Ригони: «Приезжали в Москву за победой»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал ничью со «Спартаком».

Это класико, мы знали, что будет тяжело. Как минимум, мы увозим домой ничью, и этот балл очень важен для нас. Матч вышел приемлемым, проигрывать было нельзя. Теперь нужно продолжить набирать очки и идти к нашей цели – чемпионству.

Мне немного не хватило удачи, чтобы забить – пас от Жиркова был идеальным, оставалось только подставить ногу. К сожалению, мяч не зашел в ворота и не удалось увезти победу, за которой мы приехали, но ценность этой ничьи велика. Да, команда немного устала после долгого путешествия из Испании, но мы всегда готовы сражаться до конца, чтобы сохранить наше преимущество.