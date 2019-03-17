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Кака: «„Милан“ выиграет дерби»

вчера, 15:17
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 3Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеМатч завершен

Легендарный бразильский футболист Кака поделился ожиданиями от матча 28-го тура Серии А «Милан» - «Интер».

«Милан» выиграет дерби. Я могу предсказать голы от Пёнтека и Пакеты. 

Сравнения Пёнтека с Шевченко? Поляк очень силен, настоящий форвард, но я думаю, что сравнения неуместны. 

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   238 / 1120
вчера в 16:11
Вполне возможный вариант.
dzvinka
dzvinka
   176 / 1120
вчера в 15:47
провидец просто, ну тут бы и Ванга не промахнулась))) Если там Кроме Пентака и забить то некому)) Ну а Пакета типа свой, да и хорош тоже.
Что же касается Картона, так их айнтрахтят все кому не лень - игре нет, желания тоже.
Но Милан всегда может использовать обцию "неожиданого 41", в их стиле последнего десятилетия))
nedved10
nedved10
   157 / 1120
вчера в 15:33
Милану удачи
Великий Князь
Великий Князь
   21 / 1120
вчера в 15:29
Согласен с какой)
Zimmer
Zimmer
   809 / 1120
вчера в 15:24
Обязательно сегодня посмотрю это дерби, надеюсь скучно не будет.
cska plus
cska plus
   16 / 1120
вчера в 15:24
Легенда прав!
Abruck
Abruck
   507 / 1120
вчера в 15:21
Кака может разочароваться.
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