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Гвардиола: «Молюсь, чтобы игроки „Ман Сити“ вернулись из сборных без травм»

вчера, 13:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола надеется, что его подопечные сумеют избежать травм в расположении своих национальных команд.

Я молюсь, чтобы все они вернулись в команду в форме. Они должны ехать в свои сборные, наслаждаться, защищая честь страны, но я очень надеюсь, что всё обойдется без травм.

Агуэро, Давид Сильва, Ляпорт и некоторые другие получат недельный отдых. У них будет своя легкая тренировочная программа, которую нужно выполнять каждый день. Затем будет неделя обычных тренировок перед игрой с «Фулхэмом».

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Все комментарии
weinmar
weinmar
вчера в 18:02
Ахалай-махалай ))
Die Roten
Die Roten
   430 / 1119
вчера в 17:41
Не только Гвардиола так молится.
barcamilan
barcamilan
   708 / 1119
вчера в 14:22
пусть некоторые вернутся с легкими травмами, чтоб пропустить 2 игры
cska plus
cska plus
   14 / 1119
вчера в 14:14
Наверное все тренеры об этом молятся.
vovinho11
vovinho11
   332 / 1119
вчера в 13:26
Нужно, чтобы Ливерпуль АПЛ выиграл
дурман
дурман
   272 / 1119
вчера в 13:07
Пеп, бери золото. Докажи кто в Англии хозяин
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