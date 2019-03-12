Супермен и Терминатор. Реакция соцсетей на возвращение Зидана в «Реал»

вчера, 16:04

Зидан вернулся в «Реал», и эта новость даже затмила очередную порцию матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. «Соккер.ру» - о том, как прошло Возвращение Короля в Сети.

«Реал» официально объявил о возвращении Зинедина Зидана минутным роликом, в который попали эпизоды триумфов в Лиге чемпионов и теплые перешептывания с Пересом.

Потом была пресс-конференция, где Флорентино Перес рассыпался в комплиментах. В частности, президент заявил, что «лучший в мире тренер вернулся домой», а еще отметил, что это страсть и любовь Зидана к «Реалу» привели его в «Реал» и снова сплели судьбы. Зизу не остался в долгу: «Я здесь потому, что действительно люблю этот клуб». При этом Зидан заставил обсуждать не только свое возвращение, но и внешний вид на презентации: француз вырядился в джинсы с высокими подворотами.

Отдельного внимания заслуживает и новый ролик, который «Реал» выпустил уже сегодня в честь возвращения Легенды. В нем раскрывается значимость Зидана для «Королевского клуба»: можно увидеть игровые моменты с участием Зизу и его успехи уже в роли наставника.

Ну а ниже – интересные зарисовки с просторов Интернета на тему. Вот Зидан с мешком кубков в сумерках подобрался к «Сантьяго Бернабеу».

Понятно, чего ждут от Зидана в Мадриде. Нужно спасти утопающих, потушить пожар и построить новый «Реал», лучше прежнего.

Зидана действительно встречают в «Реале» как Супермена и Спасителя.

А еще популярны сравнения с Терминатором. Потому что тот тоже обещал вернуться и вернулся.

Появился повод вспомнить о редком видео: Зидан в перерыве финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» держит речь перед командой.

И как тут не потроллить Жозе Моуриньо, который был соискателем должности главного тренера в «Реале»?

«Когда увидел новости о назначении Зидана».

Определенно, решение о возвращении в «Реал» Зизу обсуждал со своей верной спутницей Вероникой. Их счастливому браку в этом году исполнится 25 лет, Вероника и Зинедин всегда рядом, да и выбор «лука» для презентации наверняка на совести любимой жены.

Зинедин ради любимой Вероники отбывает шоппинговую повинность. Наверное, за последний год число таких «радостей» у Зизу увеличилось, а теперь снова можно будет сказать: «Прости, дорогая, много работы. „Реал“ сам себя не натренирует!»

Замена Солари на Зидана наверняка порадовала большинство игроков «Реала», особенно тех, кто конфликтовал с Сантьяго - Иско и Марсело.

Переговоры Зидана и Переса были непростыми, но в итоге желание дона Флорентино вернуть Зизу на тренерский мостик пересилило. Президент пошел на уступки, отдал Зидану контроль над трансферами и пообещал выделить 350 миллионов евро на летние покупки.

Недостатка в поддержке у Зидана не будет. Икер Касильяс после назначения Зизу написал следующее: «Я всю жизнь думал, что „Назад в будущее 2“ - лучший сиквел в мире. Но я так думал, пока не состоялось возвращение Зидана в „Реал“. Удачи!»

Pensaba toda la vida que REGRESO AL FUTURO II era la mejor segunda parte de una película del mundo mundial pero no, me equivoqué!! La mejor segunda parte es el regreso de Zidane al Real Madrid, otra vez!! Suerte 🍀!! pic.twitter.com/7FJHPO4xcz — Iker Casillas (@IkerCasillas) 11 марта 2019 г.

Уже заговорили о том, каких футболистов француз хочет видеть в Мадриде. Мбаппе, Неймар, Канте, Азар, Эриксен… Кто же из них присоединится к «Реалу» летом?

Только время покажет, что ждет Зинедина Зидана и «Реал» в их новом совместном приключении. Но мы точно будем пристально следить за тем, как Зизу справится с новым вызовом. И пожелаем ему удачи!