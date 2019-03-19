ГлавнаяНовости

Дикань: «Черчесов считал, что мне не помогали защитники „Спартака“»

вчера, 20:14

Бывший вратарь «Спартака» Андрей Дикань вспомнил разговор с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Случилось это в то время, когда экс-голкиперы жили в одном доме в Сокольниках.

В гости друг к другу не ходили, но около подъезда встречались, беседовали. Помню, Станислав Саламович возмущался: «Андрюха, тебе же партнеры по команде вообще не помогают! В обороне никакой дисциплины! Я бы на твоем месте взял автомат и перестрелял бы таких защитников!» Помолчал и добавил: «Очень жалко, что ты не в то время попал в „Спартак“ ...».

Ранее Дикань рассказал о совместной работе с экс-наставником «красно-белых» Валерием Карпиным.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дзюба: «Мы уважаем Бельгию, но не боимся»
Сегодня, 16:28 Комментарии0
Дзюба: «Что касается моей статистики, она больше вас напрягает»
Сегодня, 16:26 Комментарии0
«Локомотив» хотел бы сыграть с «Динамо» на новом стадионе
Сегодня, 16:17 Комментарии0
Черчесов: «Состоянием команды я доволен»
Сегодня, 16:01 Комментарии9
«Тюмень» будет апеллировать снятие очков КДК
Сегодня, 15:08 Комментарии6
Нигматуллин: «Поставлю на ничью 1:1 в матче Бельгия — Россия»
Сегодня, 12:59 Комментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1106
вчера в 22:25
У пищевика в защите всегда одни дырки играют!
Kuprin
Kuprin
   223 / 1106
вчера в 22:13
Ему еще повезло что 7 ку не отхвптил
oncha
oncha
   154 / 1106
вчера в 22:01
Защита спартака самая позорная в мире.
RamonCSKA
RamonCSKA
   171 / 1106
вчера в 21:59
он прав, даже в чемпионский сезон в обороне спартака был проходной двор, за последние 16 лет у них не было норм защиты
было норм нападение, такие как веллиитон, промесы, павлюченко и тд а защитник норм только видич и он один,
команды уровня плейоф лч отгружают спокойно 3 мяча, а то и 7
Caniggia
Caniggia
   39 / 1106
вчера в 21:23
Этот усатый баран до сих пор считает, что защитники не помогают вратарям, так как сам был воротчиком. Вот и строит в сборной беспросветные, трусливые, антифутбольные автобусы, а впереди как получиться, то есть - никак!
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   169 / 1106
вчера в 21:17
Во, конебомжи уже переобулись и Стасян теперь их кумир аххах
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   217 / 1106
вчера в 20:56
Защитники спартака играют отдельно от спартака, оттого и 7-0 бывает.
Denkuz
Denkuz
   57 / 1106
вчера в 20:45
В свинарнике всё не как у людей.
КЭТиК
КЭТиК
   174 / 1106
вчера в 20:34
Типа великий тренер, типа хрень несёт.
Морозовский
Морозовский
   7 / 1106
вчера в 20:18
Не вылечился видать Дикань - травма была серьёзная, да.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   29 / 1106
вчера в 20:18
Попробуй там под бромонтаном сообрази, где свои ворота, а где чужие. Позор!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100