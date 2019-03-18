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Ледяхов: «„Вильярреал“ показал истинную силу „Зенита“»

вчера, 08:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Российский специалист Игорь Ледяхов подвел итоги матча 20-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит» (1:1). По мнению Ледяхова, чемпионом России по итогам сезона станет именно «Зенит».

Сдвигов к лучшему у «Спартака» пока не видно. Тренер говорил, что на построение игры ему нужно четыре месяца. Прошло уже больше – но глобально картина не изменилась. Многовато ляпов допускает оборона. Не клеится игра в атаке. Там все очень предсказуемо, без изюминки. Конечно, по «Спартаку» сильно ударила травма Фернандо. В центре поля это ключевая фигура. Равноценной замены ему нет. Со стороны руководства, болельщиков, журналистов давление на тренера колоссальное. В «Краснодаре» такого не было даже близко. Не знаю, выдержит ли Кононов.

«Зенит», мягко говоря, тоже не феерит. Два поражения от «Вильярреала», аутсайдера Ла Лиги, показали истинную силу команды. К сожалению, наш чемпионат, с каждым годом теряющий топ-игроков, превращается в турнир для внутреннего пользования.

Вы не представляете, что в эти дни писали о «Зените» в испанской прессе! Да просто издевались над командой! Которой «Вильярреал» не оставил ни единого шанса! Ни в первом матче, ни во втором. Хотя плетется в хвосте таблицы, еще и тренер провел ротацию, сильнейших футболистов для чемпионата приберег. Но даже резервисты «Вильярреала» смотрелись на голову сильнее зенитовских звезд.

Чемпионом станет «Зенит». Уверен, первую строчку он уже не упустит. Команда прагматичная, почти не теряет очки.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответил cska plus
   230 / 1119
вчера в 22:54
А Рапид показал истинную силу хрющек, что за люди эти хрющи, ищут соринку в чужом глазу а не видят бревно в собственном.
У них глаза закрывает собственный огромный пятачок.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   64 / 1119
вчера в 17:03
Истинная сила свиней в пятом месте, иначе они возбужденные.
grazie100
grazie100
   168 / 1119
вчера в 16:17
Г - н дон Лядяхов, обращаясь к вам на испанский манер скажу , что над пишущими такие сообщения никто издеваться не будет , так как это грешно.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил makkie
   382 / 1119
вчера в 16:01
Так и есть! Особенно после визгов о том, что Зенит хлопнет Вильяреал одной левой :)))
Крестись что отлипли вчера, да судейка подонок пенальти не дал.А Вильяреаал Зенит похоже сбрасывали со счетов, иначе вчера точно мясу бы продули от усталости.Жаль только вчера твоему Спамеру шляпу глубоко не удалось вдавить.В общем пляши на лугу в честь Кареры.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   64 / 1119
вчера в 15:59
Пупсики на пятом месте теперь свой филиал ростовский будут бояться.
Санчо Панса
Санчо Панса
   129 / 1119
вчера в 15:59
Чемпионом России вероятнее всего станет Зенит, но в упорной борьбе! Легкой жизни сине-бело-голубым никто не гарантирует.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   61 / 1119
вчера в 15:48
Это не тот ли Ледяхов, который развалил Ахмат и Балтику и его везде с позором выперли, как свиней из еврокубков?
hardpony
hardpony
   187 / 1119
вчера в 15:13
да какая там сила. надо их в пердив. там пусть показывают силу. и то не факт,что выйдут обратно за 1 сезон. легионеров то полно. вообще запретить зениту играть в европе. только позорятся. ладно еще команда попалась не сильная. так бы от какого-нить арсенала отлетели 8-0
MAUS
MAUS ответил Denkuz
   217 / 1119
вчера в 14:45
Ледяхов подзабыл как тот же Вильярреал над свиньями издевался в недалеком прошлом.
Ты игры Спартака с Вильярреалом смотрел хоть?
Вилльярреал чудом ушёл от поражения, назначенным пенальти, хотя добавленное время давно истекло! Да и в Испании Спартак не отбывал номер , как это сделал «Виликий» Зенит!
Одним словом, Зенит обделался дома при 50к на трибунах и поехеал в Испанию, это дело продолжать !
MAUS
MAUS
   217 / 1119
вчера в 14:40
Вильярреал указал истинное место Зенита))))
cska plus
cska plus
   14 / 1119
вчера в 14:25
А Рапид показал истинную силу хрющек, что за люди эти хрющи, ищут соринку в чужом глазу а не видят бревно в собственном.
Honduras2010
Honduras2010
   598 / 1119
вчера в 14:14
Все по делу, шнурок вчера подтвердил то, что все давно и так знали. Город, породивший карликов и шнура просто СТАЛ неприличен, смешон и презираем всеми россиянами.

