед матчем Спартак-Зенит таких напоминалок не было, а тут появилось.
Типа, КДК, вы не забудьте! Мало ли какие кричалки -и пустой стадион ;)
Уверяю тебя, перед матчами с любым другим соперником таких статеек не было и не будет.
Я для себя называю это кабинетными способами борьбы с конкурентами. Не на футбольном поле, а во всяких комитетах и комиссиях...
Расул Манаев
Расул Манаев ответил Jeck Denielse
   311 / 1082
вчера в 15:20
Стране нужен сильный чемпионат, на примере ПСЖ это видно. В данный момент наши чемпионат по сравнению с другими лигами как наш автопром и ихние автоиндустрии
Glodor
Glodor
   87 / 1082
вчера в 15:01
Спартак даже позорно ни с кем играть не смог.
Лаcковый зенит
Лаcковый зенит
   166 / 1082
вчера в 14:52
зенит давно уже пошел по рукам, что и подтвердила 18-я команда Испании
Лаcковый зенит
Лаcковый зенит
   166 / 1082
вчера в 14:51
    Санкт-Ватутинки
    Санкт-Ватутинки
       20 / 1082
    вчера в 14:34
    Абсолютно согласен! Идол зенитовских болельщиков прав! И они его мнение разделяют!
    Footbolista
    Footbolista ответил Serg3.12
       3 / 1082
    вчера в 14:20
    С турнирной точки зрения проигрыш Спартаку зенит не убьет...но убьет его глоров)...
    yk2ru
    yk2ru
       427 / 1082
    вчера в 14:15
    За пенальти в ворота Спартака и три удаления уже уплочено из доходов Миллера (1.2 млрд в год) или из других резервов?
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил Jeck Denielse
       62 / 1082
    вчера в 13:57
    Про 54 гола новоиспеченный московским чемпионам я не понял,бред как обычно.В прошлом сезоне Локо был чемпионом и по сумме двух матчей Вас натянул.В этом,да проиграли,но ещё один матч есть всё исправить.И вообще,лучшая команда это та,что наберёт больше всего очков в гладком чемпионате,а не та,что выиграет у отдельновзятых команд....Мои напрасные потуги...)))Да Вас,что вчера,что в Питере,15-ая команда Испании в этом убедила.Не понятно.....то ли ещё будет,Зенит обычно после 22/23 тура сыпаться начинает.И сейчас все предпосылки к этому есть....
    Garrincha58
    Garrincha58
       411 / 1082
    вчера в 13:53
    Семака не стоит снимать его вообще не стоило назначать и я очень хочу чтобы Зенит вылетел в ФНЛ
    Serg3.12
    Serg3.12
       12 / 1082
    вчера в 13:37
    Можно посмотреть на произошедшее и с другой стороны
    Зенит на первом месте с неплохим запасом
    Чемпионский титул гораздо реальне, чем победа в этом сезоне в ЛЕ
    Потери в составе достаточно ощутимые, чтобы пробовать распыляться на две цели
    Матч со Спартаком важен не только из принципа
    Так что всё логично и ожидаемо
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
       637 / 1082
    вчера в 13:27
    Грёбаный стыд лазурный
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Евгений Макрушин
       33 / 1082
    вчера в 13:26
    Нет связи между этим и предыдущим постом,на который я отвечал.Хотя и этот не совсем понятный.Вы пишите,я не хочу Припяти врать построению сильной команды,....препятствовать в чем???Про команды,которые представляют лигу в ЛЧ тоже юморок тот ещё....открою Вам глаза в ЛЧ играют те команды,что наилучшим образом выступили в своих лигах.Если Зенит в ЛЧ,то это только его проблема,слабоват значит для этого,не дорос....До какого,такого уровня???Вы про кубок УЕФА 12-летней давности???Так клубы с финансированием Зенита постоянно в плей-офф ЛЧ играют....где(и как) играет Зенит мы все знаем и видели.
    Препятствовать - значит ныть "Долой Семака"..."Лайк ему"...нового тренера на царство...)))
    Уровень - это про плейофф еврокубка.....
    Про то что в ЛЧ играют лучшие...подтверждают дежурные 54 голов Зенита за шиворот "новоиспечённым" московским чемпионам...)))
    А вообще разговор - ни о чём....
    Я тебе не доказываю что Зенит неимоверно силён и успешен....ибо сейчас этого нет....
    Как и твои напрасные потуги уверить в обратном....))
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