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Недвед: «Будущее Аллегри обсудим летом»

вчера, 08:42

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед признался, что в клубе еще не обсуждали будущее главного тренера Массимилиано Аллегри.

Аньелли встретился с тренером и перенес решение на июнь. Могу сказать, что мы счастливы с Аллегри. Его работа в Серии А исключительная. В чемпионате мы впереди всех на 18 очков и продолжаем борьбу в Лиге чемпионов. Мы там, где хотели быть. 

Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2014 года. Под руководством 51-летнего тренера туринская команда четыре раза выиграла Серию А и дважды вышла в финал Лиги чемпионов, но в последнее время итальянская пресса подвергала критике работу специалиста и «искала» ему замену.

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь
   50 / 1092
вчера в 20:38
Логично)
Самедов Агил
Самедов Агил
   306 / 1092
вчера в 15:10
Вообще мой финал ювенту с Барселона с реваншом должно быть в этой лч
Самедов Агил
Самедов Агил
   306 / 1092
вчера в 15:09
Вот недвед бы добавит в состав ювентусу сейчас и точно тогда ушастика взяли бы.... Эх недвед... Какое поколение чешских футболистов ушло вместе с тобой....а сейчас Чехия превратилось в середняк евро футбола...а какие игроки были
STVA 1
STVA 1
   106 / 1092
вчера в 14:00
А что не устраивает то?
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   175 / 1092
вчера в 12:52
Привет Нэдвэд!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   48 / 1092
вчера в 12:47
Думать надо, думать...
Roman73
Roman73
   278 / 1092
вчера в 11:07
Результаты делают позицию Аллегри прочной.
Но и Недвед не последнее лицо в системе клуба,
у него есть своё слово в решениях.
cska plus
cska plus
   16 / 1092
вчера в 11:04
Возьмёт ЛЧ и сам объявит о своём уходе.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   66 / 1092
вчера в 10:56
Поставить кареру и превратиться в спартак.
15511551
15511551
   49 / 1092
вчера в 10:45
Будущее Аллегри зависит от выступления ЮВЕ в ЛЧ. Если выиграют, то нечего будет обсуждать), Аллегри сам решит насколько и за сколько, где и с кем.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   351 / 1092
вчера в 10:26
Чепуху сказал.
particular
particular
   2 / 1092
вчера в 09:37
Как время летит, Паша уже подрос, - самогО Аллегри собирается обсуждать..:))
А ещё недавно сам мячик гонял в потной чёрно-белой майке..:))
valt134
valt134
   174 / 1092
вчера в 09:31
С жиру бесятся. Тренер даёт результат, а они ещё выделываются как вши на гребешке.
Остапчук 67
Остапчук 67
   287 / 1092
вчера в 08:50
Если Аллегри выиграет ЛЧ, то он и сам уйдет.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   461 / 1092
вчера в 08:48
Не тебе решать будущее Аллегри.
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