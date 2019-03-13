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«Ливерпулю» стоит пожертвовать ЛЧ?

вчера, 13:00

Невилл советует «красным» вылететь из еврокубков ради АПЛ, да и Салах начал разговоры о «жертвовании» ЛЧ? О рисках Клоппа – на «Соккер.ру». 

Учитывая сумасшедшую форму и космическую легкость «Манчестер Сити», «Ливерпулю» будет сложно выиграть чемпионат Англии. Но это возможно, если получить дополнительный козырь – свежесть. Поэтому многие эксперты успели робко намекнуть, что пора бы Клоппу подумать о поражении против «Баварии».

Никто не предлагает играть в поддавки. Получится пройти немцев – круто. Но Салах все правильно сказал. Для «скаузеров» первая в истории победа в АПЛ важнее борьбы в ЛЧ. И, как знаем по «Атлетико» и «Ювентусу», иногда двух финалов мало для успеха. Впрочем, «Ливерпуль» сегодня должен сыграть изо всех сил, а слова Мохамеда, что он готов жертвовать своей мечтой ради грез фанатов, не попытка «подстелить соломку».

«Бавария» вправду опасна, но вылет от нее не будет катастрофой для «Ливерпуля», ведь разгрузит в чемпионате. Тем более что немцы разные бывают, а мюнхенцы не как «Шальке» - точно погоняют сильнее, чем «кобальтовые» «Манчестер Сити». Пока увидели пять ничьих в восьми официальных встречах - отношения «Ливерпуля» и «Баварии» складываются странно. 

Удивительно, что настолько опытные еврокубковые бойцы и частые победители КЕЧ лишь второй раз в истории встречаются на пути к трофею. Но закономерно, что лучшего им определить сложно. В прошлый раз - в далеком 1981 году, первый поединок в Ливерпуле завершился нулевой ничьей. В ответной игре англичане забили гол, была ничья 1:1, а за счет правила выездного мяча, которое сейчас в УЕФА подумывают отменить, «Ливерпуль» пошел в финал.

И выиграл его у мадридского «Реала», как через много лет – в 2001 году, финальный матч Суперкубка УЕФА в Монте-Карло против самой «Баварии». Победитель «Алавеса» обыграл победителя «Валенсии» со счетом 3:2. Сегодня посторонние зрители не откажутся от перестрелки? Очевидно, что атакующий потенциал у команд громадный, а в первом матче были кадровые и стратегические причины не показать все, на что способны.

Тактика и кадровый потенциал

Рядом с Матипом в первом поединке в центре защиты сыграл универсал Фабиньо, а сегодня с уроженцем Германии может выйти ван Дейк. Травмы Кейта и Ловрена не мешают Клоппу поставить против своего извечного врага основной состав. 

Англичане могут использовать на сто процентов оптимальный состав, а тактикой Юрген тоже вряд ли удивит – хотя ловушки расставит. Фактически есть вопросы только по игровому поведению Мане, Салаха и Фирмино - могут меняться местами, как делают в лучших матчах, а также о позиции Фабиньо.

Хендерсон, Вейналдум и бразилец могут расположиться с Джорданом в центре, но не исключается и смена позиции в тройке в середине поля. Но в целом и фланги, и центральная ось останутся неизменными и традиционными по именам и подходу, не говоря о позиции вратаря – хорошо, что все ключевые игроки здоровы. 

У «Баварии» кадровых проблем больше. К травмированным Толиссо и Коману присоединился Киммих – дисквалификация, как у Мюллера. А у Алабы проблемы после травмы. Хотя вы знаете, как обычно в ЛЧ происходит. Если футболист очень нужен на поле – чудесным образом «исцеляется», даже если до матча «под вопросом».

Но если австриец не сыграет против «Ливерпуля», то слева может оказаться Рафинья, а справа – Боатенг, отстраненный от сборной Германии вместе с Мюллером и Хуммельсом. На последнего вместе с Зюле большие надежды Ковача. Ведь если Нойер пропускает – «Баварию» не устроит результативная ничья. Впрочем, не только защитники отвечают за оборону, Алькантара и Мартинес тоже важны.

С учетом, что у «Ливерпуля» три мастера разрушения в центре, а у немцев схема «4-2-3-1», могут возникнуть проблемы. Но только если Хамес не будет работать в глубине поля, а Рибери и Гнабри (после травмы Комана и дисквалификации Мюллера вероятные вингеры, раз Роббен не восстановился полностью) не смогут навязать борьбу Робертсону и Александер-Арнольду, которые очень важны для правильного выхода «Ливерпуля» в атаку.

У «Баварии» тоже есть работающие ходы и персоны. Левандовски в отличной форме, побил рекорд Писарро по голам в Бундеслиге для иностранцев, а до конца сезона улучшит показатель. Рибери вышел на замену и сделал три голевые передачи за 9 минут против «Вольфсбурга», которому не привыкать (именно против этого клуба Левандовски сделал пента-трик за 9 минут). Так что обороне «Ливерпуля» будет сложно, ведь «Бавария» с последнего свидания набрала форму. 

