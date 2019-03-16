О бедном «Спартаке» замолвите слово

вчера, 10:30

Что хорошего сказать о команде, которая привыкла разочаровывать? «Соккер.ру» находит позитивные моменты накануне игры с «Зенитом».

О чем спартаковцы говорят неделю перед сложнейшим и важнейшим для всего сезона матчем против «Зенита»? О том, придет ли Каррера на стадион. Массимо сказал, что не планирует (и может передумать), хотя с фанатами встретится с радостью. Но разве это важная тема накануне «больше, чем дерби»?

Также из обсуждаемых вещей почему-то серия «Краснодара» без побед и обидчивые заявления, что, дескать, «красно-белых» при похожих комбинациях результатов всегда ругают и насмехаются, а «быков» частенько хвалят. Завидовать реакции на чужие неудачи – что-то новое, но жутко жалкое.

Также нередко всплывает фамилия Самедова и то, как с ним по-свински попрощались. Вот тут все по делу. Но решение принято, ассисты ушли к «Крыльям Советов». Собственно, накануне схватки Кононова и Семака спартаковская сторона обсуждает что угодно, только не футбол. Разве что «Зенит» оскорбляют из-за их квелой игры.

Но заметьте, «скандальных» тем больше, а их находят сами спартаковцы! Чтобы переиграть спорный «Зенит» - очень спорный, нужно собрать сопли, вспомнить о команде. У Кононова есть шансы в домашнем поединке против лидера РПЛ . Тем более что у «Спартака» сейчас на кону их место в чемпионате – единственном турнире, откуда не вылетели. И положительные моменты остаются!

У «Спартака» появился капитан

Валерий Непомнящий прав, лидеров москвичам не хватает. И Джикия плохо поступил, что симулировал невероятную боль, когда его зацепил соперник в неигровом эпизоде с «Динамо» – некрасиво бородатому мужику в 25 лет выпрашивать карточки. Но Георгий по делу с капитанской повязкой, а роль сохранит даже без нее. Грузинский москвич не заиграл в родном «Локомотиве», но пригодился «Спартаку». И поскольку на подходе Жиго (уже тренируется и раздает интервью), большой плюс, что в заявке у «красно-белых» становится больше лидеров по духу и поведению как минимум в игровых эпизодах. Джикия вынес мяч с линии ворот и хитро реализовал штрафной с «Динамо». Без той победы подготовка к «Зениту» скатилась бы в разговоры об увольнении Кононова. А так произносят другие речи.

Кононова внимательно слушают

Ничья с «Краснодаром» и кубковый вылет от «Урала» не заставили команду работать против тренера, поскольку сезон входит в решающую фазу, а право на истребление тренерского авторитета уже использовали. Олег Георгиевич много говорил до возобновления чемпионата, но что важнее – его пока слушают в команде, когда обращается к футболистам. Важный момент, ведь как только наставник «Спартака» теряет авторитет в коллективе – мгновенно становится «бывшим тренером», пусть официально еще не уволен. Пока Кононов уверен в себе – это слова Гулиева, шансы на успех остаются. А нет, так у Федуна есть номер Карреры… Шутка, шутка, «Спартак» - не «Реал».

Молодые рядом с основой

Директор академии «Чертаново» Николай Ларин после продажи контрактов Умярова и Глушенкова с ними общается, а после дерби с «Динамо» подвез ребят домой. Причем называет в рассказе их «наши футболисты». Вот такого отношения не хватает в структурах «Спартака», где закисли десятки футболистов, а отдельные позже стали врагами «красно-белых» на всю оставшуюся карьеру. Нельзя сломать столько судеб и думать, что расплаты никакой не увидишь. Так что наличие в основе и рядом с ней Рассказова, Гулиева, Мелкадзе, Ломовицкого, Максименко и названных новичков – плюс для «Спартака». К уровню молодняка можно придираться, но он хотя бы есть.

Глушаков не играл в старте

Набирал форму и после дисквалификации Гулиева ждем его против «Зенита» в основе. И планомерность тут важна. Если бы человек, который на сборах допускал ошибки, поставленный в опорную зону, сразу оказался в старте, то снова отвлек бы внимание. А так Денис с первых минут сыграл только в провальном кубковом поединке с «Уралом», а с «Динамо» вышел на замену. Этот пункт связан с авторитетом Кононова – тренер убрал Глушакова на время из основы, а это автоматически влияет на бой против «Зенита». У капитана было время, чтобы войти в сезон. Плохо, что Фернандо не сыграет, но Денис планомерно готовился к центральной игре, а когда настраивается – может выдать один удачный матч. Независимо от отношения фанатов, для «Спартака» такая стратегия положительная.

