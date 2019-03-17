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Мостовой: «Лишний раз убеждаюсь, что ситуация в таблице обостряется»

вчера, 23:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ничью с «Зенитом».

Я рад, что мой прогноз осуществился: буквально вчера я говорил, что ничейный результат будет более справедливым. «Зенит» играл на фоне вылета из Лиги Европы, а «Спартак» принципиально готовился к игре. У «Зенита» более длинная «скамейка», и это тоже сыграло определённую роль. Например, на поле вышел Дзюба, который ранее не играл.

У «Зенита» был сумасшедший момент, когда Ригони попал в штангу, и всё могло перевернуться, но нет. Результат этого матча на руку другим конкурентам, тому же «Краснодару». Лишний раз убеждаюсь в том, что ситуация в турнирной таблице обостряется.

К судейству претензий нет, хотя понятно, что при детальном просмотре повторов можно найти огрехи с одной и с другой стороны. Например, был один момент во втором тайме, который, думаю, ещё будем обсуждать, когда «Зенит» был на подступе к штрафной «Спартака», и судья должен был дать штрафной, но не дал.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   32 / 1120
сегодня в 01:03
Своей очевидностью он мне все больше Кличко напоминает
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   22 / 1120
сегодня в 00:32
Мне так нравятся визги с болот о судействе! Не пожалей зенитовский москалёв смольникова, спорных моментов у ворот Спартака даже не было бы! Гыгыгы!
Nikola45
Nikola45
   9 / 1120
сегодня в 00:22
От Тарасовского услышать правду? )) Когда его команде не назначают пенальти? )) Да это же смешно!
МКС
МКС ответил Пусик тарасовский
   303 / 1120
сегодня в 00:12
Все эти команды явно сильнее спартака, но там не будет москалева, поэтому ваши опасения насчет Зенита напрасны.
С этими командами, за исключением ЦСКА

Спартак уже встречался

И там ты точно заметил, москалева возможно не будет

Так что позор зениту обеспечен

И ишшо, прежде чем писать глупости

Поинтересуйся сначала предметом разговора

Я о РПЛ
beefs
beefs
   317 / 1120
вчера в 23:59
Это режиссёр так написал сценарий окончания чемпионата...
Wolf77785
Wolf77785 ответил Санкт-Ватутинки
   60 / 1120
вчера в 23:51
У зенита Краснодар, Локомотив и Ростов на выезде плюс матч с цска, который вы уже 5 матчей обыграть не можете, забив им всего лишь 1 гол. Давай, в конце чемпионата встречаемся, поговорим! Гыгыгы!
давай, мы будем на первом, а вы в середине таблицы гыгыг!
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский ответил Санкт-Ватутинки
   1064 / 1120
вчера в 23:51
У зенита Краснодар, Локомотив и Ростов на выезде плюс матч с цска, который вы уже 5 матчей обыграть не можете, забив им всего лишь 1 гол. Давай, в конце чемпионата встречаемся, поговорим! Гыгыгы!
Все эти команды явно сильнее спартака, но там не будет москалева, поэтому ваши опасения насчет Зенита напрасны.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков ответил Санкт-Ватутинки
   914 / 1120
вчера в 23:49
У зенита Краснодар, Локомотив и Ростов на выезде плюс матч с цска, который вы уже 5 матчей обыграть не можете, забив им всего лишь 1 гол. Давай, в конце чемпионата встречаемся, поговорим! Гыгыгы!
Вам с пятого места даже Муру и Шериф видно.А чуть далее Актобе и Урал.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки ответил Wolf77785
   22 / 1120
вчера в 23:45
обостряется? в каждом туре, Зенит увеличивает отрыв... в чем обострение? Быки 3 раза потеряли очки, цска разок, локо и мясные по 2 раза
У зенита Краснодар, Локомотив и Ростов на выезде плюс матч с цска, который вы уже 5 матчей обыграть не можете, забив им всего лишь 1 гол. Давай, в конце чемпионата встречаемся, поговорим! Гыгыгы!
Comench
Comench
   336 / 1120
вчера в 23:35
Мостовой тоже выпивает?
Glodor
Glodor
   83 / 1120
вчера в 23:34
Обострение ввел продажный москалев, передвинул свиней на пятое место.
Wolf77785
Wolf77785
   60 / 1120
вчера в 23:32
обостряется? в каждом туре, Зенит увеличивает отрыв... в чем обострение? Быки 3 раза потеряли очки, цска разок, локо и мясные по 2 раза
ermak6848
ermak6848
   215 / 1120
вчера в 23:31
Александр! Одев очки Я тоже это заметил...
grisser
grisser
   58 / 1120
вчера в 23:27
А не убеждаешься, что тухлыми играми в чемпионате в еврокубках позориться не перестанете.
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