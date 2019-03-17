«Тоттенхэм» готов заплатить 50 млн фунтов за 18-летнего футболиста

Защитник «Фулхэма» Райан Сессеньон попал в сферу интересов «Тоттенхэма», об этом сообщают СМИ.
«Шпоры» хотят подписать 18-летнего футболиста в следующее трансферное окно. «Тоттенхэм» готов предложить за молодого таланта 50 млн фунтов.
Ранее на игрока также претендовал «Манчестер Юнайтед».
Меня учить будешь? Ты же помимо игр своего португальского кумира ничего не смотришь.
И что за хрень про МС? Сане, Бернарду, Эдерсон, Менди, Йоветич, Настасич, Компани, Харт, Жезус, Боатенг, Бони, этот список можно еще долго продолжать. Из готовых может КДБ, Гюндогана, Сильву. МС берет в основном только молодых и перспективных игроков в отличие от Реалов, ПСГЭ и т.д. и т.п. Это один из основных принципов клуба.
Академии даже сравнивать не стоит. Испанцы как обычно в роли догоняющих.
Сессеньон обычный переоцененный нуб (судя по выступлениям в АПЛ), лично я вижу средние перспективы.
Вставил свои пять копеек, теперь можешь идти досматривать свой Ювентус.
Меня учить будешь? Ты же помимо игр своего португальского кумира ничего не смотришь.
И что за хрень про МС? Сане, Бернарду, Эдерсон, Менди, Йоветич, Настасич, Компани, Харт, Жезус, Боатенг, Бони, этот список можно еще долго продолжать. Из готовых может КДБ, Гюндогана, Сильву. МС берет в основном только молодых и перспективных игроков в отличие от Реалов, ПСГЭ и т.д. и т.п. Это один из основных принципов клуба.
Академии даже сравнивать не стоит. Испанцы как обычно в роли догоняющих.
Сессеньон обычный переоцененный нуб (судя по выступлениям в АПЛ), лично я вижу средние перспективы.
Вставил свои пять копеек, теперь можешь идти досматривать свой Ювентус.