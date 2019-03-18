Боярский: «Ничья в пользу „Зенита“»

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский подвел итоги матча 20-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» сыграли вничью со «Спартаком» (1:1). По мнению Боярского, такой результат больше устраивает «Зенит», а не «Спартак».
Я не буду заниматься статистикой, но отмечу, что и «Зенит», и «Спартак» проявили себя настоящими бойцами. Хорошо, что мы имеем преимущество в турнирной таблице, поэтому ничья в пользу «Зенита», а не в пользу «Спартака». Мы убежали уже достаточно далеко от «красно-белых».
«Зенит» прилетел бог знает откуда, из Испании, с плохим настроением после проигрыша «Вильярреалу». Но все проявили себя как мужчины, особенно надо отдать должное Семаку, который серьезно подготовил команду.
Тем более что у «Спартака» было десятикратное преимущество в болельщиках, которые иногда не совсем себя по-джентльменски себя вели… Но питерцы показали себя настоящими бойцами - «Спартак» ничего не мог сделать с таким соперником на своей площадке. Отмечу, «Зенит» приехал играть в атакующий футбол, а не в оборонительный. Хотя в защите было всё в порядке у обоих соперников. Могу сказать только «браво» и той, и другой команде, которые играли для удовольствия зрителей. Второй тайм оказался без голов, но он получился более эмоционален, чем первый. Матч был похож на настоящий хороший футбол.
Хотя по игре Зенит больше заслуживал победы (даже без учета судейского фактора)!
Хотя по игре Зенит больше заслуживал победы (даже без учета судейского фактора)!
Чего с него спросить?
Сопьётся.
Чего с него спросить?
Сопьётся.
P..S.Всё, Азмуна "переучили" в футбол играть, а ведь Бекеич так старался!)))
P..S.Всё, Азмуна "переучили" в футбол играть, а ведь Бекеич так старался!)))
Крутится вертится над головой,
Крутится вертится хочет упасть,
Кавалер барышню хочет украсть! ОЙ!
Вот эта улица, вот этот дом,
Вот эта барышня что я влюблён
Вот эта улица, вот этот дом,
Глеб Грозовский
Крутится вертится над головой,
Крутится вертится хочет упасть,
Кавалер барышню хочет украсть! ОЙ!
Вот эта улица, вот этот дом,
Вот эта барышня что я влюблён
Вот эта улица, вот этот дом,
Глеб Грозовский
Трудновато,конечно...
В "Удельном парке" разъяренный Семак орал футболистам: "Я вам, черным, по-белому объясняю..."
Трудновато,конечно...
В "Удельном парке" разъяренный Семак орал футболистам: "Я вам, черным, по-белому объясняю..."
Тёмный, мрачный коридор,
Я на цыпочках, как вор,
Пробираюсь, чуть дыша,
Чтобы не спугнуть
Тех, кто стыд забыл давно,
Тех, кому не жаль бабло,
В чью я комнату тайком
Желаю заглянуть.
Чтобы увидеть...
Как ты попала!
К настоящему Федуну,
Он загубил таких, как ты, не одну!
Словно куклой и в матч свиной
Теперь он может управлять тобой!
Всё происходит, как в страшном сне.
И находиться здесь опасно мне!
Тёмный, мрачный коридор,
Я на цыпочках, как вор,
Пробираюсь, чуть дыша,
Чтобы не спугнуть
Тех, кто стыд забыл давно,
Тех, кому не жаль бабло,
В чью я комнату тайком
Желаю заглянуть.
Чтобы увидеть...
Как ты попала!
К настоящему Федуну,
Он загубил таких, как ты, не одну!
Словно куклой и в матч свиной
Теперь он может управлять тобой!
Всё происходит, как в страшном сне.
И находиться здесь опасно мне!
коты, невзгоды и годяяяяя....
из евро вылет это минус
ничья со спамом- это плюююс.
коты, невзгоды и годяяяяя....
из евро вылет это минус
ничья со спамом- это плюююс.
чемпионство от нас уже не куда не денется, а вот к полуфиналу ЛЧ нужно хорошо подготовиться.
радуйтесь ничье с Зенитом, поросята!
чемпионство от нас уже не куда не денется, а вот к полуфиналу ЛЧ нужно хорошо подготовиться.
радуйтесь ничье с Зенитом, поросята!