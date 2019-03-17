Кака: «„Милан“ выиграет дерби»

Легендарный бразильский футболист Кака поделился ожиданиями от матча 28-го тура Серии А «Милан» - «Интер».

«Милан» выиграет дерби. Я могу предсказать голы от Пёнтека и Пакеты.

Сравнения Пёнтека с Шевченко? Поляк очень силен, настоящий форвард, но я думаю, что сравнения неуместны.