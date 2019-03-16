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«Боруссия» М и «Фрайбург» сыграли вничью

вчера, 00:21
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)1 : 1Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбургМатч завершен

Менхенгладбахская «Боруссия» и «Фрайбург» не выявили победителя в матче 26-го тура чемпионата Германии.

«Боруссия» М (47 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице национального первенства, «Фрайбург» (31 очко) - 11-й.

Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк

«Боруссия» - «Фрайбург» 1:1 (1:1)
Голы: Плеа 16 - Грифо 10

«Боруссия»: Зоммер, Янчке, Эльведи, Вендт, Джонсон, Штробль, Хофманн (Раффаэл 82), Денис Закариа (Херрманн 61), Штиндль (Нойхаус 71), Плеа, Азар
Главный тренер: Хеккинг Дитер.

«Фрайбург»: Шволов, Хайнц, Шлоттербек, Гюнтер, Штенцель, Абраши, Франтц (Гондорф 78), Грифо (Холер 90+2), Хаберер, Петерсен, Вальдшмидт (Нидерлехнер 65)
Главный тренер: Штрайх Кристиан.

Предупреждения: Абраши 40, Штенцель 71, Грифо 82

Судья: Кампка Роберт.

В прошлом туре гладбахская «Боруссия» обыграла «Майнц» на выезде.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   246 / 1092
вчера в 08:21
Неожиданный результат.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1092
вчера в 07:26
Гладбах так и из зоны ЛЧ вылетит!
Bayern Best
Bayern Best
   144 / 1092
вчера в 00:39
Фрайбург отскочил.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   66 / 1092
вчера в 00:33
Справедливый счет.
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