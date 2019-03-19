«Спартак» показал, что оказалось за кадром встречи с «Зенитом»

🎥 Открытие в деталях. За кадром матча #Спартак — «Зенит»



🔥 В воскресенье наша нескрытая камера гуляла вокруг стадиона перед игрой, снимала игроков в подтрибунке, следила за эмоциями тренерской скамейки во время жаркого матча. https://t.co/81VGOAJ7Pp#СпартакЗенит — 1:1 pic.twitter.com/R7krAWLjVn