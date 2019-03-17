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«Спартак»: «На каждую волну найдётся покоритель»

вчера, 10:03
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» накануне матча 20-го тура РПЛ против «Зенита» опубликовала видео. 

В ролике идет речь о волнах. Петербургская команда постоянно использует в своих видео фразу «волна идет», однако московский клуб считает, что в сегодняшнем матче покорителем этой волны выступит именно «Спартак».

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Все комментарии
kingoffam
kingoffam ответил parallels
   321 / 1120
вчера в 15:10
Ну так я вообще довольно редко пишу.Даже после победы.Честно говоря, надоело читать тот бред,который вы тут ежедневно откладываете.Грустно видеть столько тупости в одном месте.
The Frei
The Frei
   566 / 1120
вчера в 14:56
По правде говоря и волну волной сложно назвать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   68 / 1120
вчера в 12:58
На каждую волну есть свой волнорез)). 😁
Nikola45
Nikola45 ответил kingoffam
   9 / 1120
вчера в 12:58
А из ваших даже ты ныкаешся.Не говоря уже про Николку,который тут соловьём заливается.
Мои комментарии есть даже после тех игр где я ходил на футбол! А вот Ваших после поражения Тарасятины я не всегда видал ))
Гавроша
Гавроша
   55 / 1120
вчера в 12:48
Лучше бы показали, как в тарасовке календарь составляют, да чемоданчики готовят.
parallels
parallels ответил kingoffam
   2 / 1120
вчера в 12:27
А из ваших даже ты ныкаешся.Не говоря уже про Николку,который тут соловьём заливается.
ну так дай пруфы. ищется за 5 минут. любая новость о поражении зенита - и где меня нет в комментах. слабо? и я знаю без пруфов, что тебя в 90% новостей о поражении спартака нет, потому что отсиживаешься после ПОЗОРА!
kingoffam
kingoffam ответил parallels
   321 / 1120
вчера в 12:08
А из ваших даже ты ныкаешся.Не говоря уже про Николку,который тут соловьём заливается.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Nikola45
   244 / 1120
вчера в 12:06
ОтРапиженый ОтАяканый ОтСангаленый и ОтМуреный Отшерифеный и Отлегеный Поросятник наш Неприкаянный ))
Да , сегодня играют Спартак и Лазурятник Жёлтой подлодкой Отторпежженый ! )))
Nikola45
Nikola45 ответил Footbolista
   9 / 1120
вчера в 11:50
Я разве возражал?))...разговор про лазурятню)...
Да согласен с Вами за Таросятник всегда стыдно ))
Footbolista
Footbolista ответил parallels
   5 / 1120
вчера в 11:46
Да, да я эту версию слышал уже)...только в прошлый раз ваши говорили о каких то своих дурачках, которых сами же и наказали)...
Footbolista
Footbolista ответил Nikola45
   5 / 1120
вчера в 11:44
Я разве возражал?))...разговор про лазурятню)...
parallels
parallels ответил Nikola45
   2 / 1120
вчера в 11:43
Не верю! Это скорее всего монтаж! А вот по поводу Тарасовских тряпок много видео ходит по нету! ))
хряк не врёт, его правда) я на той игре был, шарф видел. какой-то переодетый спартач пролез на игру, бросил и сфоткал)
Glodor
Glodor
   83 / 1120
вчера в 11:42
На всяк спартак Мура найдется.
Nikola45
Nikola45 ответил Footbolista
   9 / 1120
вчера в 11:42
Там еще фото есть...я же не клоновип...не могу запостить...сам поищи)...
Нашел ))) Зайдите на Гугл напишите Приговор для Аленичева картинки )) Их там много )))
Footbolista
Footbolista ответил Nikola45
   5 / 1120
вчера в 11:41
У своих спроси...они в курсе)...
Nikola45
Nikola45 ответил Footbolista
   9 / 1120
вчера в 11:39
