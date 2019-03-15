Каррера пока не знает, придет ли на трибуну к болельщикам «Спартака»

вчера, 21:42

Итальянский специалист Массимо Каррера признался, что он пока не знает, принимать ли приглашение спартаковских болельщиков посетить фанатскую трибуну во время матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

— Болельщики пригласили вас на трибуну. Вы примете это приглашение?

— Не знаю, я пока не решил, что делать.

— СМИ написали новость, что к вам приставят охрану, если вы пойдете на сектор. Что вы думаете об этом?

— Я понятия об этом не имею. Мне не нужна охрана. Тимура [Гурцкая] и Артема (переводчика Карреры. — прим. ред.) мне вполне хватит.