Жезус сделает специальную татуировку, если «Ман Сити» выиграет ЛЧ

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус признался, что готов сделать татуировку в честь победы его команды в Лиге чемпионов, если такая случится.

Если мы выиграем ЛЧ , то мне придется сделать по этому поводу тату, потому что это очень конкурентный турнир. Мои татуировки о моей жизни, а футбол является частью моей жизни.