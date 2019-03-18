Канунников: «„Крылья Советов“ способны на равных играть с любым соперником»

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников прокомментировал победу команды над «Анжи» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ , а также оценил перспективы самарцев на заключительную часть сезона.

Мы с первых минут взяли мяч под свой контроль и пытались «расшатать» оборону «Анжи», но они очень плотно оборонялись. Поэтому ни ударов по воротам, ни голевых моментов у нас не было. Хорошо, что удалось забить в середине первого тайма – нас это немного раскрепостило. Но стоит отдать должное сопернику – «Анжи» неплохо выбегал в контратаки.

Я не любитель заглядывать в таблицу и считать очки, думая, как и с кем играют конкуренты. У нас непростое положение в таблице, все настолько плотно, что можно бороться как за попадание в первую «восьмерку», так и за избежание стыковых матчей. Именно поэтому сейчас для нас каждая следующая игра – это самая важная игра.

В зимний перерыв нашу команду пополнил ряд классных, квалифицированных игроков. Здорово, что удалось всем вместе провести три полноценных сбора. Вообще я считаю, что наша команда способна на равных играть с любым соперником и мы можем подняться в турнирной таблице. У нас отличная атмосфера в команде, и мы чувствуем поддержку болельщиков, поэтому работаем и готовимся к предстоящим играм.