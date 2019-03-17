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«Тоттенхэм» готов заплатить 50 млн фунтов за 18-летнего футболиста

вчера, 15:57

Защитник «Фулхэма» Райан Сессеньон попал в сферу интересов «Тоттенхэма», об этом сообщают СМИ

«Шпоры» хотят подписать 18-летнего футболиста в следующее трансферное окно. «Тоттенхэм» готов предложить за молодого таланта 50 млн фунтов. 

Ранее на игрока также претендовал «Манчестер Юнайтед»

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   176 / 1120
сегодня в 00:42
леви 50 лямов за 18летнего пацана?))) вы вконец упоролись?))
allemz
allemz ответил Евгений Макрушин
   26 / 1120
вчера в 16:38
На возраст его посмотрите.... Молодых игроков на перспективу покупают,оценивая именно возможный прогресс,а не игру на сегодняшний день.Понятно,что болелам Сити это не понять,т.к. у МС есть возможность покупать готовых игроков за максимальные деньги.
Не хило бомбануло у тебя после вчерашнего.
Меня учить будешь? Ты же помимо игр своего португальского кумира ничего не смотришь.
И что за хрень про МС? Сане, Бернарду, Эдерсон, Менди, Йоветич, Настасич, Компани, Харт, Жезус, Боатенг, Бони, этот список можно еще долго продолжать. Из готовых может КДБ, Гюндогана, Сильву. МС берет в основном только молодых и перспективных игроков в отличие от Реалов, ПСГЭ и т.д. и т.п. Это один из основных принципов клуба.
Академии даже сравнивать не стоит. Испанцы как обычно в роли догоняющих.

Сессеньон обычный переоцененный нуб (судя по выступлениям в АПЛ), лично я вижу средние перспективы.
Вставил свои пять копеек, теперь можешь идти досматривать свой Ювентус.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил allemz
   59 / 1120
вчера в 16:18
На возраст его посмотрите.... Молодых игроков на перспективу покупают,оценивая именно возможный прогресс,а не игру на сегодняшний день.Понятно,что болелам Сити это не понять,т.к. у МС есть возможность покупать готовых игроков за максимальные деньги.
allemz
allemz
   26 / 1120
вчера в 16:03
50 лямов за переоцененного игрока. Он играет где-то на 15-20 лямов.
grisser
grisser
   58 / 1120
вчера в 15:58
Тоттенхэм в пердив английский пора отправить.
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