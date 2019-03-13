«Ливерпулю» стоит пожертвовать ЛЧ?

вчера, 13:00

Невилл советует «красным» вылететь из еврокубков ради АПЛ , да и Салах начал разговоры о «жертвовании» ЛЧ ? О рисках Клоппа – на «Соккер.ру».

Учитывая сумасшедшую форму и космическую легкость «Манчестер Сити», «Ливерпулю» будет сложно выиграть чемпионат Англии. Но это возможно, если получить дополнительный козырь – свежесть. Поэтому многие эксперты успели робко намекнуть, что пора бы Клоппу подумать о поражении против «Баварии».

Никто не предлагает играть в поддавки. Получится пройти немцев – круто. Но Салах все правильно сказал. Для «скаузеров» первая в истории победа в АПЛ важнее борьбы в ЛЧ . И, как знаем по «Атлетико» и «Ювентусу», иногда двух финалов мало для успеха. Впрочем, «Ливерпуль» сегодня должен сыграть изо всех сил, а слова Мохамеда, что он готов жертвовать своей мечтой ради грез фанатов, не попытка «подстелить соломку».

«Бавария» вправду опасна, но вылет от нее не будет катастрофой для «Ливерпуля», ведь разгрузит в чемпионате. Тем более что немцы разные бывают, а мюнхенцы не как «Шальке» - точно погоняют сильнее, чем «кобальтовые» «Манчестер Сити». Пока увидели пять ничьих в восьми официальных встречах - отношения «Ливерпуля» и «Баварии» складываются странно.

Удивительно, что настолько опытные еврокубковые бойцы и частые победители КЕЧ лишь второй раз в истории встречаются на пути к трофею. Но закономерно, что лучшего им определить сложно. В прошлый раз - в далеком 1981 году, первый поединок в Ливерпуле завершился нулевой ничьей. В ответной игре англичане забили гол, была ничья 1:1, а за счет правила выездного мяча, которое сейчас в УЕФА подумывают отменить, «Ливерпуль» пошел в финал.

И выиграл его у мадридского «Реала», как через много лет – в 2001 году, финальный матч Суперкубка УЕФА в Монте-Карло против самой «Баварии». Победитель «Алавеса» обыграл победителя «Валенсии» со счетом 3:2. Сегодня посторонние зрители не откажутся от перестрелки? Очевидно, что атакующий потенциал у команд громадный, а в первом матче были кадровые и стратегические причины не показать все, на что способны.

Тактика и кадровый потенциал

Рядом с Матипом в первом поединке в центре защиты сыграл универсал Фабиньо, а сегодня с уроженцем Германии может выйти ван Дейк. Травмы Кейта и Ловрена не мешают Клоппу поставить против своего извечного врага основной состав.

Англичане могут использовать на сто процентов оптимальный состав, а тактикой Юрген тоже вряд ли удивит – хотя ловушки расставит. Фактически есть вопросы только по игровому поведению Мане, Салаха и Фирмино - могут меняться местами, как делают в лучших матчах, а также о позиции Фабиньо.

Хендерсон, Вейналдум и бразилец могут расположиться с Джорданом в центре, но не исключается и смена позиции в тройке в середине поля. Но в целом и фланги, и центральная ось останутся неизменными и традиционными по именам и подходу, не говоря о позиции вратаря – хорошо, что все ключевые игроки здоровы.

У «Баварии» кадровых проблем больше. К травмированным Толиссо и Коману присоединился Киммих – дисквалификация, как у Мюллера. А у Алабы проблемы после травмы. Хотя вы знаете, как обычно в ЛЧ происходит. Если футболист очень нужен на поле – чудесным образом «исцеляется», даже если до матча «под вопросом».

Но если австриец не сыграет против «Ливерпуля», то слева может оказаться Рафинья, а справа – Боатенг, отстраненный от сборной Германии вместе с Мюллером и Хуммельсом. На последнего вместе с Зюле большие надежды Ковача. Ведь если Нойер пропускает – «Баварию» не устроит результативная ничья. Впрочем, не только защитники отвечают за оборону, Алькантара и Мартинес тоже важны.

