Дикань: «Черчесов считал, что мне не помогали защитники „Спартака“»

Бывший вратарь «Спартака» Андрей Дикань вспомнил разговор с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Случилось это в то время, когда экс-голкиперы жили в одном доме в Сокольниках.

В гости друг к другу не ходили, но около подъезда встречались, беседовали. Помню, Станислав Саламович возмущался: «Андрюха, тебе же партнеры по команде вообще не помогают! В обороне никакой дисциплины! Я бы на твоем месте взял автомат и перестрелял бы таких защитников!» Помолчал и добавил: «Очень жалко, что ты не в то время попал в „Спартак“ ...».