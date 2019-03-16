Недвед: «Будущее Аллегри обсудим летом»

вчера, 08:42

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед признался, что в клубе еще не обсуждали будущее главного тренера Массимилиано Аллегри.

Аньелли встретился с тренером и перенес решение на июнь. Могу сказать, что мы счастливы с Аллегри. Его работа в Серии А исключительная. В чемпионате мы впереди всех на 18 очков и продолжаем борьбу в Лиге чемпионов. Мы там, где хотели быть.

Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2014 года. Под руководством 51-летнего тренера туринская команда четыре раза выиграла Серию А и дважды вышла в финал Лиги чемпионов, но в последнее время итальянская пресса подвергала критике работу специалиста и «искала» ему замену.