Команда, которую хвалят после поражений

вчера, 16:30

«Соккер.ру» объясняет, почему «горожан» не разрывают после серии без побед. Но напоминаем - за такое отношение надо платить футбольными победами.

«Краснодар» чаще хвалят, чем ругают. Клуб молодой, создан на частные деньги, стадион и парк около него украшают не всегда красочный Краснодар. Местному народу нравятся походы на стадион, поддержка шикарная. Детей в академии, как умеют, воспитывают.

Но у «горожан» меньше шансов добраться до вершины, если использовать только метод пряника. А с кнутами очевидные проблемы. Как только надо поступать жестко – случается срыв и следует провал. В конфликтных ситуациях «Краснодар» похож на Классона на последних минутах с «Валенсией».

Вроде бы хотят казаться дерзкими - обыграть, броситься в ноги, а вредят только себе. Вот поэтому завтра у «Краснодара» ключевой матч сезона с «Локомотивом». Если накануне матчей сборных допустить серию из 11 поединков подряд без побед – никто из соперников в последних турах не поверит, что у «быков» есть то, что продемонстрировал Роналду после матча с «Атлетико».

Почему длится странная серия?

У «Краснодара» теперь 10 матчей подряд без побед. После таких серий других разорвали бы в клочья – тренера отправляли в отставку, а «быкам» устроили овацию после вылета от «Валенсии». Почему? На их стороне факты. Ничья с «Уфой», из-за которой «Зенит» остался на первом месте на зиму, прячет счет по ударам - 26:6.

«Горожан» подвела меткость – 3 удара в створ против 2 у соперника. Но и не повезло, чего уж там. По ожидаемым очкам и голам там чистая победа фаворита, сыграли качественно. И ничью со «Спартаком» помним – тут чистая мировая. Но с «Оренбургом» снова была разница, ведь счет по ударам 24:12, а по попаданиям – 9:3. «Оренбург» хитрый, играл за себя и за спонсора, но «быкам» немного не повезло.

В футболе принято высмеивать такой аргумент, но пока две из трех ничьих унылой серии в рамках РПЛ выводят на это объяснение. А вот в Кубке России и Лиге Европы ситуация немного другая. Когда говорят, что «Краснодар» со времен Муслина не изменился – врут. Мусаев подстраивался под «Байер» и «Валенсию», потому прошли немцев и были в 30 секундах, чтобы одолеть испанцев.

Прессинг у команды появляется, а прессинг талантливый. Другое дело, что сил не хватает на весь матч, а когда надо держаться в глухой обороне – очевидно паникуют. Но из 10 матчей без побед четыре против клубов уровня «Байера» и «Валенсии», а еще три со «Спартаком» и «Ростовом» - упрямыми соперниками. Так что главный упрек здесь в том, что соглашаются на ничьи во внутренних турнирах. Нехватка концентрации была – пропускали глупо.

Разве «Зенит» и «Спартак» лучше?

Когда фанатам традиционных фаворитов хочется поругать «Краснодар», то сразу хочется спросить, помнят ли поклонники «Зенита» и «Спартака», как их клубы вылетали из еврокубков или Кубка России? Там такие странные унылые матчи, что поражение в один мяч от Карпина не является позорным пятном на репутации.

И «Валенсии» «быки» проиграли один матч из двух, во втором была ничья. А это соперник из Ла Лиги, который с «Барселоной» сыграл 2:2 на «Камп Ноу» полтора месяца назад. «Краснодар» не имеет преимущества за счет опыта и истории, которые есть у конкурентов. У них нет больших заступников в РФС или РПЛ . При этом за короткий срок заметнее прибавили.

Другое дело, что повторяют за «Зенитом» и «Спартаком». Соглашаются на неудачи, не злятся, не брыкаются сразу после них, а начинают об усталости говорить. Не страшно, что «быки» немного травоядные. Но плохо, что обозначили себя как хищники по стилю – все в атаку, а по факту каждый соперник понимает, что сыграть вничью с «Краснодаром» просто. А где ничья – там один гол все старания перечеркивает.

Характера одной из двух самых играющих команд сезона – вместе с ЦСКА , явно не хватает. Но если посмотрите на цифры, которые отражают качество футбола, то не удивитесь, что почти по всем важным и не очень параметрам «Краснодар» будет или на первом месте, или в первой тройке. Об этом не раз говорили. Поэтому «быков» и не ругают как тех, у кого было по миллиарду долларов и намного больше времени и власти, а результаты не лучше.

Теперь важно выйти в Лигу чемпионов?

Принципиально не упустить второе место, поскольку упускать его некому. ЦСКА неделю мощный, неделю – спорный. «Спартак» и «Зенит» - сами знаете, «Локомотив» тоже непонятный. Но знаете, что реально опасно? «Краснодар» привыкает к роли жертвы. Но ею не является. Судьи допускали ошибки? Да. Во времена Смольникова и Мовсисяна клубы из Санкт-Петербурга и Москвы могли отобрать новичка?

