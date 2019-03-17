«Спартак»: «На каждую волну найдётся покоритель»

Пресс-служба «Спартака» накануне матча 20-го тура РПЛ против «Зенита» опубликовала видео.
В ролике идет речь о волнах. Петербургская команда постоянно использует в своих видео фразу «волна идет», однако московский клуб считает, что в сегодняшнем матче покорителем этой волны выступит именно «Спартак».
У нас не принято даже раньше времени уходить с игры! В любых вариантах!
У нас не принято даже раньше времени уходить с игры! В любых вариантах!
ОтАяканый
ОтСангаленый и
ОтМуреный
Отшерифеный и
Отлегеный
Поросятник наш Неприкаянный ))
ОтАяканый
ОтСангаленый и
ОтМуреный
Отшерифеный и
Отлегеный
Поросятник наш Неприкаянный ))