«Спартак» показал, что оказалось за кадром встречи с «Зенитом»

«Спартак» опубликовал ролик, в котором показал моменты, которые оказались за кадром встречи 20-го тура РПЛ с «Зенитом».
Напомним, что матч состоялся в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершился ничьей — 1:1.
«Спартак» опубликовал ролик, в котором показал моменты, которые оказались за кадром встречи 20-го тура РПЛ с «Зенитом».
Напомним, что матч состоялся в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершился ничьей — 1:1.
Спустя миллиард лет, после Зенита, "свинонародная" узнала про соцсети. Включая и "свиноавторов" конечно.
Одни начали убого снимать контент для "свиносоцсетей", а другая так же писать...
Ничего не меняется. Для "сектантов" одна команда существует, в то время когда в реальности их минимум 16
Спустя миллиард лет, после Зенита, "свинонародная" узнала про соцсети. Включая и "свиноавторов" конечно.
Одни начали убого снимать контент для "свиносоцсетей", а другая так же писать...
Ничего не меняется. Для "сектантов" одна команда существует, в то время когда в реальности их минимум 16
Детишки порадовали в подтрибунке.
Детишки порадовали в подтрибунке.