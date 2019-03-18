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Канунников: «„Крылья Советов“ способны на равных играть с любым соперником»

вчера, 10:37
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)0 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников прокомментировал победу команды над «Анжи» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ, а также оценил перспективы самарцев на заключительную часть сезона.

Мы с первых минут взяли мяч под свой контроль и пытались «расшатать» оборону «Анжи», но они очень плотно оборонялись. Поэтому ни ударов по воротам, ни голевых моментов у нас не было. Хорошо, что удалось забить в середине первого тайма – нас это немного раскрепостило. Но стоит отдать должное сопернику – «Анжи» неплохо выбегал в контратаки.

Я не любитель заглядывать в таблицу и считать очки, думая, как и с кем играют конкуренты. У нас непростое положение в таблице, все настолько плотно, что можно бороться как за попадание в первую «восьмерку», так и за избежание стыковых матчей. Именно поэтому сейчас для нас каждая следующая игра – это самая важная игра.

В зимний перерыв нашу команду пополнил ряд классных, квалифицированных игроков. Здорово, что удалось всем вместе провести три полноценных сбора. Вообще я считаю, что наша команда способна на равных играть с любым соперником и мы можем подняться в турнирной таблице. У нас отличная атмосфера в команде, и мы чувствуем поддержку болельщиков, поэтому работаем и готовимся к предстоящим играм.

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Все комментарии
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   462 / 1119
вчера в 18:27
В 2016г,когда в итоге Крылья вылетели я от многих болел,да и игроков Самары что-то подобное читал,но как сезон закончился ни один не дал опровержения)).Так что цыплят по осени считают,и только!
112910415
112910415
   73 / 1119
вчера в 17:06
узнав об этом, Барса передумала покупать Гризманна : бесполезно ! )
а если серьёзно - симпатичная команда получается !
oncha
oncha
   221 / 1119
вчера в 15:52
Пока не обломал кто-то.
tims
tims
   723 / 1119
вчера в 14:08
Канунников: «„Крылья Советов“ способны на равных играть с любым соперником» во втором и третьем дивизионе и даже с дворовыми командами...
Eddja
Eddja
   603 / 1119
вчера в 12:54
Главное, свинью завалить.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1119
вчера в 12:48
Ну пищевик вы знатно гоняли, пока Москалев беспределить не начал!
beefs
beefs
   309 / 1119
вчера в 12:25
Заяц...
Balanenok
Balanenok
   65 / 1119
вчера в 12:23
Что с клубами делает Анжи, после победы над ним у многих клубов такая эйфория.
Denkuz
Denkuz
   89 / 1119
вчера в 11:12
К чему нести такую чушь?
ЮЗИК
ЮЗИК
   483 / 1119
вчера в 11:06
Одержали две победы над аутсайдерами и сразу столько гонора
Морозовский
Морозовский
   7 / 1119
вчера в 11:02
Обыграть команду "Анжи", которая имеет "Зенит" и в хвост, и в гриву - дорогого стоит!
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   379 / 1119
вчера в 10:52
Одна победа, а так загордились
hardpony
hardpony
   187 / 1119
вчера в 10:43
а че не играют,раз могут
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   35 / 1119
вчера в 10:38
Естесственно, и выносить пупсиков 4-0 тоже могут
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