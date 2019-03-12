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«Ювентус» - «Атлетико»: задачка для чемпиона

вчера, 10:30

В первом матче «Ювентус» проиграл со счетом 0:2. Но кто скажет, что у него нет шансов? «Соккер.ру» - о многообещающем поединке в Турине.

Первый матч

От игры в Мадриде, которая состоялась 20 февраля, ожидали, наверное, равного противостояния или перевеса одной из сторон в один мяч. Но «Атлетико» удалось сформировать более комфортный отрыв. Однако достаточный ли? Долгое время в игре на «Ванда Метрополитано» держался равный счет – нулевая ничья. Но в какой-то момент сыграли джокеры Диего Симеоне – центральные защитники, которые у аргентинского тренера всегда представляют собой не только практически образец надежности, но и регулярно демонстрируют характер, принося результат. Хосе Мария Хименес и Диего Годин в конце встречи за пять минут забили два мяча и сделали «Атлетико» фаворитом, особенно с учетом того, что «Ювентус» на выезде не смог отличиться.

Форма команд

«Ювентус» и «Атлетико» после первой встречи провели по две игры в своих чемпионатах. В обеих встречах они одержали победы. «Ювентус» обыграл «Болонью» (1:0) и взял верх над «Наполи» (2:1) в принципиальном противостоянии, которое вышло крайне напряженным и неоднозначным. Скептики заметят даже в этих двух победах намеки на то, что туринцы не в лучшем состоянии – не так лихо всех разделывают, как это было до встречи в Мадриде. Но с другой стороны у них и мотивации-то на Серию А не осталось.

«Атлетико» сейчас имеет победную серию. После поражения от «Реала» (1:3) 9 февраля «матрасники» не только не теряли очков, но и не пропустили ни одного мяча. Перед «Ювентусом» размялись на «Райо Вальекано» (1:0), а после туринцев с тем же счетом 2:0 победили «Вильярреал» и «Реал Сосьедад», сумев оторваться от «Реала» в чемпионате Испании уже на пять очков. Так что состояние «Атлетико» внушает оптимизм его сторонникам и опасения – болельщикам «Ювентуса».

Ориентировочный состав «Ювентуса»: Щесны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Де Шильо, Пьянич, Бентанкур, Матюиди, Дибала, Манджукич, Роналду.

Ориентировочный состав «Атлетико»: Облак, Ариас, Хименес, Годин, Хуанфран, Корреа, Родриго, Сауль, Коке, Мората, Гризманн.

Конечно, командам уровня «Атлетико» и «Ювентуса» грешно жаловаться на кадровый дефицит. У них полно достойных исполнителей, но стоит отметить, что не на всех тренеры смогут рассчитывать. Так, у «Атлетико» травмированы Люка Эрнандес, Филипе Луис, а Томас Партей и Диего Коста, которые могли бы стать яркими джокерами в случае необходимости, отбывают дисквалификацию. У «Ювентуса» дисквалифицирован Алекс Сандро, что может обеднить фланговую игру. Травмы Дугласа Косты, Хуана Куадрадо и Сами Хедиры тоже несколько сужают диапазон возможностей в средней линии и на флангах.

Поэтому мы можем увидеть в атаке у «Ювентуса» интересное сочетание Дибалы, Роналду и Манджукича, хотя Массимилиано Аллегри ранее говорил, что типажи Роналду и Дибалы не всегда удобно сочетать. В любом случае оба достойные мастера, отказываться от возможности их использовать было бы странно. Особое внимание, конечно, будет приковано к Роналду, от которого как раз и ждут подвигов в больших матчах. Как бы обыгрывать «Болоньи» «Ювентус» мог и без звездного португальца. В клубе не скрывают, что Криштиану приобретался под Лигу чемпионов. И вот – первый реальный случай, когда вклад Роналду необходим.

Массимилиано Аллегри (главный тренер «Ювентуса»):

Это важный матч, и в таких поединках Роналду становится сильнее. Да, он забил только один гол [в этой Лиге чемпионов], но не стоит забывать, что из-за удаления в Валенсии он провёл только 5 матчей.

Он забил очень много голов в ЛЧ за свою карьеру, и иметь его в составе – это наше большое преимущество.

Каждый должен будет отдать что-то большее в этом матче. Игроки должны выложиться на все 100 процентов. Они должны показать лучшее, на что способны.

С тех пор, как я приехал сюда, Лига чемпионов всегда была нашей целью, но когда люди говорят, что вылет «Ювентуса» будет провалом, это неправильно.

Уровень Лиги чемпионов вырос, и во вторник мы сделаем всё, что в наших силах. Если мы пройдём дальше, это будет здорово. Если же нет, то в следующем году мы попробуем ещё раз.

В каждом сезоне мы доходили до стадии плей-офф. Так что мы посмотрим, чем это закончится. Вспоминаю свой первый сезон здесь: мы играли против «Мальме», и я видел, как некоторые люди тряслись от страха.

