Недвед: «Будущее Аллегри обсудим летом»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед признался, что в клубе еще не обсуждали будущее главного тренера Массимилиано Аллегри.
Аньелли встретился с тренером и перенес решение на июнь. Могу сказать, что мы счастливы с Аллегри. Его работа в Серии А исключительная. В чемпионате мы впереди всех на 18 очков и продолжаем борьбу в Лиге чемпионов. Мы там, где хотели быть.
Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2014 года. Под руководством 51-летнего тренера туринская команда четыре раза выиграла Серию А и дважды вышла в финал Лиги чемпионов, но в последнее время итальянская пресса подвергала критике работу специалиста и «искала» ему замену.
Но и Недвед не последнее лицо в системе клуба,
у него есть своё слово в решениях.
Но и Недвед не последнее лицо в системе клуба,
у него есть своё слово в решениях.
А ещё недавно сам мячик гонял в потной чёрно-белой майке..:))
А ещё недавно сам мячик гонял в потной чёрно-белой майке..:))