Жезус сделает специальную татуировку, если «Ман Сити» выиграет ЛЧ

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус признался, что готов сделать татуировку в честь победы его команды в Лиге чемпионов, если такая случится.
Если мы выиграем ЛЧ, то мне придется сделать по этому поводу тату, потому что это очень конкурентный турнир. Мои татуировки о моей жизни, а футбол является частью моей жизни.
Я выиграл АПЛ и чемпионат Бразилии, но по этому поводу ничего не набивал. Зато у меня есть тату в честь победы на Олимпиаде. Думаю, еще один памятный знак в честь успеха в Лиге чемпионов был бы к месту.
Напомним, что «Сити» вышел в 1/4 финала ЛЧ, где сыграет с «Тоттенхэмом».