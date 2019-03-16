«Боруссия» М и «Фрайбург» сыграли вничью

Менхенгладбахская «Боруссия» и «Фрайбург» не выявили победителя в матче 26-го тура чемпионата Германии.
«Боруссия» М (47 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице национального первенства, «Фрайбург» (31 очко) - 11-й.
Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк
«Боруссия» - «Фрайбург» 1:1 (1:1)
Голы: Плеа 16 - Грифо 10
«Боруссия»: Зоммер, Янчке, Эльведи, Вендт, Джонсон, Штробль, Хофманн (Раффаэл 82), Денис Закариа (Херрманн 61), Штиндль (Нойхаус 71), Плеа, Азар
Главный тренер: Хеккинг Дитер.
«Фрайбург»: Шволов, Хайнц, Шлоттербек, Гюнтер, Штенцель, Абраши, Франтц (Гондорф 78), Грифо (Холер 90+2), Хаберер, Петерсен, Вальдшмидт (Нидерлехнер 65)
Главный тренер: Штрайх Кристиан.
Предупреждения: Абраши 40, Штенцель 71, Грифо 82
Судья: Кампка Роберт.
В прошлом туре гладбахская «Боруссия» обыграла «Майнц» на выезде.