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Каррера пока не знает, придет ли на трибуну к болельщикам «Спартака»

вчера, 21:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:00 Не начался

Итальянский специалист Массимо Каррера признался, что он пока не знает, принимать ли приглашение спартаковских болельщиков посетить фанатскую трибуну во время матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

— Болельщики пригласили вас на трибуну. Вы примете это приглашение? 

— Не знаю, я пока не решил, что делать.

— СМИ написали новость, что к вам приставят охрану, если вы пойдете на сектор. Что вы думаете об этом?

— Я понятия об этом не имею. Мне не нужна охрана. Тимура [Гурцкая] и Артема (переводчика Карреры. — прим. ред.) мне вполне хватит.

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Все комментарии
kust07
kust07
   223 / 1082
сегодня в 16:31
не пойдет. Федун не пустит
Nafnafik
Nafnafik
   91 / 1082
сегодня в 11:15
Спортинструктор приехал лайкнуть спартак в отместку.
Арсений_88
Арсений_88
   624 / 1082
сегодня в 02:49
Каррера мечтает чтобы спартак проиграл, может тогда назад позовут.
Арсений_88
Арсений_88
   624 / 1082
сегодня в 02:47
С фанатов много денег не получишь, надо к федуну идти.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   5 / 1082
вчера в 23:33
Физрук приехал пропиариться, забывать о нем стали!
Nikola45
Nikola45 ответил Сергей Саныч
   10 / 1082
вчера в 23:17
Кличка Бегемот. Теневой агент. Деловой и мутный.
Да не думаю что произойдет та же история! Хотя и у вас и у нас .... было достаточно! Деньги решают для них все!
Nikola45
Nikola45 ответил МКС
   10 / 1082
вчера в 23:07
Вы бы батенька поменьше языком болтали Побольше футболом интересовались Глядишь дурных мыслей не было бы не в голове Ни в других частях тела
Ой прекратите! У меня много других дел! )
Nikola45
Nikola45 ответил Сергей Саныч
   10 / 1082
вчера в 23:06
Кличка Бегемот. Теневой агент. Деловой и мутный.
Это Ваши? ))
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Nikola45
   35 / 1082
вчера в 23:06
Не понял кто Такая Гурцкая? )) Тимур после операции? )) Или в Таросятнике так принято Оно называть? ))
Кличка Бегемот.
Теневой агент.
Деловой и мутный.
МКС
МКС ответил Nikola45
   640 / 1082
вчера в 22:58
Не понял кто Такая Гурцкая? )) Тимур после операции? )) Или в Таросятнике так принято Оно называть? ))
Вы бы батенька поменьше языком болтали

Побольше футболом интересовались

Глядишь дурных мыслей не было бы не в голове

Ни в других частях тела
Великолепный
Великолепный
   82 / 1082
вчера в 22:48
Физрук не попал на хоккей, может повезет попасть на футбол!))
Nikola45
Nikola45
   10 / 1082
вчера в 22:34
Каррера не первый день замужем! Знает на что свинари способны!
Nikola45
Nikola45
   10 / 1082
вчера в 22:32
Не понял кто Такая Гурцкая? )) Тимур после операции? )) Или в Таросятнике так принято Оно называть? ))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   44 / 1082
вчера в 22:28
Карера унюхал позор, поэтому даже на охрану не надеется, сети ОПГ повсюду.
пердун из Тарасовки
пердун из Тарасовки
   155 / 1082
вчера в 22:25
Вряд ли придёт, с нами спартачами не соскучишься.
mat73
mat73
   191 / 1082
вчера в 22:17
Про футбол все забудут, будут с Максимом общаться на трибуне
МапС
МапС
   143 / 1082
вчера в 22:15
Многие Спартаковцы к нам на фанатку приходили - всё нормально проходило. Думаю, что и Каррере беспокоиться не стоит, пусть приходит.
Йабуба
Йабуба ответил Морозовский
   778 / 1082
вчера в 22:06
Этот цирк может закончиться срывом игры!
И технарь Спартаку
Морозовский
Морозовский
   7 / 1082
вчера в 22:03
Этот цирк может закончиться срывом игры!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1082
вчера в 22:01
А за кого он будет болеть? За Зенит, или за тех, кто его ссаными тряпками выгнал? Гыгыгы
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   49 / 1082
вчера в 21:51
Ну есть же лояльная кучка,к ним и можно примкнуть,а охраной от нелояльных свирепых хрюш пренебрегать не стоит. Затопчут,фаерами и шарфами закидают ненароком)
cevin cigan
cevin cigan
   50 / 1082
вчера в 21:50
"Славик,чёт я очкую"............
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