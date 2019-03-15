Рейнгольд: «„Зенит“ позорно сыграл с „Вильярреалом“»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал вылет «Зенита» из Лиги Европы.

Сложилось такое впечатление, что «Зенит» приехал в Испании отбывать номер. Просто грустное зрелище, откровенно говоря. «Вильярреал» ведь в нижней части турнирной таблицы чемпионата Испании, а «Зенит» лидирует у нас. Считаю, что это позор. Сейчас кто-то может переводить стрелки на то, что у «Зенита» впереди матч со «Спартаком». Но тогда у меня вопрос: зачем наши команды лезут в еврокубки, что они там потеряли? Понимаю, что сейчас испанские болельщики говорят о том, что прошли команду, которая лидирует в России. Набили «Зениту» полную кошелку мячей. Знаете, не дай бог сейчас питерцы проиграют «красно-белым». Мне Семака жалко. Его снимут с работы, мне так кажется, если сейчас еще проиграет.