С учетом, что у «Ливерпуля» три мастера разрушения в центре, а у немцев схема «4-2-3-1», могут возникнуть проблемы. Но только если Хамес не будет работать в глубине поля, а Рибери и Гнабри (после травмы Комана и дисквалификации Мюллера вероятные вингеры, раз Роббен не восстановился полностью) не смогут навязать борьбу Робертсону и Александер-Арнольду, которые очень важны для правильного выхода «Ливерпуля» в атаку.

У «Баварии» тоже есть работающие ходы и персоны. Левандовски в отличной форме, побил рекорд Писарро по голам в Бундеслиге для иностранцев, а до конца сезона улучшит показатель. Рибери вышел на замену и сделал три голевые передачи за 9 минут против «Вольфсбурга», которому не привыкать (именно против этого клуба Левандовски сделал пента-трик за 9 минут). Так что обороне «Ливерпуля» будет сложно, ведь «Бавария» с последнего свидания набрала форму.

Ориентировочные составы

«Бавария» (4-2-3-1): Нойер – Рафинья (Боатенг), Зюле, Хуммельс, Алаба (Рафинья) - Алькантара, Мартинес – Гнабри, Хамес, Рибери - Левандовски.

«Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Хендерсон, Фабиньо - Салах, Фирмино, Мане.

Важно знать накануне большой битвы

• в еврокубках это пятое свидание «Ливерпуля» и «Баварии». Три раза из четырех победу праздновали англичане. Выездная ничья без голов уже встречалась, но лишь в одном случае «Бавария» сумела победить в ответном матче;

• учтите, что у «Баварии» дома обычно нет проблем с англичанами – всего 3 поражения в 23 матчах. При этом «Ливерпуль» из 15 поединков в Германии выиграл всего 3, то есть процент поражений немцев дома от англичан в шесть раз ниже, чем процент побед британцев в гостях. Но тут есть поправка – ничьи с голами сегодня в пользу приезжих;

• Клопп против «Баварии» сыграл 30 матчей – его личный тренерский рекорд, ни с кем чаще наставник «Майнца», «Боруссии» Д и «Ливерпуля» не пересекался. Пока только 9 побед, но 5 ничьих и 16 поражений. Юрген реже побеждал из соперников, с которыми виделся чаще 5 раз, только «Севилью» - 0 побед в 7 матчах;

• невзирая на вышесказанное, Клопп дважды выиграл «салатницу» - отбирал ее у «Баварии», 1 раз брал Кубок Германии и дважды выигрывал в Суперкубке, так что опыт успешных матчей против гранда у него точно есть. Юргену не нужно рассказывать, как играет команда Ковача – прекрасно знает во всех деталях, а «шпионы» в Германии у него остались, все нюансы доложили;

• в первой игре «Ливерпуль» сковали перестановки в защите? Хочется в это верить, ведь нули сегодня не нужны – и Ковач исключает их возможность. «Бавария» в трех играх после визита в Англию забила 12 мячей (пропустила 1), а у «Ливерпуля» было еще две нулевые ничьи и два матча с разницей 9:2. Понятный подход – то густо, то пусто;

• «Бавария» последний раз проигрывала в Лиге чемпионов в полуфинале в прошлом году – «Реалу» в первом матче. Во втором была ничья 2:2, так что серия без поражений длится уже 8 матчей. Хотя голы Марсело и Асенсио напоминают – даже в родных немцы могут проиграть достойному сопернику;

• в первом матче на две команды было два точных удара по воротам - оба у «Ливерпуля». Для столь атакующих ребят преступный недобор, но так сложился тот странный матч. Англичане сыграли ниже своих возможностей, а «Бавария» вроде и пыталась забить в гостях, а по факту заработала два заблокированных удара;

• в первом матче увидели равный футбол по многим параметрам. Другими словами, остается высоченная вероятность, как часто бывало в других матчах веселого плей-офф Лиги чемпионов, вторая игра будет совсем непохожей на первую. На это вся надежда. Нельзя скрестить атаку со средней результативностью сезона во всех турнирах в 2.44 («Бавария») и 2.03 мяча («Ливерпуль»), но избегать ошибок в защите и голов.

Прогноз «Соккер.ру»: интуиция подсказывает, что «Ливерпуль» усыпляет бдительность соперника и сможет зацепиться за результативную ничью – если проведет великолепный матч, а Клопп раскусит Ковача. Но факты не в пользу британцев. Ведь ветераны «Баварии» понимают важность момента, немцы набрали ход.