Если мы пройдём [«Атлетико»] – хорошо. Но даже если нет, это просто футбольный матч, и мы попытаемся снова. В теории мы уже выиграли два трофея в этом сезоне. Это не провал.

Диего Симеоне (главный тренер «Атлетико»):

В первом матче мы продемонстрировали хороший футбол. В ответной игре должны сыграть еще лучше. Судьба противостояния еще не решена. В Турине нас ждет серьезное испытание против сильной команды с невероятным игроком в их составе.

Ключевым моментом, который определит рисунок ответной игры, стало то, что «Ювентус» в гостях не смог забить. Это открывает для мадридцев прекрасные возможности в ответной игре. Ведь теперь на гол «Атлетико» «Ювентус» должен отвечать четырьмя мячами. А мадридцы могут с самого начала выбрать свою любимую контратакующую модель с очень закрытыми тылами. «Ювентусу» придется соблюдать тяжелый баланс между необходимостью забивать два мяча как минимум и не слишком рисковать, не слишком раскрываться, чтобы не пропустить шальную контратаку. Вот тут на первый план и должны выйти тактические изыски Аллегри и индивидуальное мастерство игроков атаки «Ювентуса», которым нужно быть особенно внимательными и не рассчитывать особо на поддержку из глубины, поскольку это сопряжено с большим риском.

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11021972 kuborin
11021972 kuborin
вчера в 18:33
кто считает что чемп Италии слабый Б/////////////!!!!!!!!!!Посмотрите на наш СССР и после развала Это сравнить как Хрен с розой и то слабо сказано МНЕ НРАВИТСЯ ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ и борьба за Скудетто,А всяким БИЛЬКЕ -Урюкам пора на родину играть в футбол с овцами
Бильге Октай
Бильге Октай
   226 / 1092
вчера в 17:24
для гоббов будет за счастье еще раз не проиграть .... ну а дельфин брался не лигу выигрывать а футболки продавать .... которые из за новой эмблемы с двумя полосками все стороной обходили .... очередной хитрый ход от мастера по договоренностям .... удачи атлетико и крупной победы 1 - 2 ....
Colchoneros
Colchoneros ответил bublikyo
   32 / 1092
вчера в 15:45
Поболею за Ювентус, просто чтобы глянуть еще один эффектный комбэк, и чтобы соседей зазвездившихся по носу щелкнули
Кто бы сомневался за кого будут болеть глорики сливочного мешка!
arsen09
arsen09
   551 / 1092
вчера в 15:29
Победит тот у кого яйца )). Ну Вы поняли !
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   287 / 1092
вчера в 14:48
Думаю матрас нагнёт макаронников, а отметится Мората, он любит забивать бывшим :)
NGYRZ
NGYRZ
   49 / 1092
вчера в 14:40
Ох, какие надежды возлагаются, на 34 летнего игрока.
bublikyo
bublikyo
   170 / 1092
вчера в 13:42
Поболею за Ювентус, просто чтобы глянуть еще один эффектный комбэк, и чтобы соседей зазвездившихся по носу щелкнули
GKN
GKN
   297 / 1092
вчера в 13:40
Ставлю на ничью
Italian13
Italian13
   628 / 1092
вчера в 13:36
За красивую и честную игру!
Пусть победит сильнейший!

Надеюсь, Д,Симеоне с яйцами пожалует в Турин. А то если камбэк произойдет, - скажет - в Мадриде оставил )))))
112910415
112910415
   106 / 1092
вчера в 12:34
радоваться будет дон Диего, это очевидно!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   105 / 1092
вчера в 12:17
За Атлетик!
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 1092
вчера в 11:48
давайте только без ВАРных камбэков,ну т.е по чесноку
Glodor
Glodor
   50 / 1092
вчера в 11:41
Атлетико победы!
viv
viv
   44 / 1092
вчера в 11:34
Атлетико достоин пройти дальше....
Camellot
Camellot
   601 / 1092
вчера в 11:24
задача для купленого чемпиона
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   508 / 1092
вчера в 10:54
Считаю эти команды самыми симпатичными на сег день, пусть пройдёт сильнейший до финала
Ros S
Ros S
   303 / 1092
вчера в 10:48
Шансы конечно всегда есть, но конкретно вот у этого Ювентуса против этого Атлетико их минимум, Симеоне хлебом не корми - лишь бы поиграть 2м номером, также как и Юве, но Юве придется играть первым, так что шансов у них не вижу, но случится может всякое.
betlynk
betlynk
вчера в 10:48
"МЮ" выиграет Лигу чемпионов. Уже все предрешено))

https://zen.yandex.ru/media/id/5c6bbf54b8ac0d00af322e7f/manchester-iunaited-sujdeno-vyigrat-ligu-chempionov-v-etom-sezone-5c86c590e064fd00b2672f52
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