Ориентировочные составы

«Бавария» (4-2-3-1): Нойер – Рафинья (Боатенг), Зюле, Хуммельс, Алаба (Рафинья) - Алькантара, Мартинес – Гнабри, Хамес, Рибери - Левандовски.

«Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон - Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Хендерсон, Фабиньо - Салах, Фирмино, Мане.

Важно знать накануне большой битвы

• в еврокубках это пятое свидание «Ливерпуля» и «Баварии». Три раза из четырех победу праздновали англичане. Выездная ничья без голов уже встречалась, но лишь в одном случае «Бавария» сумела победить в ответном матче; 

• учтите, что у «Баварии» дома обычно нет проблем с англичанами – всего 3 поражения в 23 матчах. При этом «Ливерпуль» из 15 поединков в Германии выиграл всего 3, то есть процент поражений немцев дома от англичан в шесть раз ниже, чем процент побед британцев в гостях. Но тут есть поправка – ничьи с голами сегодня в пользу приезжих; 

• Клопп против «Баварии» сыграл 30 матчей – его личный тренерский рекорд, ни с кем чаще наставник «Майнца», «Боруссии» Д и «Ливерпуля» не пересекался. Пока только 9 побед, но 5 ничьих и 16 поражений. Юрген реже побеждал из соперников, с которыми виделся чаще 5 раз, только «Севилью» - 0 побед в 7 матчах;

•  невзирая на вышесказанное, Клопп дважды выиграл «салатницу» - отбирал ее у «Баварии», 1 раз брал Кубок Германии и дважды выигрывал в Суперкубке, так что опыт успешных матчей против гранда у него точно есть. Юргену не нужно рассказывать, как играет команда Ковача – прекрасно знает во всех деталях, а «шпионы» в Германии у него остались, все нюансы доложили;

• в первой игре «Ливерпуль» сковали перестановки в защите? Хочется в это верить, ведь нули сегодня не нужны – и Ковач исключает их возможность. «Бавария» в трех играх после визита в Англию забила 12 мячей (пропустила 1), а у «Ливерпуля» было еще две нулевые ничьи и два матча с разницей 9:2. Понятный подход – то густо, то пусто;

• «Бавария» последний раз проигрывала в Лиге чемпионов в полуфинале в прошлом году – «Реалу» в первом матче. Во втором была ничья 2:2, так что серия без поражений длится уже 8 матчей. Хотя голы Марсело и Асенсио напоминают – даже в родных немцы могут проиграть достойному сопернику; 

• в первом матче на две команды было два точных удара по воротам - оба у «Ливерпуля». Для столь атакующих ребят преступный недобор, но так сложился тот странный матч. Англичане сыграли ниже своих возможностей, а «Бавария» вроде и пыталась забить в гостях, а по факту заработала два заблокированных удара; 

• в первом матче увидели равный футбол по многим параметрам. Другими словами, остается высоченная вероятность, как часто бывало в других матчах веселого плей-офф Лиги чемпионов, вторая игра будет совсем непохожей на первую. На это вся надежда. Нельзя скрестить атаку со средней результативностью сезона во всех турнирах в 2.44 («Бавария») и 2.03 мяча («Ливерпуль»), но избегать ошибок в защите и голов. 

Прогноз «Соккер.ру»: интуиция подсказывает, что «Ливерпуль» усыпляет бдительность соперника и сможет зацепиться за результативную ничью – если проведет великолепный матч, а Клопп раскусит Ковача. Но факты не в пользу британцев. Ведь ветераны «Баварии» понимают важность момента, немцы набрали ход.

В гостях английские «красные» не такие, как дома, а между строк в высказываниях игроков «Ливерпуля» сквозит мыслишка «нам АПЛ важнее, а в ЛЧ никаких гарантий никогда нет». Добавьте представленные выше факты о неудобности «Баварии» для тренера Клоппа, немцев – для «Ливерпуля», и поймете, почему многие ставят на победу хозяев в один мяч. Главное, чтобы было жарко! 

