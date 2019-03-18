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Боярский: «Ничья в пользу „Зенита“»

вчера, 11:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский подвел итоги матча 20-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» сыграли вничью со «Спартаком» (1:1). По мнению Боярского, такой результат больше устраивает «Зенит», а не «Спартак».

Я не буду заниматься статистикой, но отмечу, что и «Зенит», и «Спартак» проявили себя настоящими бойцами. Хорошо, что мы имеем преимущество в турнирной таблице, поэтому ничья в пользу «Зенита», а не в пользу «Спартака». Мы убежали уже достаточно далеко от «красно-белых».

«Зенит» прилетел бог знает откуда, из Испании, с плохим настроением после проигрыша «Вильярреалу». Но все проявили себя как мужчины, особенно надо отдать должное Семаку, который серьезно подготовил команду.

Тем более что у «Спартака» было десятикратное преимущество в болельщиках, которые иногда не совсем себя по-джентльменски себя вели… Но питерцы показали себя настоящими бойцами - «Спартак» ничего не мог сделать с таким соперником на своей площадке. Отмечу, «Зенит» приехал играть в атакующий футбол, а не в оборонительный. Хотя в защите было всё в порядке у обоих соперников. Могу сказать только «браво» и той, и другой команде, которые играли для удовольствия зрителей. Второй тайм оказался без голов, но он получился более эмоционален, чем первый. Матч был похож на настоящий хороший футбол.

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Все комментарии
beefs
beefs
   309 / 1119
вчера в 22:09
Ничья она и есть ничья...
Mekrash
Mekrash
   123 / 1119
вчера в 17:16
Стыдно за свиней с их тухлыми ничьими.
Санчо Панса
Санчо Панса
   129 / 1119
вчера в 16:11
Ничья безусловно в пользу Зенита! Хотя сине-бело-голубые могли рассчитывать и на большее. Где они, а где Спартак)
Bjuik
Bjuik
   52 / 1119
вчера в 15:44
Пупсики с левым голом опять опозорились на весь мир.
grisser
grisser
   62 / 1119
вчера в 15:42
Сейчас свиньям с пятого места всё так хорошо видно.
161регион
161регион
   38 / 1119
вчера в 15:13
Гасконцу понравилось....
Некошерная свинья
Некошерная свинья
вчера в 14:40
Шляпа тосненская, еще немного и за красно-белых притопит, национальность дает знать
hardpony
hardpony
   187 / 1119
вчера в 14:39
Даже шляпа с усами согласен,что бомжи отскочили и не заслуживают ничего,кроме насмешек.
Leningrad 84
Leningrad 84
   117 / 1119
вчера в 14:38
Боярский все сказал правильно.
Хотя по игре Зенит больше заслуживал победы (даже без учета судейского фактора)!
Jum13
Jum13 ответил ziborock
   33 / 1119
вчера в 13:53
Ценральный Спортивный Клуб Африки!
    Footbolista
    Footbolista ответил grazie100
       5 / 1119
    вчера в 13:49
    Смольников валяться очень любит и кстати должен был быть удален)...повторюсь пенальти это не гол, его еще забить надо, а вот 10 ом зениту было бы туговато)...
    ziborock
    ziborock ответил Степка питерский
       50 / 1119
    вчера в 13:38
    а кто это цска?
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч ответил ziborock
         32 / 1119
      вчера в 13:38
      Мы все понимаем что ты отмазки лепишь,но Дзюба , Ракицкий, Маммана, Ригони, Кузяев, Жирков не грали в Испании! Играй со Спатакои те же фeтболёры что и с Вилльярреалом, была бы вам 63!))) P..S.Всё, Азмуна "переучили" в футбол играть, а ведь Бекеич так старался!)))
      Иранец был настоящим татарином,а теперь просто бомж.
      Чего с него спросить?
      Сопьётся.
      ziborock
      ziborock ответил Литейный 4
         50 / 1119
      вчера в 13:34
      Это свиньям мало было недели на подготовку? Да если бы у Зенита было бы хотя бы в 2 раза меньше на отдых, чем у пупсиков, а не 1 день, то размазали бы по открывашке свиней. Гыгыгы
      Мы все понимаем что ты отмазки лепишь,но Дзюба , Ракицкий, Маммана, Ригони, Кузяев, Жирков не грали в Испании! Играй со Спатакои те же фeтболёры что и с Вилльярреалом, была бы вам 63!)))
      P..S.Всё, Азмуна "переучили" в футбол играть, а ведь Бекеич так старался!)))
      grazie100
      grazie100 ответил Footbolista
         168 / 1119
      вчера в 13:30
      Причина ничей Москалёв и неназначенный пинальти, и гол незащитанный , надо же руку положил Иванович на спину.Спартаковцы сыпались весь матч на газон гроздьями , падучая какая-то случилась, в Европе их быстро приведут в чуство от симулянства.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Footbolista
         8 / 1119
      вчера в 13:29
      ха,в оптимальном,захотели чего,это ведь Гинер календарь составлял))
      ziborock
      ziborock ответил 311
         50 / 1119
      вчера в 13:22
      Кукла Федуна Тёмный, мрачный коридор, Я на цыпочках, как вор, Пробираюсь, чуть дыша, Чтобы не спугнуть Тех, кто стыд забыл давно, Тех, кому не жаль бабло, В чью я комнату тайком Желаю заглянуть. Чтобы увидеть... Как ты попала! К настоящему Федуну, Он загубил таких, как ты, не одну! Словно куклой и в матч свиной Теперь он может управлять тобой! Всё происходит, как в страшном сне. И находиться здесь опасно мне!
      Крутится вертится шар голубой,
      Крутится вертится над головой,
      Крутится вертится хочет упасть,
      Кавалер барышню хочет украсть! ОЙ!

