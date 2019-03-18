Леви: «Новый стадион не повлияет на трансферную активность „Тоттенхэма“»

вчера, 16:31

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви заверил болельщиков команды, что затраты на строительство нового стадиона «шпор» не повлияют на трансферную активность клуба в будущем.

Стоит отметить, что последнее приобретение «Тоттенхэма» это полузащитник Лукас Моура, который был куплен в январе прошлого года.

Несмотря на долг в 637 миллионов фунтов, благодаря разумным процентным ставкам планируемые траты на игроков не будут затронуты.

Леви также опроверг слухи, что новый стадион может быть назван в честь бренда спортивной одежды Nike.