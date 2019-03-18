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Леви: «Новый стадион не повлияет на трансферную активность „Тоттенхэма“»

вчера, 16:31

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви заверил болельщиков команды, что затраты на строительство нового стадиона «шпор» не повлияют на трансферную активность клуба в будущем.

Стоит отметить, что последнее приобретение «Тоттенхэма» это полузащитник Лукас Моура, который был куплен в январе прошлого года. 

Несмотря на долг в 637 миллионов фунтов, благодаря разумным процентным ставкам планируемые траты на игроков не будут затронуты.

Леви также опроверг слухи, что новый стадион может быть назван в честь бренда спортивной одежды Nike. 

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Все комментарии
Скептик-11
Скептик-11
   1057 / 1119
вчера в 20:13
только у Леви всё стабильно. не покупает,но и не продаёт - они сами с такой зарплатой.скоро уйдут.
Sunny.
Sunny.
   128 / 1119
вчера в 19:20
деньги есть
311
311
   54 / 1119
вчера в 19:08
Леви: «Новый стадион не повлияет на трансферную импотенцию „Тоттенхэма“»
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   282 / 1119
вчера в 18:02
Какая команда, такая и трансферная стоимость.
Soccer2016
Soccer2016
   354 / 1119
вчера в 17:55
Леви, хорошая активность, это ее отсутствие)
Bavaria_M
Bavaria_M
   443 / 1119
вчера в 17:32
типо опять куры без игроков?
ну да норм активность)
КЭТиК
КЭТиК
   164 / 1119
вчера в 17:25
А долг то не хилый.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   595 / 1119
вчера в 16:33
Действительно так, потому что Леви последние сезоны никого не покупал, потому ничего не изменится)
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