      Вот эта улица, вот этот дом,
      Вот эта барышня что я влюблён
      Вот эта улица, вот этот дом,
      Глеб Грозовский
      Сергей Саныч
      Сергей Саныч
         32 / 1119
      вчера в 13:19
      Питерским надо не побояться и негров набрать в Зенит.
      Трудновато,конечно...
      В "Удельном парке" разъяренный Семак орал футболистам: "Я вам, черным, по-белому объясняю..."
      ziborock
      ziborock ответил Степка питерский
         50 / 1119
      вчера в 13:18
      а кто это цска?
      Нет! ЦСКА - это Бекао, Магнуссон, Бистрович, Влашич, Бийол, Сигурсон, Эрнандес, Насримура, Ахматов, Набакин и НаДЕДкин!
      40175219386
      40175219386
         56 / 1119
      вчера в 13:07
      Зенит имел больше шансов победить, выглядел острее, мобильнее, поэтому ничья в пользу Спартака
      ДАША Д
      ДАША Д
         232 / 1119
      вчера в 13:04
      Сложно не согласиться.
      Footbolista
      Footbolista ответил Литейный 4
         5 / 1119
      вчера в 13:04
      Это свиньям мало было недели на подготовку? Да если бы у Зенита было бы хотя бы в 2 раза меньше на отдых, чем у пупсиков, а не 1 день, то размазали бы по открывашке свиней. Гыгыгы
      У бомжей тысяча причин...то тренировка, то подготовка....то шляпа с тысячей чертей))...позорные отскоки и больше ничего...увезли очко и радуйтесь..
      311
      311
         54 / 1119
      вчера в 13:02
      Кукла Федуна

      Тёмный, мрачный коридор,
      Я на цыпочках, как вор,
      Пробираюсь, чуть дыша,
      Чтобы не спугнуть
      Тех, кто стыд забыл давно,
      Тех, кому не жаль бабло,
      В чью я комнату тайком
      Желаю заглянуть.
      Чтобы увидеть...
      Как ты попала!
      К настоящему Федуну,
      Он загубил таких, как ты, не одну!
      Словно куклой и в матч свиной
      Теперь он может управлять тобой!
      Всё происходит, как в страшном сне.
      И находиться здесь опасно мне!
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил Footbolista
         1 / 1119
      вчера в 12:59
      Много можно говорить чего было и не было...питерским повезло, что Спартак был далеко не в оптимальном составе на момент этой конкретной игры...трешку бы отхватили как минимум)...
      Это свиньям мало было недели на подготовку? Да если бы у Зенита было бы хотя бы в 2 раза меньше на отдых, чем у пупсиков, а не 1 день, то размазали бы по открывашке свиней. Гыгыгы
      Adepta
      Adepta ответил FROBI
         514 / 1119
      вчера в 12:52
      А я и не знал, что "мущщинами" сейчас называют тех, над кем надругался испанский аутсайдер ) И вот они выходят против страшных гвардейцев кардинала в красном! и конечно же, как в книжке, у тех "десятикратное преимущество"!!! гы-гы-гы... Дюма ты наш красноречивый, дедушка Миша )))
      Да, аутсайдер Вильярреал поиздевался в своей время над свиньей не хуже Ливерпуля, Шерифа и Муры.
      Знатог
      Знатог
         304 / 1119
      вчера в 12:52
      Не разлучат нас никогдяяяя
      коты, невзгоды и годяяяяя....
      из евро вылет это минус
      ничья со спамом- это плюююс.
      ArgonS
      ArgonS ответил Литейный 4
         158 / 1119
      вчера в 12:50
      Свиньи отскочили, поимев очко. Зенит потерял 2 при помощи судейки. Гыгыгы
      Очко они прикупили на свиной сходке.
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 1119
      вчера в 12:48
      Свиньи отскочили, поимев очко. Зенит потерял 2 при помощи судейки. Гыгыгы
      Abruck
      Abruck
         385 / 1119
      вчера в 12:46
      Свиньи украли победу у Зенита.
      Степка питерский
      Степка питерский
         353 / 1119
      вчера в 12:44
      Зенит играл не в полную силу.
      чемпионство от нас уже не куда не денется, а вот к полуфиналу ЛЧ нужно хорошо подготовиться.
      радуйтесь ничье с Зенитом, поросята!
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