И сейчас могут – Жиго как живой пример. Но нужно искать по три-четыре кандидата и всегда быть начеку. Реакция на глупое поведение Смолова и Мамаева у «быков» – с позиции жертвы. Конфликт с Игнатьевым – снова же попытка показаться строгим, когда строгим быть не умеешь. «Краснодар» много где прав, но одновременно не кажется победителем. Не в глазах краснодарцев, ведь фанаты вправду начинают любить команду, пускай и за поражения.

«Краснодар» уже достаточно симпатичен публике, чтобы серия из 10 матчей без побед не считалась катастрофической, а просто подсказывала, насколько важна глубина состава. А Мусаеву, что он ничего выдающегося пока не сделал, а уже получил невероятное доверие, формально не будучи главным тренером. «Быки» до тех пор будут терять верные победы в концовке и не испугают никого контролем мяча, пока не поймут, что у них прямо сейчас есть все для подвигов.

Кроме самих подвигов, не считая некоторых голов Сулейманова. Поэтому так важна игра с «Локомотивом». По ее характеру и результату узнаем, готов ли «Краснодар» не вести себя как старательный неудачник. В муках рождается команда, готовая к Лиге чемпионов. Причем «горожанам» нужно именно второе место и прямая путевка без нервотрепки в квалификации. Задача на остаток сезона есть, а унылая серия с ничьими и парочкой поражений – причина с «Локомотивом» сыграть лучше, чем против «Валенсии».

«Краснодар» ценят, потому что не очень скучные?

Фанаты идут на команду после поражений, в целом получается заход на самый успешный сезон в истории клуба. Ни второе место никогда не занимали, ни во второй раунд плей-офф ЛЕ не играли, ни в ЛЧ не попадали. Но чтобы справиться с последней задачей, Мусаеву и команде пора согласиться, что есть один общий прокол.

Получают высокие оценки за труд, за технику, за стратегию – в матчах с сильными оппонентами учитывали их особенности. Но не показали уверенность в себе. Возвращаемся к тому, с чего начинали. Будучи нокаутерами по самоопределению, они ими не являются по факту. Нужны сильные первые таймы – в РПЛ лишь 30 % голов забивают до перерыва, но при этом пропускают в первом тайме 56 % мячей от соперников.

Плюс пора подтянуть реализацию, что без Игнатьева сделать будет сложнее. Пора собраться, разозлиться, пора Мусаеву требовать от футболистов не играть достойно, а побеждать каждую неделю. Достаточно сильно сыграть против «Локомотива» и правильно провести перерыв на матчи сборных - сразу увидите, почему столько людей добродушно настроены к атакующей команде.

У них получается все, кроме главного – не убедили, что являются готовыми чемпионами и победителями по счету на табло. Пожалуй, на данный момент «Краснодар» защищает фактор времени. У них не было десятилетий проб и ошибок, чтобы всему научиться. Поэтому Сулейманов проскочил Гедеша, а перед этим Классон ошибся в центре поля. «Спартак», «Зенит» и «Локомотив» - результат десятилетий вкладывания денег. А «Краснодар» таковым станет лет через пять.

Вот тогда и поговорим, имела ли право на жизнь мягкая стратегия мелких шагов, которую применяет Галицкий. Не исключено ведь, что они морально не совсем готовы к чемпионству или полуфиналу ЛЕ , поскольку не до конца уверены, что такой рывок переживут без последствий. Если выиграть слишком рано, можно потерять лидеров состава и нарушить гармонию с фанатами, которая сейчас есть. Это важная разница с ЦСКА , «Локомотивом» или «Рубином» - чемпионами без полных трибун.

Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян после «Валенсии» процитировал песенку: «Ночь пройдет, наступит утро ясное». И ведь оно наступит! Если у вас есть лучший претендент на место в ЛЧ , чем нынешний «Краснодар» – называйте. Только не забывайте, что «Зенит» на днях вылетел от аутсайдера Примеры (1 пункт до зоны вылета). «Спартак» влетел «Уралу» в Кубке России, проигрывал «Рапиду» (и еще одной команде с разницей в 7 мячей в самой ЛЧ ), а «Локомотив» сам свою силу не понимает.

Проигрывают в Европе абсолютно все российские команды, а ЦСКА - не исключение. Завершили сезон с одним из худших показателей за десять лет – низким общим рейтингом, а виноваты все и каждый. Но поражения бывают разными, «Краснодар» не ругают за серию без побед с начала декабря на контрасте с другими, поскольку ничьи «горожан» часто на грани побед, а поражения – в один мяч. Команда не совсем безнадежная, а ее стиль современен. «Байер» их не перебегал – «быки» выжали 128 километров на команду, а «Валенсия» не разнесла в пух и прах.