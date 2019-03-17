«Спартак»: «На каждую волну найдётся покоритель»

вчера, 10:03

Пресс-служба «Спартака» накануне матча 20-го тура РПЛ против «Зенита» опубликовала видео.

В ролике идет речь о волнах. Петербургская команда постоянно использует в своих видео фразу «волна идет», однако московский клуб считает, что в сегодняшнем матче покорителем этой волны выступит именно «Спартак».