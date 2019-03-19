Дикань: «К Карпину у меня претензий нет»

Бывший голкипер «Спартака» Андрей Дикань рассказал о совместной работе с экс-наставником «красно-белых» Валерием Карпиным.

Почему-то многие уверены, что у меня с Карпиным случился конфликт... Как на духу – ничего подобного! Просто Валерий Георгиевич считал, что сегодня для вратаря главное – игра ногами. Исходя из этого, сделал выбор в пользу Песьякова. Всё.

Он сказал мне открытым текстом: «Хочешь – уходи. Хочешь – оставайся, тренируйся». На Карпине жизнь не заканчивается. Поэтому не позволял себе работать спустя рукава. Продолжал вкалывать на тренировках так, словно ничего не произошло. Я не хотел завершать карьеру. Надеялся, еще пригожусь – не «Спартаку», так другому клубу. Не ошибся!

Повторяю, к Карпину у меня претензий нет. Был бы сильнее – в запасе не сидел бы. Сто процентов! Но я из поколения вратарей, которых не учили играть ногами. Сейчас-то этому с детства уделяют огромное внимание. А мне приходилось судорожно наверстывать упущенное. Вы же видите, в каком направлении футбол движется. Сегодня вратари в основном играют ногами, в руки мяч все реже берут. Так что Карпин четко тенденцию уловил.