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Все комментарии
anyway
anyway
   77 / 1090
вчера в 21:36
слить лч ради того чтобы слить апл!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил BenderBender
   327 / 1090
вчера в 19:34
    BenderBender
    BenderBender ответил Rafael Benitez
       444 / 1090
    вчера в 19:31
    Дымишь ты) А я вижу, как и что ты пишешь.
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez ответил Rafael Benitez
       327 / 1090
    вчера в 19:28
    о моих знаниях
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez ответил BenderBender
       327 / 1090
    вчера в 19:27
      BenderBender
      BenderBender ответил Rafael Benitez
         444 / 1090
      вчера в 19:23
      Я не балаболю. А знаю, что ты безграмотен.
      Rafael Benitez
      Rafael Benitez ответил BenderBender
         327 / 1090
      вчера в 19:22
      А что ты знаешь обо мне чтобы балоболить? Красавчик
      BenderBender
      BenderBender ответил Rafael Benitez
         444 / 1090
      вчера в 19:20
      Вот. Красавчик. Два слова - это твой максимум. Смотри, как ловко связал их!
      bublikyo
      bublikyo
         142 / 1090
      вчера в 18:53
      В этом вопросе Ливерпулю нужно проконсультироваться у Тоттенхэма, они спецы в плане жертвы одних турниров ради других
      Великий Князь
      Великий Князь
         45 / 1090
      вчера в 18:13
      Ради второго места АПЛ конечно стоит. Аха-ха)
      А то вдруг ТТХ и МЮ подожмут)
      Rafael Benitez
      Rafael Benitez ответил BenderBender
         327 / 1090
      вчера в 18:06
      Чего тебе?
      BenderBender
      BenderBender ответил Rafael Benitez
         444 / 1090
      вчера в 17:51
      Шта?
      Rafael Benitez
      Rafael Benitez
         327 / 1090
      вчера в 16:53
      Бавария не является неудобным соперником для Ливерпуля Если сравнивать Баварию при Хайнкесе и то положение когда Клопп с Боруссией Д перед финалом ЛЧ играл без Гетце и был физический спад так как скамейка уступала у шмелей Баварии то сейчас возвращается ВВД и те игроки которых не было в первом матче И Ливерпуль врагами этом сезоне усилился Если бы даже эта была Бавария Хайнкеса в лучшей форме Ливерпуль имел равные шансы. То что Бавария взяла ничью на Энфилде пока ни о чем не говорит и эта даже не результативная ничья Вопрос стоит в том хватит ли Ливерпуль на 2 турнира учитывая положение в АПЛ а это положение не надежно Ливерпулю нельзя сбрасывать ЛЧ На мой взгляд Ливерпуль это единственная команда в АПЛ которая может достойно выступить в ЛЧ Даже не МС со счетом 7-0 над Шальке напоминает больше шипение гремучей змеи в реальности все решается в таких матчах и с такими командами как с Баварией
      Tormentor
      Tormentor
         431 / 1090
      вчера в 16:24
      Искренне надеюсь не увидеть Хэндо в старте >( !!!
      RUPRICHT
      RUPRICHT
         694 / 1090
      вчера в 15:12
      БАВАРИЯ ОЖИВАЙ И ДЕЛАЙ СЕНСАЦИЮ НА ПОЛЕ!!!!КАК НИ КАК ИГРАЕТЕ ДОМА А ЭТО ПЛЮС!!!В ЛИВЕРЕ НА ДАНЫЙ МОМЕНТ ЗАСТОЙ !!!НАДО ЭТИМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ!!!
      40175219386
      40175219386
         61 / 1090
      вчера в 14:51
      посмотрим стоимость Салаха в этом матче, Роналду свою стоимость показал вчера, бесценен
      Зеленыйслоник
      Зеленыйслоник
         390 / 1090
      вчера в 13:47
      Думаю, скаузеры, как и Арсенал, вкусят баварских колбасок в одной восьмой.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         7 / 1090
      вчера в 13:45
      Спартак пожертвовал игрой на Энфилде,чтобы разорвать в клочья Зенит ,Краснодар и кобыл. Это нормальная практика

      Рвем питерцев,жертвуем,рвем кобылиц))))))))
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         7 / 1090
      вчера в 13:43
      Вам пять надо забивать,потому что Лунев трешку точно пустит по норме
      Питермен
      Питермен
         48 / 1090
      вчера в 13:40
      Переживаю за ливерпуль с разгрома пупсиков но если не выиграют АПЛ или лч в этом сезоне стану болеть за Сити, там великий Гвардиола
      Чемпионский Клык 7
      Чемпионский Клык 7
         532 / 1090
      вчера в 13:39
      Жертвуй не жертвуй, ливер возьмет на клыка в обоих турнирах.
      Дмитрий Климович 2
      Дмитрий Климович 2
         110 / 1090
      вчера в 13:35
      Отмазы! Чухают что не выиграть!😂😂😂
      NK_505s
      NK_505s
         154 / 1090
      вчера в 13:29
      АПЛ пожертвовали, Сити своего не упустит, теперь лигой чемпионов пусть пожертвуют
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         7 / 1090
      вчера в 13:23
      жертвуйте красиво ,7-0
      fanliverpoolfan
      fanliverpoolfan
         271 / 1090
      вчера в 13:04
      Зачем пожертвовать лч ради Апл?Клопп свами не согласен!Ливерпуль бореться и за лч,сегодня Ливерпуль пройдёт дальше.
      parallels
      parallels
         3 / 1090
      вчера в 12:45
      ясно одно: бавария не спартак - позорно ливерпулю не сольёт.
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