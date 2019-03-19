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Оздоев: «Бельгия - топ-команда, они фавориты»

вчера, 13:27
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 22:45 Не начался

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев прокомментировал предстоящий матч отборочного турнира Евро-2020 с командой Бельгии.

Бельгия — топ-команда, отличный подбор игроков, которые играют в элитных чемпионатах. Они — фавориты, но только из-за того, что играют дома. На теории мы их полностью разобрали. На чемпионате мира наши парни проделали огромную работу, добились отличного результата, который войдёт в историю для нашей страны. Вся страна повернулась к нашей сборной, а требования к сборной остались те же. Клубные результаты забыты, сейчас главное — добиться положительного результата в двух матчах. Будет ли для меня положительным то, что я выйду против Бельгии? Не думаю об этом. 

Безголевая серия Дзюбы? Не отвлекаюсь на такое во время работы, первый раз слышу о том, что он долго не забивает. 

Как играть против бельгийских звёзд? Так же, как и против других футболистов, биться до конца. Это футбол, 11 на 11, кто выиграет больше единоборств, тот и победит. Конечно, у Бельгии есть особенности, там играет один из лучших игроков мира – Азар. 

Недавно отмечалось, что полузащитник Роман Зобнин не сыграет в отборочных матчах Евро-2020 против Казахстана и Бельгии.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   243 / 1106
вчера в 16:46
На фоне Оздоева и Лихтенштейн за фаворита сойдет.
sir_Alex
sir_Alex
   47 / 1106
вчера в 15:35
Кто бы спорил!
oncha
oncha ответил ROMA DROGBA
   154 / 1106
вчера в 15:19
Как то странно посредине фразы Оздоев от темы текущей работы перешел к самовосхвалению
И где там самовосхваление, если он про себя ни слова не сказал?
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   160 / 1106
вчера в 14:02
Как то странно посредине фразы Оздоев от темы текущей работы перешел к самовосхвалению
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