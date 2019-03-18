Черчесов: «Проблем в атакующей линии сборной России я не вижу»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча отбора к Евро-2020 с Бельгией отметил, что у национальной команды нет проблем в атакующей линии.

Проблем в атакующей линии я не вижу, также хочу, чтобы и вы все смотрели по-другому. Сейчас врачи скажут, кто в каком состоянии. Нас ожидает игра, не относящаяся к типу рядовых, нужно не просто сыграть, а уметь играть на том уровне, который нас ждет.

Сегодня мы собрались в полном составе, вечером будет теория, свои определенные заключения даст медицина, тогда будем знать, что и как.

Данные сборы специфичными назвать нельзя. Мы максимально использовали то время, которое предоставил нам Российский футбольный союз, команда должна была собраться еще вчера. Мы потренировались два дня, поэтому это рабочий момент. По сопернику мы отталкиваемся от того, что есть, хотим проявить свои лучшие качества.