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Супермен и Терминатор. Реакция соцсетей на возвращение Зидана в «Реал»

вчера, 16:04

Зидан вернулся в «Реал», и эта новость даже затмила очередную порцию матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. «Соккер.ру» - о том, как прошло Возвращение Короля в Сети.

«Реал» официально объявил о возвращении Зинедина Зидана минутным роликом, в который попали эпизоды триумфов в Лиге чемпионов и теплые перешептывания с Пересом.

 

 

Потом была пресс-конференция, где Флорентино Перес рассыпался в комплиментах. В частности, президент заявил, что «лучший в мире тренер вернулся домой», а еще отметил, что это страсть и любовь Зидана к «Реалу» привели его в «Реал» и снова сплели судьбы. Зизу не остался в долгу: «Я здесь потому, что действительно люблю этот клуб». При этом Зидан заставил обсуждать не только свое возвращение, но и внешний вид на презентации: француз вырядился в джинсы с высокими подворотами.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Zidane in versione ‘Ma come ca...lcio ti vesti’ 😱😱😱 #realmadrid

Публикация от Giovanni Capuano (@giovannicapuano)

 

Отдельного внимания заслуживает и новый ролик, который «Реал» выпустил уже сегодня в честь возвращения Легенды. В нем раскрывается значимость Зидана для «Королевского клуба»: можно увидеть игровые моменты с участием Зизу и его успехи уже в роли наставника.

 

 

Ну а ниже – интересные зарисовки с просторов Интернета на тему. Вот Зидан с мешком кубков в сумерках подобрался к «Сантьяго Бернабеу».

 

 

Понятно, чего ждут от Зидана в Мадриде. Нужно спасти утопающих, потушить пожар и построить новый «Реал», лучше прежнего.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zidane coming back for Real Madrid’s rescue 🕺🏻

Публикация от TheFootballWhisperer Tipster (@footballwhisperer)

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في نظرة سريعة على عودة زيدان لريال مدريد، لا بد من الإشادة بهذه الشجاعة وبهذا الحب والولاء الذي يملكه الفرنسي الاسطورة زيدان، رفض كل العروض المقدمة له وكل المغريات من پاريس سان جيرمان واليوفي وبعض دول الخليج، وفضل العودة لبيته في مدريد، لفريق متعب جدا ويعاني كثيرا ولا توجد فيه اي روح منافسة، ويعرف جيدا انه عليه القيام بعمل مضاعف عن الذي قام به عندما استلم الفريق بعد رافاييل بينيتيز، حيث لايوجد كريستيانو رونالدو، ولايوجد ذاك الدافع الذي كان يملكه اللاعبين في تلك الفترة. ايضا علينا ان نحلل عودته بهذه الطريقة، فالتحليل الوحيد الذي اراه منطقيا هو ان پيريز استسلم لكل طلبات زيدان واتصل به قائلا انه موافق على جميع شروطه في حال قرر العودة، وهذا يعني الكثير من التغييرات، انتداب البعض وبيع البعض الآخر. بالنهاية لا يجب تجاهل ان زيدان أمام تحدي العمر وامام مهمة صعبة جدا، وستكون الاعين عليه مركزة اكثر من اي وقت آخر، من الاعلام الذي لايرحم، او من المشجعين المدريديين وفرق الخصوم. . . . . PEA87CE . . . . فولو للمزيد follow us for more @4141football . . . . #football #soccer #realmadrid #barcelona #juventus #bayernmunich #manchesterunited #uefachampionsleague #premierleague #laligabbva #manchestercity #liverpool #chelsea #arsenal #acmilan #intermilan #asmonaco #fabregas #cristianoronaldo #lionelmessi #neymar #لايك #كومنت #فولو #منشن #bundesliga #ligue1 #zidane #welcomebackzizou

Публикация от 4141football (@4141football)

 

Зидана действительно встречают в «Реале» как Супермена и Спасителя.

 

 

А еще популярны сравнения с Терминатором. Потому что тот тоже обещал вернуться и вернулся.