Айртон вытеснил Комбарова

Дмитрий грозился зимой воевать с бразильцем на суше и на море. Но и в воздухе ему никто победить шанса не дает – со скамейки не сделать удачные навесы. Айртон в основе, причем против «Краснодара» отметился ассистом и 7 удачными обводками за поединок – феноменально высокие показатель для любой топовой лиги. А с «Динамо» не дал разгуляться по флангу Козлову и показал умение действовать в закрытой схеме. Отказавшись от дриблинга и атак, бразилец при этом собрал 5 отборов (после 6 попыток его обыграть) и 3 раза вынес мяч от ворот. Молодой Айртон не совсем идеален, но смотрится в целом интереснее и перспективнее нынешнего Комбарова. Появилась уверенность хотя бы в 5 персонах – Джикия, Айртон, Зобнин, Зе Луиш и Луис Адриано на своих местах.

Атакующая игра отсутствует

Огромный плюс накануне матча против «Зенита», ведь тут два важных момента. Первый – «Спартак» с «Краснодаром» был живее, чем с «Динамо». Следовательно, подстраиваются под соперника, а это может приятно удивить. Команда Семака невероятно скучная, мучительно работает, стараясь посвятить творчеству хотя бы отдельные отрезки. Такого соперника можно поймать на контратаках, его можно удивить командной скоростью – а против «Динамо», хотя соседи давили, «Спартак» не дрогнул, и «Краснодару» второй раз подряд в чемпионате клуб не проиграл. «Зениту» намного сложнее с теми, кто учитывает его особенности, нежели с командами «от ножа». О каких стеночках стоны, если «Спартаку» элементарно нужны очки в каждом туре? Три пункта любой ценой – задача на завтра.

Турнирная таблица обнадеживает

«Зенит» оторвался на восемь пунктов, но разве «Спартаку» не жирными покажутся разговоры о титуле в таком сезоне? Перебьются без трофея, а вот задача не отпустить ЦСКА и «Краснодар» - присутствует. Соперники уже потеряли очки, и еще обязательно потеряют, поскольку нет в РПЛ сейчас никого безгрешного, да и давно не было. «Спартаку» до второго места всего три пункта. Возможна комбинация – «Локомотив» обыгрывает «Краснодар», а «Спартак» одолевает «Зенит». Тогда у троих клубов по 35 пунктов. А с ЦСКА «красно-белые» еще сыграют дома. Таблица мотивирует команду Кононова. Ничего не потеряно, кроме шанса провести хотя бы один солидный сезон без глупейших скандалов.

«Спартак» сейчас не хуже «Зенита»

Отрыв на восемь пунктов, вылет из Кубка России в сезоне, когда победа была реальной, последнее место в группе Лиги Европы и скандальная смена тренера – описание ужасного и провального сезона… Который можно спасти. Причем судить о перспективах можно и по состоянию соперников. «Краснодар» играет лучше, чем «Спартак»? Но ведь не победил дважды. «Зенит» далеко впереди? На домашней арене «красно-белых» не переиграли. К команде Семака не меньше вопросов по качеству футбола, чем к «Спартаку», особенно в гостях. Кроме того, «Зенит» нестабилен.

Соперник легко может проиграть «Вильярреалу», который со времен матчей против москвичей стал еще слабее. Также Семак уступал «Динамо» - а команду Хохлова «красно-белые» со скрипом, но обыграли. Положительный настрой накануне дерби формирует понимание, что «Зенит» и «Спартак» - одного поля ягоды. Только первая безвкусная, но неожиданно энергетически полноценная в РПЛ , а вторая терпкая, но подгнившая изнутри. Обе ягоды серые, неаппетитные, но очень хочется, чтобы матч получился ярким. А не пресным, как «Зенит» и «Спартак» в стартовых матчах 2019 года.

Но настраиваться надо на шоу, ведь понимание, что команда Семака плоха и не лучше коллектива Кононова, уравнивает шансы. Хотя привычно удивляют заявления футболистов москвичей о победе до матча – сколько раз история учила, что лучше показывать крутость на поле, восемь пунктов разницы в таблице в конкретно взятом случае значения не имеют. Бой «Спартака» и «Зенита» - и тут Ковтун прав, может стать переломным моментом сезона. Причем все зависит именно от поведения москвичей, а это тоже положительный момент – хозяева своей судьбы.