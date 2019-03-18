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Черчесов: «Проблем в атакующей линии сборной России я не вижу»

вчера, 14:17

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча отбора к Евро-2020 с Бельгией отметил, что у национальной команды нет проблем в атакующей линии.

Проблем в атакующей линии я не вижу, также хочу, чтобы и вы все смотрели по-другому. Сейчас врачи скажут, кто в каком состоянии. Нас ожидает игра, не относящаяся к типу рядовых, нужно не просто сыграть, а уметь играть на том уровне, который нас ждет.

Сегодня мы собрались в полном составе, вечером будет теория, свои определенные заключения даст медицина, тогда будем знать, что и как.

Данные сборы специфичными назвать нельзя. Мы максимально использовали то время, которое предоставил нам Российский футбольный союз, команда должна была собраться еще вчера. Мы потренировались два дня, поэтому это рабочий момент. По сопернику мы отталкиваемся от того, что есть, хотим проявить свои лучшие качества.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As ответил Ваня лучший
   78 / 1119
сегодня в 00:52
Брулин
Брулин
   55 / 1119
вчера в 19:29
Черчесов: - Дзюба капитан, он мой счастливый талисман
112910415
112910415
   73 / 1119
вчера в 17:39
интересное наблюдение - Дзюба и Кокорин забивают одинаково успешно!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил EAGuar As
   37 / 1119
вчера в 17:29
Там удачи одной не хватит. Бельгия в рейтинге на 60 мест выше России.
Caniggia
Caniggia
   36 / 1119
вчера в 16:58
Конечно проблем в атакующей линии нет, так как сама атакующая линия в автобусной сборной чабана отсутствует как класс. Подтверждение тому убогая игра впереди в обоих матчах со Швецией и с Германией, 3 игры - 0 голевых моментов. И действительно, нет линии - нет проблемы. Гениальное умозаключение усатого осла!
Aчиститель
Aчиститель
   86 / 1119
вчера в 16:57
Нет уверенности с чабаном тарасовским за нашу сборную.
Багров-брат
Багров-брат
   170 / 1119
вчера в 16:47
Удачи и стойкости сборной с бельгийцами! Удачи и реализации с остальными!...)))
EAGuar As
EAGuar As
   78 / 1119
вчера в 15:54
Удачи сборной России .
shur
shur
   473 / 1119
вчера в 15:51
...0:2 Азар,Лукаку-вот это нападение!
Glodor
Glodor
   87 / 1119
вчера в 15:51
Проблема в сборной одна - наличие в ней свиней.
Capitan555
Capitan555
   260 / 1119
вчера в 15:46
проблем нет..как и самой атакующей линии.....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Lucho Gonzalez
   186 / 1119
вчера в 15:25
Чем меньше пупсиков в сборной - тем меньше проблем
И какие же у тебя в сборной с пупсиками проблемы ? Назови хоть одну ! ))) Балабольство и только ,причём бессмысленное !
artr-90
artr-90
вчера в 15:22
"Если проблемы не видно - то её нет" (с)Черчесов.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   291 / 1119
вчера в 15:00
Искусство - столько сказать и все ни о чем...
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1119
вчера в 14:54
Посмотрим что покажите!
la_masia
la_masia
   254 / 1119
вчера в 14:51
"Нет атаки - нет проблем!" - добавил Станислав Черчесов
Kresi frok
Kresi frok
   314 / 1119
вчера в 14:40
Сходи к окулисту!
Footbolista
Footbolista
   5 / 1119
вчера в 14:40
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   35 / 1119
вчера в 14:36
Чем меньше пупсиков в сборной - тем меньше проблем
Colchoneros
Colchoneros
   100 / 1119
вчера в 14:27
Нет атакующей линии нет проблем!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   189 / 1119
вчера в 14:27
Ну играют же у Черчесова в нападении Месси,Роналду,поэтому так уверен мухомор.
ДАША Д
ДАША Д
   232 / 1119
вчера в 14:21
У Черчесовым вообще нет проблем.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   186 / 1119
вчера в 14:20
Вся страна видит ,а он не видит ??!!!! Дзюба ,Смолов .. !!!!! Пи..дец какой-то !!!!!!!!
cska plus
cska plus
   14 / 1119
вчера в 14:19
Давай удачи пожелаем сборной!
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