 

 

 

 

Появился повод вспомнить о редком видео: Зидан в перерыве финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» держит речь перед командой.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Судя по всему, Зидан, посмотрев на успехи Сульшера, прошарил, что в МЮ его никто не ждёт и принял решение камбэкнуться в «Реал». Посмотрим, что из этого выйдет. Думаю, Перес закупится летом и хуже чем в этом сезоне не будет. В Мадриде был также вариант с Моуром, но даже с моим уважением к Жозе, я не верю в его успех конкретно в «Реале», в основном из-за конфликтов с ключевыми игроками команды ещё с его прошлого прибытия в Мадрид - у него мизерный авторитет в клубе в сравнении с Зизу. А в Интер велком)) Так забавно было читать интервью Бензема после матча с «Вальядолидом», где он говорил о том, что хочет, чтобы Солари остался в «Реале» до конца сезона и видеть его увольнение спустя пару дней )))₽)))))))₽)) #футбол #спорт #реал #football #sport #real #madrid #realmadrid #zidane #зидан #мадрид #лигачемпионов #лч #моуриньо #моуринью

Публикация от Продвинутый футбол 🔫plastic🔫 (@plastic_football)

 

И как тут не потроллить Жозе Моуриньо, который был соискателем должности главного тренера в «Реале»?

 

 

«Когда увидел новости о назначении Зидана».

 

 

Определенно, решение о возвращении в «Реал» Зизу обсуждал со своей верной спутницей Вероникой. Их счастливому браку в этом году исполнится 25 лет, Вероника и Зинедин всегда рядом, да и выбор «лука» для презентации наверняка на совести любимой жены.

 

 

Зинедин ради любимой Вероники отбывает шоппинговую повинность. Наверное, за последний год число таких «радостей» у Зизу увеличилось, а теперь снова можно будет сказать: «Прости, дорогая, много работы. „Реал“ сам себя не натренирует!»

 

 

Замена Солари на Зидана наверняка порадовала большинство игроков «Реала», особенно тех, кто конфликтовал с Сантьяго - Иско и Марсело.

 

 

 

 

 

 

Переговоры Зидана и Переса были непростыми, но в итоге желание дона Флорентино вернуть Зизу на тренерский мостик пересилило. Президент пошел на уступки, отдал Зидану контроль над трансферами и пообещал выделить 350 миллионов евро на летние покупки.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#زيدان يعود إلى #ريال_مدريد 👑 @koortoon

Публикация от سبورت 360 عربية (@sport360arabiya)

 

Недостатка в поддержке у Зидана не будет. Икер Касильяс после назначения Зизу написал следующее: «Я всю жизнь думал, что „Назад в будущее 2“ - лучший сиквел в мире. Но я так думал, пока не состоялось возвращение Зидана в „Реал“. Удачи!»

 

 

Уже заговорили о том, каких футболистов француз хочет видеть в Мадриде. Мбаппе, Неймар, Канте, Азар, Эриксен… Кто же из них присоединится к «Реалу» летом?

 

 

Только время покажет, что ждет Зинедина Зидана и «Реал» в их новом совместном приключении. Но мы точно будем пристально следить за тем, как Зизу справится с новым вызовом. И пожелаем ему удачи!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يا علي اومد #زيدان #zidane

Публикация от sadegh m (@sad_egh_mah_moodi)

 

