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«Спартак» показал, что оказалось за кадром встречи с «Зенитом»

вчера, 16:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Спартак» опубликовал ролик, в котором показал моменты, которые оказались за кадром встречи 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

Напомним, что матч состоялся в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершился ничьей — 1:1.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответил Valeleo
   10 / 1106
сегодня в 00:06
Спасибо, дружище!
Да не за что!
Valeleo
Valeleo ответил Nikola45
   957 / 1106
сегодня в 00:00
https://www.soccer.ru/?new_design=0
Спасибо, дружище!
Nikola45
Nikola45 ответил Valeleo
   10 / 1106
вчера в 23:53
Дайте, пожалуйста адрес старого сайта.
На будущее! У Литейного на его анкете есть ))
Nikola45
Nikola45 ответил Valeleo
   10 / 1106
вчера в 23:52
Дайте, пожалуйста адрес старого сайта.
https://www.soccer.ru/?new_design=0
Valeleo
Valeleo ответил Nikola45
   957 / 1106
вчера в 23:51
А за кадром у Москалева руки выросли на 5 см ))
Дайте, пожалуйста адрес старого сайта.
Nikola45
Nikola45
   10 / 1106
вчера в 23:31
А за кадром у Москалева руки выросли на 5 см ))
серый1925
серый1925
   626 / 1106
вчера в 23:09
ни о чём !!!
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   67 / 1106
вчера в 23:05
О чем этот ролик и почем за кадром?
kastites
kastites
   309 / 1106
вчера в 21:47
Срамота
Морозовский
Морозовский ответил Гавроша
   7 / 1106
вчера в 21:45
Что это за фашистская пропаганда? А чего не показали, как москалеву чемоданчики несли?
... и кровь у тебя, по тебе видно, голубая ...
Морозовский
Морозовский ответил Гавроша
   7 / 1106
вчера в 21:41
Что это за фашистская пропаганда? А чего не показали, как москалеву чемоданчики несли?
    RIR68
    RIR68
       274 / 1106
    вчера в 21:04
    момент передачи денег Москалёву?
    Завтра
    Завтра
       232 / 1106
    вчера в 21:01
      Морозовский
      Морозовский ответил Гавроша
         7 / 1106
      вчера в 20:21
      Что это за фашистская пропаганда? А чего не показали, как москалеву чемоданчики несли?
      Чушь собачья, а руку-то, опусти!
      Nikola45
      Nikola45
         10 / 1106
      вчера в 20:17
      Боле менее адекватному болельщику понятно! Что судья был куплен! Отчего Тарасята не хотят это признать? Что Москалев ручной купленный Федуном судья! Почем???
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith
         314 / 1106
      вчера в 20:15
      Чушь собачья!
      Nikola45
      Nikola45 ответил Гавроша
         10 / 1106
      вчера в 20:10
      Что это за фашистская пропаганда? А чего не показали, как москалеву чемоданчики несли?
      Интереснее посмотреть как Москалев Надорвался неся чемоданы!
      Морозовский
      Морозовский ответил Гавроша
         7 / 1106
      вчера в 20:09
      Что это за фашистская пропаганда? А чего не показали, как москалеву чемоданчики несли?
        Гавроша
        Гавроша
           37 / 1106
        вчера в 19:25
        Что это за фашистская пропаганда? А чего не показали, как москалеву чемоданчики несли?
        SHMEL
        SHMEL
           70 / 1106
        вчера в 19:09
        Трехсекундный набор непонятных кадров,абсолютно ничего не отражающих...Так убого сделать ролик мог только позорный спартак...
        BDA8181
        BDA8181 ответил Ruslik1982
           707 / 1106
        вчера в 18:38
        А вы свидетель?! Тогда мы идём к вам!!!
        Aндрей Сибиряков
        Aндрей Сибиряков ответил Sunny.
           67 / 1106
        вчера в 18:38
        а где итальянский физрук провокатор????
        Итальянский спорт-инструктор гадит тарасовским за кадром за кадра.
        Sunny.
        Sunny.
           95 / 1106
        вчера в 18:37
        а где итальянский физрук провокатор????
        Comench
        Comench
           137 / 1106
        вчера в 18:32
        Пупсики показали всему миру как можно порадовать своих детишек фальшивой ничьей.
        oFANATo
        oFANATo
           248 / 1106
        вчера в 18:29
        После драки кулаками не машут.
        Санкт-Ватутинки
        Санкт-Ватутинки
           25 / 1106
        вчера в 18:22
        А как миллер чемоданы москалёву передавал засняли?
        parallels
        parallels
           5 / 1106
        вчера в 18:18
        эй! куда дели мой коммент?? с каких это пор нельзя вставлять ролики с официальных каналов клуба?
        cska plus
        cska plus
           14 / 1106
        вчера в 18:04
        Лучше бы показали как федун передаёт чемоданчик москалёву, это точно осталось за кадром.
        makkie
        makkie
           21 / 1106
        вчера в 17:49
        Традиционный ролик после любого матча.
        Детишки порадовали в подтрибунке.
        Ruslik1982
        Ruslik1982
           76 / 1106
        вчера в 17:47
        в раздевалке газпрома сразу после игры названивали судье и требовали вернуть деньги за оплаченные и не поставленные пенальти в ворота Спартака
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