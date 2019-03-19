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Дикань: «К Карпину у меня претензий нет»

вчера, 20:05

Бывший голкипер «Спартака» Андрей Дикань рассказал о совместной работе с экс-наставником «красно-белых» Валерием Карпиным.

Почему-то многие уверены, что у меня с Карпиным случился конфликт... Как на духу – ничего подобного! Просто Валерий Георгиевич считал, что сегодня для вратаря главное – игра ногами. Исходя из этого, сделал выбор в пользу Песьякова. Всё.

Он сказал мне открытым текстом: «Хочешь – уходи. Хочешь – оставайся, тренируйся». На Карпине жизнь не заканчивается. Поэтому не позволял себе работать спустя рукава. Продолжал вкалывать на тренировках так, словно ничего не произошло. Я не хотел завершать карьеру. Надеялся, еще пригожусь – не «Спартаку», так другому клубу. Не ошибся!

Повторяю, к Карпину у меня претензий нет. Был бы сильнее – в запасе не сидел бы. Сто процентов! Но я из поколения вратарей, которых не учили играть ногами. Сейчас-то этому с детства уделяют огромное внимание. А мне приходилось судорожно наверстывать упущенное. Вы же видите, в каком направлении футбол движется. Сегодня вратари в основном играют ногами, в руки мяч все реже берут. Так что Карпин четко тенденцию уловил. 

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил DawnOfDestiny
   347 / 1106
сегодня в 15:50
Как же приятно было на Зенит тогда смотреть
poodle
poodle
   942 / 1106
сегодня в 14:09
слушать физрука,это себя не уважать,а Писькаoff себе уже показал,достойный спартака!))
нечитайло
нечитайло
   822 / 1106
сегодня в 11:02
Да нормальный он парень
mihaluch
mihaluch
   807 / 1106
сегодня в 09:54
Акинфеев только ногами играть и умеет,недаром его кличут руко63й.
beefs
beefs
   310 / 1106
сегодня в 07:22
Просто ты постарел и не соответствовал требованиям Карина...
ОПС
ОПС
   413 / 1106
сегодня в 06:24
Карпин и сам недолго усидел
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   354 / 1106
сегодня в 04:47
Карпин - физрук.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   254 / 1106
сегодня в 04:10

ой помню)
Valeleo
Valeleo ответил Сергей Саныч
   957 / 1106
сегодня в 01:13
https://www.soccer.ru/?new_design=0
Спасибо, добрый человек!
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Valeleo
   23 / 1106
вчера в 23:51
Дайте, пожалуйста адрес старого сайта.
https://www.soccer.ru/?new_design=0
Valeleo
Valeleo ответил Сергей Саныч
   957 / 1106
вчера в 23:50
Самое слабое звено в игре Песьякова,это игра ногами. Может не сейчас,но тогда точно. Может Карп смотрел вдаль с броневика,но Дикань,это Дикань. А Песьяков в простанародье-Пися. Не более.
Дайте, пожалуйста адрес старого сайта.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   23 / 1106
вчера в 23:46
Самое слабое звено в игре Песьякова,это игра ногами.
Может не сейчас,но тогда точно.
Может Карп смотрел вдаль с броневика,но Дикань,это Дикань.
А Песьяков в простанародье-Пися.
Не более.
Bayern Best
Bayern Best ответил ermak6848
   147 / 1106
вчера в 23:04
что - то и Не припомню Кто такой Дикань...???
Украинский вратарь Спартака.
ermak6848
ermak6848
   200 / 1106
вчера в 22:59
что - то и Не припомню Кто такой Дикань...???
Аксинья
Аксинья
   50 / 1106
вчера в 21:57
Кто из вратарей не играет ногами тот пропускает мячи промеж оных...
time out
time out
   62 / 1106
вчера в 20:47
У кукушки одно и тоже. Либо судьи, либо руки. А что кукушка может кроме ку-ку, ку-ку, еще пропеть?
Морозовский
Морозовский ответил Шуnя771
   7 / 1106
вчера в 20:34
Успеха достигают вратари которые лучше всего играют головой!)
...или на выходах на батуте к центру поля!
Шуnя771
Шуnя771
   151 / 1106
вчера в 20:32
Успеха достигают вратари которые лучше всего играют головой!)
Василий Кулик
Василий Кулик ответил Lucho Gonzalez
   86 / 1106
вчера в 20:24
И 43 впереди.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1106
вчера в 20:17
Вратари играют ногами, а Комбаров с Зе Луишем руками!
Морозовский
Морозовский
   7 / 1106
вчера в 20:16
Как дела, Дикань?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   29 / 1106
вчера в 20:13
Да, были времена, 10 мячей за два матча положил Порту в ворота Диканя.
И Валера такой молодой, и рекордные 7-0 впереди!
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 20:11
Волерик претензии не принимает.
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