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Все комментарии
EvilVoice
EvilVoice ответил Зеленыйслоник
   878 / 1092
сегодня в 01:41
Что кабинетико, что женская каталонская консультация понимают, что в случае успеха Зидана им ничего в главном клубном турнире Европы ничего не светит, только забвение и мусорные местные чемпионаты.Особенно смешно читать злопыхания каталонской помойки, которая раз за разом позорит Ла Лигу, вылетая от абсолютно раз за разом с треском из четвертьфиналов.
    Gourcuff Yohanne
    Gourcuff Yohanne
       461 / 1092
    вчера в 21:36
    Ох эти дурацкие штаны
    Как же их носят?
    Incredulous
    Incredulous ответил kanuni
       124 / 1092
    вчера в 21:16
    Откуда такой негатив?Мандраж или зависть?
    Страх!
    kanuni
    kanuni ответил -Inquisitоr-
       556 / 1092
    вчера в 20:41
    Откуда такой негатив?Мандраж или зависть?
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
       457 / 1092
    вчера в 19:57
    Что кабинетико, что женская каталонская консультация понимают, что в случае успеха Зидана им ничего в главном клубном турнире Европы ничего не светит, только забвение и мусорные местные чемпионаты.Особенно смешно читать злопыхания каталонской помойки, которая раз за разом позорит Ла Лигу, вылетая от абсолютно раз за разом с треском из четвертьфиналов.
    Forever77
    Forever77 ответил -Inquisitоr-
    вчера в 19:50
    Мнение фанатика секты БЧК. Ха-ха.
    DXTK
    DXTK
       162 / 1092
    вчера в 18:54
    как верно подметил однажды Луиш Фигу назвав Реал - ЦИРКОМ. эти золотые слова были во время сказаны, а сейчас отлично подходят к этой новости.
    Deville
    Deville
       147 / 1092
    вчера в 18:42
    зидану пошло бы сыграть терминатора.
    Deville
    Deville
       147 / 1092
    вчера в 18:38
    могу лишь пожелать удачи это лысому мужику. зизу для реала станет таким же, как ферги для мю тренером на десятилетия. правда зачем было уходить, чтобы снова вернутся? бывают и такие истории.
    дурман
    дурман
       276 / 1092
    вчера в 18:32
    Зидан, надень штаны. Будь мужиком
    Fotograf68
    Fotograf68 ответил Бильге Октай
       304 / 1092
    вчера в 17:46
    сколько радостных ожиданий .... какой же будет облом у этих людей ....
    Поживём, увидим. Тренеры и игроки меняются, а команда остаётся верна традициям побеждать, ни смотря ни на что.
    NOVA
    NOVA
       768 / 1092
    вчера в 17:45
    конечно же будет интересно посмотреть на перестройку Реала летом!!!
    Fotograf68
    Fotograf68 ответил -Inquisitоr-
       304 / 1092
    вчера в 17:44
    Своевременное возвращение - с Барсой играть уже не надо, впереди Эйбары да Уэски, можно пустить пыль в глаза тупоголовым глорам о своём тренерском таланте, которые с радостью забудут прошлогодний позор в Ла-Лиге. А к следующему сезону перес выкинет очередной миллиард на трансферы, увеличит жалование судьям, попробует договориться с VAR (в этом сезоне уже были удачные попытки) и возможно алжирский физрук как то составит конкуренцию матрасам, а может даже и Барсе...
    Достали вы, любители каталонского балета)) В каждой бочке затычки))
    Бильге Октай
    Бильге Октай
       226 / 1092
    вчера в 17:33
    сколько радостных ожиданий .... какой же будет облом у этих людей ....
    d_fincher
    d_fincher
       215 / 1092
    вчера в 17:20
    Как же глупо мужики выглядят в колготках вместо штанов. Ну и мода.
    Санкт-Ватутинки
    Санкт-Ватутинки
       31 / 1092
    вчера в 16:46
    Если честно, впервые вижу такие подвороты! Стоит бояться того, что через лет 5 эта фигня дойдёт и до российских "модников"?
    Башмакоса
    Башмакоса
       744 / 1092
    вчера в 16:42
    Мне кажется, что именно сейчас, когда нужно будет строить новую команду, и должен проявиться весь талант Зидана, как тренера и селекционера в одном лице. Любопытно на это будет взглянуть.
    Groove000
    Groove000
       165 / 1092
    вчера в 16:36
    Успехов. Приятно видеть, как великие игроки становятся великими тренерами
    -Inquisitоr-
    -Inquisitоr-
       207 / 1092
    вчера в 16:26
    Своевременное возвращение - с Барсой играть уже не надо, впереди Эйбары да Уэски, можно пустить пыль в глаза тупоголовым глорам о своём тренерском таланте, которые с радостью забудут прошлогодний позор в Ла-Лиге. А к следующему сезону перес выкинет очередной миллиард на трансферы, увеличит жалование судьям, попробует договориться с VAR (в этом сезоне уже были удачные попытки) и возможно алжирский физрук как то составит конкуренцию матрасам, а может даже и Барсе...
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