Супермен и Терминатор. Реакция соцсетей на возвращение Зидана в «Реал»

Зидан вернулся в «Реал», и эта новость даже затмила очередную порцию матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. «Соккер.ру» - о том, как прошло Возвращение Короля в Сети.
«Реал» официально объявил о возвращении Зинедина Зидана минутным роликом, в который попали эпизоды триумфов в Лиге чемпионов и теплые перешептывания с Пересом.
Потом была пресс-конференция, где Флорентино Перес рассыпался в комплиментах. В частности, президент заявил, что «лучший в мире тренер вернулся домой», а еще отметил, что это страсть и любовь Зидана к «Реалу» привели его в «Реал» и снова сплели судьбы. Зизу не остался в долгу: «Я здесь потому, что действительно люблю этот клуб». При этом Зидан заставил обсуждать не только свое возвращение, но и внешний вид на презентации: француз вырядился в джинсы с высокими подворотами.
Отдельного внимания заслуживает и новый ролик, который «Реал» выпустил уже сегодня в честь возвращения Легенды. В нем раскрывается значимость Зидана для «Королевского клуба»: можно увидеть игровые моменты с участием Зизу и его успехи уже в роли наставника.
Ну а ниже – интересные зарисовки с просторов Интернета на тему. Вот Зидан с мешком кубков в сумерках подобрался к «Сантьяго Бернабеу».
Понятно, чего ждут от Зидана в Мадриде. Нужно спасти утопающих, потушить пожар и построить новый «Реал», лучше прежнего.
Зидана действительно встречают в «Реале» как Супермена и Спасителя.
А еще популярны сравнения с Терминатором. Потому что тот тоже обещал вернуться и вернулся.
Появился повод вспомнить о редком видео: Зидан в перерыве финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» держит речь перед командой.
И как тут не потроллить Жозе Моуриньо, который был соискателем должности главного тренера в «Реале»?
«Когда увидел новости о назначении Зидана».
Определенно, решение о возвращении в «Реал» Зизу обсуждал со своей верной спутницей Вероникой. Их счастливому браку в этом году исполнится 25 лет, Вероника и Зинедин всегда рядом, да и выбор «лука» для презентации наверняка на совести любимой жены.
Зинедин ради любимой Вероники отбывает шоппинговую повинность. Наверное, за последний год число таких «радостей» у Зизу увеличилось, а теперь снова можно будет сказать: «Прости, дорогая, много работы. „Реал“ сам себя не натренирует!»
Замена Солари на Зидана наверняка порадовала большинство игроков «Реала», особенно тех, кто конфликтовал с Сантьяго - Иско и Марсело.
Переговоры Зидана и Переса были непростыми, но в итоге желание дона Флорентино вернуть Зизу на тренерский мостик пересилило. Президент пошел на уступки, отдал Зидану контроль над трансферами и пообещал выделить 350 миллионов евро на летние покупки.
Недостатка в поддержке у Зидана не будет. Икер Касильяс после назначения Зизу написал следующее: «Я всю жизнь думал, что „Назад в будущее 2“ - лучший сиквел в мире. Но я так думал, пока не состоялось возвращение Зидана в „Реал“. Удачи!»
Уже заговорили о том, каких футболистов француз хочет видеть в Мадриде. Мбаппе, Неймар, Канте, Азар, Эриксен… Кто же из них присоединится к «Реалу» летом?
Только время покажет, что ждет Зинедина Зидана и «Реал» в их новом совместном приключении. Но мы точно будем пристально следить за тем, как Зизу справится с новым вызовом. И пожелаем ему удачи!
Как же их носят?
Как же их носят?