Пысы. Ваня лучший +1 про шнурка.
tims
tims
   723 / 1119
вчера в 14:11
Ледяхов, конечно, выпускник свинофермы, но здесь он прав...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил PITER_1
   37 / 1119
вчера в 13:47
    тумба-юмба
    тумба-юмба ответил grazie100
       871 / 1119
    вчера в 13:43
    Сартаковское сочинение , мол над Зенитом издеваются, а Спартак пока в поисках игры.Кто такие Ледяховы , Багровы ? Люди на зарплате у Федуна?Что могут сообщить г.Ледяховы кто даёт слово, этим мягко сказать людям с понятиями как у спартаковских ультрас , про то , что кто как и кого порвал ,как писал здесь аналитик -юморист Рейнгольд. Спартак ушёл от поражения в этом матче. Интересно читать не лабуду , а мнение профессионалов , которых редко приглашают сюда, в основном только лиц с любой жёлтую инфой . Не надоело ли нам втюхивать разных шоуменов от футбола...
    Кто такой Ледяхов?Да вы батенька разбираетесь в футболе не больше чем я в брюссельской капусте.Раз Ледяхов для вас не профессионал.
    iri13
    iri13 ответил LOpp
       334 / 1119
    вчера в 13:33
    там на самом деле большое интервью. и про Спартак есть. просто Соккер как всегда выложил только кусок интервью.
    ясно..нормальная соккеровская тактика по сбору комментов)))
    grazie100
    grazie100
       168 / 1119
    вчера в 13:09
    Сартаковское сочинение , мол над Зенитом издеваются, а Спартак пока в поисках игры.Кто такие Ледяховы , Багровы ? Люди на зарплате у Федуна?Что могут сообщить г.Ледяховы кто даёт слово, этим мягко сказать людям с понятиями как у спартаковских ультрас , про то , что кто как и кого порвал ,как писал здесь аналитик -юморист Рейнгольд. Спартак ушёл от поражения в этом матче. Интересно читать не лабуду , а мнение профессионалов , которых редко приглашают сюда, в основном только лиц с любой жёлтую инфой . Не надоело ли нам втюхивать разных шоуменов от футбола...
    kust07
    kust07
       243 / 1119
    вчера в 13:07
    а есть ли сила?!
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 1119
    вчера в 13:05
    Это не тот ли Вильярреал, который свиней похоронил на последнем месте аж на групповом этапе? Гыгыгы
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       171 / 1119
    вчера в 13:03
    ухахахха
    LOpp
    LOpp ответил iri13
       23 / 1119
    вчера в 12:52
    ..а почему нет?..можно сказать.. естественно, в более приемлемой для печати версии..но гордость не позволяет?)))..ладно, шучу я, пусть говорят(С)
    там на самом деле большое интервью. и про Спартак есть.
    просто Соккер как всегда выложил только кусок интервью.
    Знатог
    Знатог
       304 / 1119
    вчера в 12:46
    Ниче, семак наладит. Стадион тоже не сразу строился.
    iri13
    iri13 ответил LOpp
       334 / 1119
    вчера в 12:45
    СЭ взяли у Ледяхова интервью на вопрос. Корреспондент: – "Зенит", хоть и лидирует, весной тоже не феерит. что он должен был ответить? а вот Спартак еще жиже обделался?))
    ..а почему нет?..можно сказать.. естественно, в более приемлемой для печати версии..но гордость не позволяет?)))..ладно, шучу я,
    пусть говорят(С)
    LOpp
    LOpp ответил iri13
       23 / 1119
    вчера в 12:35
    ..по делу, никто не спорит..но ведь не так давно было и ваше фиаско..да еще на более ранней стадии и в более щадящих условиях..ибо борьба за титулы только начиналась..получилось как то однобоко и мз серии- в своем глазу бревна не видно.
    СЭ взяли у Ледяхова интервью на вопрос.

    Корреспондент: – "Зенит", хоть и лидирует, весной тоже не феерит.

    что он должен был ответить?
    а вот Спартак еще жиже обделался?))
    iri13
    iri13 ответил LOpp
       334 / 1119
    вчера в 12:29
    тут видимо большинство только заголовок осилили. Ледяхов: Чемпионом станет «Зенит». Уверен, первую строчку он уже не упустит. Команда прагматичная, почти не теряет очки. что плохого он сказал? а про Вильярреал разве не по делу все? снимите розовые очки.
    ..по делу, никто не спорит..но ведь не так давно было и ваше фиаско..да еще на более ранней стадии и в более щадящих условиях..ибо борьба за титулы только начиналась..получилось как то однобоко и мз серии- в своем глазу бревна не видно.
    iri13
    iri13 ответил pavkur
       334 / 1119
    вчера в 12:26
    Мнения свиных экспертов лживые, как и победы самих свиней.
    ..да ладно..ведь в этом раскладе..реально страшно подумать об истинной "силе Спартака".
    pavkur
    pavkur
       39 / 1119
    вчера в 12:14
    Мнения свиных экспертов лживые, как и победы самих свиней.
    Denkuz
    Denkuz
       89 / 1119
    вчера в 12:12
    Ледяхов подзабыл как тот же Вильярреал над свиньями издевался в недалеком прошлом.
    makkie
    makkie
       28 / 1119
    вчера в 12:03
    Так и есть!
    Особенно после визгов о том, что Зенит хлопнет Вильяреал одной левой :)))
    PITER_1
    PITER_1 ответил kolpankolpan
       743 / 1119
    вчера в 11:43
    А вы еще смотрите такие 33ные каналы, значит имеете гниловатый интерес.Такую падаль даже озвучивать постыдно.То-же что дом 2.
    ответил на комент, но не понял что было прочитано
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