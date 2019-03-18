Боярский: «Ничья в пользу „Зенита“»

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский подвел итоги матча 20-го тура РПЛ , в котором «сине-бело-голубые» сыграли вничью со «Спартаком» (1:1). По мнению Боярского, такой результат больше устраивает «Зенит», а не «Спартак».

Я не буду заниматься статистикой, но отмечу, что и «Зенит», и «Спартак» проявили себя настоящими бойцами. Хорошо, что мы имеем преимущество в турнирной таблице, поэтому ничья в пользу «Зенита», а не в пользу «Спартака». Мы убежали уже достаточно далеко от «красно-белых».

«Зенит» прилетел бог знает откуда, из Испании, с плохим настроением после проигрыша «Вильярреалу». Но все проявили себя как мужчины, особенно надо отдать должное Семаку, который серьезно подготовил команду.

Тем более что у «Спартака» было десятикратное преимущество в болельщиках, которые иногда не совсем себя по-джентльменски себя вели… Но питерцы показали себя настоящими бойцами - «Спартак» ничего не мог сделать с таким соперником на своей площадке. Отмечу, «Зенит» приехал играть в атакующий футбол, а не в оборонительный. Хотя в защите было всё в порядке у обоих соперников. Могу сказать только «браво» и той, и другой команде, которые играли для удовольствия зрителей. Второй тайм оказался без голов, но он получился более эмоционален, чем первый. Матч был похож на настоящий хороший футбол.