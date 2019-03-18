Ледяхов: «„Вильярреал“ показал истинную силу „Зенита“»

Российский специалист Игорь Ледяхов подвел итоги матча 20-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит» (1:1). По мнению Ледяхова, чемпионом России по итогам сезона станет именно «Зенит».

Сдвигов к лучшему у «Спартака» пока не видно. Тренер говорил, что на построение игры ему нужно четыре месяца. Прошло уже больше – но глобально картина не изменилась. Многовато ляпов допускает оборона. Не клеится игра в атаке. Там все очень предсказуемо, без изюминки. Конечно, по «Спартаку» сильно ударила травма Фернандо. В центре поля это ключевая фигура. Равноценной замены ему нет. Со стороны руководства, болельщиков, журналистов давление на тренера колоссальное. В «Краснодаре» такого не было даже близко. Не знаю, выдержит ли Кононов.

«Зенит», мягко говоря, тоже не феерит. Два поражения от «Вильярреала», аутсайдера Ла Лиги, показали истинную силу команды. К сожалению, наш чемпионат, с каждым годом теряющий топ-игроков, превращается в турнир для внутреннего пользования.

Вы не представляете, что в эти дни писали о «Зените» в испанской прессе! Да просто издевались над командой! Которой «Вильярреал» не оставил ни единого шанса! Ни в первом матче, ни во втором. Хотя плетется в хвосте таблицы, еще и тренер провел ротацию, сильнейших футболистов для чемпионата приберег. Но даже резервисты «Вильярреала» смотрелись на голову сильнее зенитовских звезд.

Чемпионом станет «Зенит». Уверен, первую строчку он уже не упустит. Команда прагматичная, почти не теряет очки.