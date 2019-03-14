«Зенит», вдохновляйся подвигами МЮ и «Юве»!

вчера, 20:30

«Зенит» хочет играть в Лиге чемпионов, но близок к вылету из Лиги Европы. Питерцам нужен камбэк в дуэли с «Вильярреалом», чтобы порадовать поклонников и «Соккер.ру».

Первая серия в Санкт-Петербурге. «Зенит» - «Вильярреал» - 1:3

Печально было наблюдать, как один из аутсайдеров испанской Примеры разделывался с лидером Российской Премьер-Лиги на его же поле, причем на поле у «Вильярреала» были даже не все основные игроки. «Желтая субмарина» контролировала мяч и игру на «Газпром Арене»: испанцы владели мячом 60% игрового времени, вдвое перебили «Зенит» по общему количеству ударов по воротам – 13 против 7, и по числу попаданий в створ – 8 на 4. «Вильярреал» в три раза чаще совершал успешные отборы, подопечные Хавьера Кальехи чаще шли в дриблинг и получали преимущество за счет этого (у «Зенита» две жалки попытки обыграть один в один).

Единственное, в чем у «Зенита» было солидное преимущество, так это в игре на втором этаже. Тут счет по выигранным единоборствам 30:14, один Дзюба насшибал мячей в воздухе столько же, как весь «Вильярреал». Но что толку? Не такой игры ждут от «Зенита». Испанцы в первом матче были техничнее, умнее, хитрее и выиграли заслуженно, потому что лучше сыграли в футбол. Кроме того, у «Зенита» были индивидуальные и коллективные ошибки в обороне, новоиспеченный лидер защиты «сине-бело-голубых» Ярослав Ракицкий вместе с опытнейшим Бано Ивановичем провалили игру. Все ошибки видны невооруженным взглядом, и если «Зенит» избавится от ошибок и прибавит в основных компонентах, то в Испании может быть совсем другая игра.

«Зенит» vs «Вильярреал». Не в первый раз

Стоит напомнить, что это не первая дуэль «Зенита» и «Вильярреала» в еврокубках. Впервые команды встретились 11 лет назад, в том самом розыгрыше Кубка УЕФА , который закончился победой «сине-бело-голубых». Тогда в 1/16 финала «Зенит» выиграл на «Петровском» 1:0, гол в середине второго тайма забил Павел Погребняк. На выезде все тот же Павел открыл счет на исходе получаса игры, но после перерыва «Зенит» поджидали трудности: удаление Широкова в самом дебюте второй половины, пропущенный гол, удаление Ширла и еще один пропущенный мяч в самой концовке. Всего в том матче «Зенит» получил 8 желтых карточек и две красных. В обеих встречах против «Вильярреала» в 2008 году принимал участие Александр Анюков, который и по сей день является действующим игроком команды, в то время как большинство его тогдашних коллег уже повесили бутсы на гвоздь.

Состояние команд

Кондиции не могут измениться за неделю, но может претерпеть изменения мотивация и настроение. Впрочем, каких-то заслуживающих особого внимания событий с командами со дня их предыдущей встречи не произошло, обе одержали победы в национальных чемпионатах на выходных. «Зенит» добился волевого успеха в матче с «Уфой», не успев толком испугаться после пропущенного мяча, а «Вильярреал» на выезде с сухим счетом 2:0 переиграл «Леванте» и впервые за долгое время покинул зону вылета Ла Лиги. Кстати, оба мяча «подводники» забили в добавленное ко второму тайму время, такие победы – путь к куражу.

Отдел кадров

К сожалению, «Зенит» не может рассчитывать в Лиге Европы на Юрия Жиркова и Эмилиано Ригони. Первый не был внесен в заявку осенью, когда не мог играть из-за травмы, а аргентинцу, вернувшемуся осенью из аренды в «Аталанту», банально не хватило место. Зимой в список «A» можно было добавить трех игроков, и ими логично стали дорогостоящие новички Ракицкий, Барриос и Азмун. Но это не отменяет проблем «Зенита» на левом фланге обороне и того разнообразия, которое может внести в атаку команды аргентинская «молния» Ригони. В матче с «Уфой» Эмилиано сделал игру результативным пасом и голом.

Кто сыграет слева в обороне? Не оправдывает надежд Эльмир Набиуллин, пожилой Анюков тоже не левый защитник мечты, он ведь всю карьеру играл справа, да и возраст дает о себе знать. В домашней игре с «Вильерралом» слева играл Кузяев, но и этот эксперимент стоит признать неудачным, Далера лучше использовать в средней линии. Предположим, что ставка будет сделана все же на опыт Анюкова, хотя возможен переход на схему 3-5-2, и тогда Кузяев и Мак уже будут латералями, а не крайними защитниками. Впрочем, эта схема использовалась в прошлом году и тоже давала сбои.

Второй момент в составе «Зенита» – выбор напарника для Барриоса. В матче со «Спартаком» рядом с колумбийцем, вероятно, выйдет Нобоа, но в Лиге Европы Кристиан тоже не играет. Не сыграет и Маркизио, хотя вряд ли это потеря, учитывая форму самого высокооплачиваемого игрока РПЛ по ходу сезона. Травмирован и Ерохин. В центре полузащиты может сыграть Оздоев или Эрнани. Или вместе, если это будет все-таки схема 3-5-2. Пару нападающих необязательно составят Дзюба и Азмун, Артем может получить отдых накануне матча со «Спартаком», и вообще Семак подчеркнул, что на поле выйдут те, кто успел восстановиться к игре с «Вильярреалом». Пожалуй, главный матч у «Зенита» на неделе не сегодня в Испании, а в воскресенье в Москве.

Ориентировочный состав «Зенита» (вариант по схеме 4-4-2): Лунев – Смольников, Иванович, Ракицкий, Анюков – Кузяев, Барриос, Оздоев, Мак – Азмун, Дзюба (Заболотный, Дриусси).

Ориентировочный состав «Зенита» (вариант по схеме 3-5-2): Лунев – Иванович, Маммана, Ракицкий – Мак, Барриос, Эрнани, Оздоев, Кузяев – Азмун, Дзюба (Заболотный, Дриусси).

Что касается «Вильярреала», то от Хавьера Кальехи в Испании ждут повторения схемы и состава из матча в Санкт-Петербурге, где у «подводников» все получилось. В матче с «Леванте» была ротация, а теперь на поле снова будет смешанный состав из основных игроков и тех, кто преимущественно получает практику в Лиге Европы.

Ориентировочный состав «Вильярреала» (3-5-2): Фернандес – Гонсалес, Мори, Руис – Мигелон, Морланес, Форнальс, Иборра, Коста – Чуквуэзе, Морено.

Слова перед игрой

Хавьер Кальеха, главный тренер «Вильярреала»:

Мы не станем расслабляться и думать, что уже завоевали путевку в следующий раунд. Собираемся провести еще один хороший матч дома, нам нужно обязательно забить, будем играть только на победу. Произошедшее в ответных матчах плей-офф Лиги чемпионов послужит нам предупреждением. У нас есть хорошее преимущество, и мы не хотим его упускать.

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»: