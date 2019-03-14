«Краснодар», научи «летучих мышей» вылетать!

вчера, 15:45

«Соккер.ру» уважает «Валенсию» и продолжает считать «Лос Чес» неудобным соперником для «Краснодара», но счет игры на «Месталье» оставляет место для оптимизма.

Первая серия на «Месталье». «Валенсия» - «Краснодар» - 2:1

Признаться, в начале гостевого матча против «Валенсии» за «Краснодар» было откровенно страшно. Испанцы начали игру на скоростях, которые в нашем чемпионате не встречаются, даже техничный «Краснодар» под гнетом левантийских ураганов стал походить на голема с глиняными ногами. Того и гляди – рухнет и разобьется. В общем-то, так и случилось. «Валенсия» давила гостей прессингом и хлестала молниеносными быстрыми атаками, а потом Родриго к 24-й минуте оформил дубль, показалось, что в этой дуэли все может закончиться уже в первом тайме на «Месталье».

К счастью, этого не произошло. Пару раз выручил Матвей Сафонов, не позволив счету стать крупным, потом «Валенсия» сбавила обороты – все-таки невозможно играть на такой скорости продолжительными отрезками, а после перерыва «Краснодар» перестроился и начал гнуть свою линию. «Быки» не смогли сыграть так же агрессивно и лихо, как «Валенсия» в первой трети матча, но их методичность и целеустремленность привели к голу Виктора Классона, который превратил неласковый счет 0:2 в результат совсем иного ранга. 1:2, как мы уже не раз подчеркивали, это, по сути, ничья на выезде. Это подтверждается и исторической статистикой: половина команд в турнирах УЕФА после поражения 1:2 на выезде выходят победителями из двухматчевых дуэлей.

«Краснодар» дома против испанских клубов

2014/2015. Раунд плей-офф Лиги Европы. «Краснодар» - «Реал Сосьедад» – 3:0

2016/2017. 1/8 финала Лиги Европы. «Краснодар» - «Сельта» - 0:2

2018/2019. Групповой этап Лиги Европы. «Краснодар» - «Севилья» - 2:1

В дебютной еврокубковой кампании (сезон 2014/2015) «Краснодар» столкнулся с испанским клубом в раунде плей-офф Лиги Европы и прошел по голове «Реала Сосьедад» в основную сетку турнира. Команда, которой руководил Олег Кононов, проиграла на «Аноэте» 0:1, но дома (матч проходил на стадионе «Кубань») забила три безответных мяча баскам после 70-й минуты. Открыл счет с пенальти ныне динамовец Жоаозиньо, а вот Перейра и Ари и сейчас выступают за «Краснодар». Еще один участник того матча, поныне играющий за «быков» - Юрий Газинский.

В следующий раз «Краснодар» играл против испанцев в 1/8 финала Лиги Европы 2016/2017. «Сельта» выиграла дома 2:1, а после этого победила в Краснодаре еще увереннее – 2:0. Один из голов в том противостоянии с галисийцами в ворота российского клуба забил датчанин Даниэль Васс, ныне выступающий за «Валенсию». «Лос Чес» - не первая испанская команда, которая будет гостить в столице Кубани в нынешнем сезоне. Осенью приезжала «Севилья», в матче с которой «Краснодар» одержал волевую победу 2:1 с голами Перейры и Окриашвили, которого уже нет в команде.

Матчи «Валенсии» в России

1998/1999. Третий раунд Кубка Интертото. «Шинник» - «Валенсия» - 1:0

2001/2002. Первый раунд Кубка УЕФА . «Черноморец» - «Валенсия» - 0:1

2002/2003. Групповой этап Лиги чемпионов. «Спартак» - «Валенсия» - 0:3

2013/2014. Групповой этап Лиги Европы. «Кубань» - «Валенсия» - 0:2

2015/2016. Групповой этап Лиги чемпионов. «Зенит» - «Валенсия» - 2:0

«Валенсия» далеко не в первый раз приезжает в Россию, причем левантийцы бывали не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Ярославле, Новороссийске и Краснодаре. В Краснодарском крае им словно медом намазано, ведь «Краснодар» - уже третья команда из житницы России, против которой сыграет «Валенсия» (до этого были «Черноморец» и «Кубань»). Что любопытно, все пять предыдущих визитов «Лос Чес» в Россию завершились сухими победами: трижды побеждали испанцы, дважды обыгрывали их. Первую победу одержал «Шинник», правда, до этого ярославцы проиграли на «Месталье» 1:4, а в домашнем матче «Шинник» играл с командой Клаудио Раньери скорее в водное поло, нежели в футбол.

Состояние команд

«Валенсия» приехала в Краснодар с серией из четырех подряд побед во всех турнирах, команда Марселино на ходу и не собирается останавливаться. «Краснодар», напротив, на протяжении вот уже девяти официальных встреч не выигрывает (три матча в 2018 году и шесть – в 2019-м). Если эта последовательность продолжится в матче с «Валенсией», то «быки» вылетят из Лиги Европы, потому что для выхода в четвертьфинал нужна только победа над испанским клубом. В национальных чемпионатах перед очной схваткой команды получили разные эмоциональные заряды. Если «Валенсия» на 90-й минуте в меньшинстве вырвала победу у крепкой «Жироны» и приблизила себя к лигочемпионской четверке в Ла Лиге, то «Краснодар», напротив, упустил победу над «Оренбургом» в концовке домашней игры и отстал от лидирующего «Зенита» уже на 5 очков.

Отдел кадров

«Краснодар» в тяжелом положении: воспитанник Игнатьев устроил бунт, а тренерский штаб больше не может положиться на талантливого форварда. Под вопросом мотивация двух других молодых игроков – Сулейманова и Сафонова. Номинально основной вратарь Станислав Крицюк не готов. Точно не смогут сыграть против «Валенсии» из-за дисквалификации Каборе и Мартынович, лидеры линий защиты и полузащиты. Впрочем, есть свои трудности и у «Валенсии», которая не может рассчитывать на защитника Ронкалью и перебравшего желтых карточек капитана Дани Парехо. Не вошел в заявку «Лос Чес» и центральный защитник Эсекьель Гарай, только-только приступивший к занятиям в общей группе.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-3-3): Сафонов – Петров, Спайич, Фьолусон, Рамирес – Газинский, Ольссон, Перейра – Вандерсон, Классон, Ари.

Ориентировочный состав «Валенсии» (4-4-2): Нето – Пиччини, Паулиста, Диахаби, Лато – Солер, Коклен, Кондогбиа, Черышев – Родриго, Гедеш.

Слова перед игрой

Мурад Мусаев, главный тренер «Краснодара»:

Валенсия» держит рваный ритм игры, чередуя моменты активности с паузами. Мы извлекли ценный урок и максимально настроены на предстоящий матч. У нас есть преимущество - полные трибуны, проданы все билеты, и я уверен, что та поддержка, которая нас ждет, поможет нам пройти дальше.

Марселино, главный тренер «Валенсии»: