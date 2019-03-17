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Жезус сделает специальную татуировку, если «Ман Сити» выиграет ЛЧ

вчера, 13:09

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус признался, что готов сделать татуировку в честь победы его команды в Лиге чемпионов, если такая случится.

Если мы выиграем ЛЧ, то мне придется сделать по этому поводу тату, потому что это очень конкурентный турнир. Мои татуировки о моей жизни, а футбол является частью моей жизни. 

Я выиграл АПЛ и чемпионат Бразилии, но по этому поводу ничего не набивал. Зато у меня есть тату в честь победы на Олимпиаде. Думаю, еще один памятный знак в честь успеха в Лиге чемпионов был бы к месту.

Напомним, что «Сити» вышел в 1/4 финала ЛЧ, где сыграет с «Тоттенхэмом». 

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Neymar 10
Neymar 10
   508 / 1120
вчера в 15:50
верю в вас !
Red_team
Red_team
   352 / 1120
вчера в 14:48
Бабочку на копчике =)
dimagas1
dimagas1 ответил allemz
   431 / 1120
вчера в 13:39
В том то и дело, что так и не сделаешь)))
Ты спросил теоретически,я так же и ответил))
allemz
allemz ответил dimagas1
   26 / 1120
вчера в 13:31
Лысины нет.Так что на твоей сделаю)))
В том то и дело, что так и не сделаешь)))
dimagas1
dimagas1 ответил allemz
   431 / 1120
вчера в 13:24
Если Волынь выиграет ЛЧ, сделаешь татуировку на своей лысине?)
Лысины нет.Так что на твоей сделаю)))
allemz
allemz ответил dimagas1
   26 / 1120
вчера в 13:14
Так и не сделает)))
Если Волынь выиграет ЛЧ, сделаешь татуировку на своей лысине?)
dimagas1
dimagas1
   431 / 1120
вчера в 13:10
Так и не сделает)))
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