Там еще фото есть...я же не клоновип...не могу запостить...сам поищи)...
Не верю! Это скорее всего монтаж! А вот по поводу Тарасовских тряпок много видео ходит по нету! ))
Footbolista
Footbolista ответил Nikola45
   5 / 1120
вчера в 11:35
Да лож это! За такую выходку до дому не доехал бы! У нас не принято даже раньше времени уходить с игры! В любых вариантах!
Там еще фото есть...я же не клоновип...не могу запостить...сам поищи)...
Nikola45
Nikola45 ответил Footbolista
   9 / 1120
вчера в 11:34
"После матча Зенит - Краснодар (1:2) разочарованные болельщики сини-бело-голубых выбрасывали на бровку рядом со скамейкой запасных Зенита шарфы и другую клубную атрибутику." (С)...
Да лож это! За такую выходку до дому не доехал бы!
У нас не принято даже раньше времени уходить с игры! В любых вариантах!
Nikola45
Nikola45
   9 / 1120
вчера в 11:32
    Footbolista
    Footbolista ответил Nikola45
       5 / 1120
    вчера в 11:32
    А мне с того матча принесли красные тряпки )) Только не сохранил )) Слишком уж грязные были ))
    "После матча Зенит - Краснодар (1:2) разочарованные болельщики сини-бело-голубых выбрасывали на бровку рядом со скамейкой запасных Зенита шарфы и другую клубную атрибутику." (С)...
    Nikola45
    Nikola45 ответил Footbolista
       9 / 1120
    вчера в 11:23
    Нет, не я....никогда не был фанатом...
    А мне с того матча принесли красные тряпки )) Только не сохранил )) Слишком уж грязные были ))
    Footbolista
    Footbolista ответил Nikola45
       5 / 1120
    вчера в 11:22
    В Питере? Когда 5-1? )) Это не Вы там плевались и шарф свой выкинули? )) Я Рядом с фанатами Таросятника сидел! Ну и лица я Вам скажу были у них перекошены ))
    Нет, не я....никогда не был фанатом...
    Nikola45
    Nikola45
       9 / 1120
    вчера в 11:21
    Я так понимаю что покарителем ВОЛНЫ будет Выступать МОСКАЛЕВ! Как он всегда это делает! Только Мутко уже нет, Лучшего друга Федуна! Москалева за однобокое судейство могут и попросить освободить место доходное! )) Федун спросил Москалев сегодня в форме? ))
    Nikola45
    Nikola45 ответил Footbolista
       9 / 1120
    вчера в 11:16
    В Питере и в Ливерпуле...
    В Питере? Когда 5-1? )) Это не Вы там плевались и шарф свой выкинули? )) Я Рядом с фанатами Таросятника сидел! Ну и лица я Вам скажу были у них перекошены ))
    Footbolista
    Footbolista ответил parallels
       5 / 1120
    вчера в 11:14
    Я за ними особо не слежу)...
    parallels
    parallels ответил Footbolista
       2 / 1120
    вчера в 11:13
    Не ответят...конебомжовые трололо за базар никогда не отвечают...
    из ваших, по моим наблюдениям, не ныкается только миаф. остальные отсиживаются в тарасовском бункере)
    Footbolista
    Footbolista ответил Nikola45
       5 / 1120
    вчера в 11:12
    В Питере и в Ливерпуле...
    Nikola45
    Nikola45 ответил Footbolista
       9 / 1120
    вчера в 11:08
    Не ответят...конебомжовые трололо за базар никогда не отвечают...
    А где Вы были после 5-1? Или после 7-0? )) Что бы такие реплики писать? ))
    time out
    time out ответил ABir
       92 / 1120
    вчера в 11:07
    Красава!
    Извини, адресовал Параллельному, не туда отправил.
    Nikola45
    Nikola45 ответил parallels
       9 / 1120
    вчера в 11:05
    https://www.youtube.com/watch?v=vazGuIaKzBI
    Последний гол в свои ворота просто ШЕДЕВР! )) Даже расставаться с этой Аватаркой не хочу ))) Этот гол на века )))
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