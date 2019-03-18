Гвардиола: «Молюсь, чтобы игроки „Ман Сити“ вернулись из сборных без травм»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола надеется, что его подопечные сумеют избежать травм в расположении своих национальных команд.

Я молюсь, чтобы все они вернулись в команду в форме. Они должны ехать в свои сборные, наслаждаться, защищая честь страны, но я очень надеюсь, что всё обойдется без травм.

Агуэро, Давид Сильва, Ляпорт и некоторые другие получат недельный отдых. У них будет своя легкая тренировочная программа, которую нужно выполнять каждый день. Затем будет неделя обычных тренировок перед игрой с «Фулхэмом».