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Ригони: «Приезжали в Москву за победой»

вчера, 22:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал ничью со «Спартаком».

Это класико, мы знали, что будет тяжело. Как минимум, мы увозим домой ничью, и этот балл очень важен для нас. Матч вышел приемлемым, проигрывать было нельзя. Теперь нужно продолжить набирать очки и идти к нашей цели – чемпионству.

Мне немного не хватило удачи, чтобы забить – пас от Жиркова был идеальным, оставалось только подставить ногу. К сожалению, мяч не зашел в ворота и не удалось увезти победу, за которой мы приехали, но ценность этой ничьи велика. Да, команда немного устала после долгого путешествия из Испании, но мы всегда готовы сражаться до конца, чтобы сохранить наше преимущество. 

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Все комментарии
mikysss
mikysss
   248 / 1120
сегодня в 00:32
ты с манчини до хрена куда приезжал
n272nm
n272nm
   251 / 1120
сегодня в 00:22
Так мы, можно сказать, с победой и уехали. Если бы не судейка, три очка бы увезли. А так, свиней тридвараз вытащил за уши.
Т34
Т34
   72 / 1120
вчера в 23:30
Ты не первый приезжаешь в составе бомжей за победой, но недоросли еще до нее.
Zoigen47
Zoigen47
   977 / 1120
вчера в 23:29
Питер совсем обнаглел, унесли ноги и ладно.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   59 / 1120
вчера в 23:28
Особенно забавно слышать про долгое путешествие из Испании....не играли там,а балду окалачивали,да и лететь всего ничего
Wolf77785
Wolf77785
   60 / 1120
вчера в 23:25
не хватило честности от москаля
Footbolista
Footbolista
   5 / 1120
вчера в 23:18
Спас очко, езжай обратно и не ной)...
Denkuz
Denkuz
   116 / 1120
вчера в 23:15
Но судья свинейский был другого мнения.
drug01
drug01
   128 / 1120
вчера в 23:13
Спасибо что очко получили.....
Evilhuman
Evilhuman
   17 / 1120
вчера в 23:10
жаль не попал, но вы ж не виноваты, что у федуна весь судейский корпус в кармане, правда им и это не помогает выше пятого места залезть
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