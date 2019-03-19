Гаврилов: «Миранчуки - середнячки»

Легендарный футболист «Спартака» Юрий Гаврилов раскритиковал российских футболистов.
Миранчуки? Середнячки – эти братья! Просидели весь чемпионат мира на банке… Вот мне звонят журналисты после каждой игры. Спрашивают: «Юрий Васильевич, вы можете выделить кого-нибудь?» «Да никого!» Где сейчас эти футболисты, которые играли в сборной на ЧМ? Где Самедов, где другие? Где Дзюба? Что вы из него сделали Пеле! Вот в четверг будут играть с Бельгией - посмотришь разницу! Кто из наших играет сейчас в Европе в приличной команде? Головин? На вторых ролях. Черышев – тоже. Что у нас творится в футболе, только дураки не понимают, а более-менее трезвые – все прекрасно понимают.
Сидит человек на диване, слава прошла, ты больше никому не нужен.. И начинают такие люди отжигать интервью направо и налево, чтоб привлечь к себе внимание: а какой я был хороший футболист, играл лучше этих.. Жалко смотреть. А у Миранчуков хорошее будущее, если будут играть сердцем и чтоб не угас в них этот огонек.. Ведь и Зидан особо ничем выдающимся в начале не отличался, а в какого игрока потом вырос!
Сидит человек на диване, слава прошла, ты больше никому не нужен.. И начинают такие люди отжигать интервью направо и налево, чтоб привлечь к себе внимание: а какой я был хороший футболист, играл лучше этих.. Жалко смотреть. А у Миранчуков хорошее будущее, если будут играть сердцем и чтоб не угас в них этот огонек.. Ведь и Зидан особо ничем выдающимся в начале не отличался, а в какого игрока потом вырос!
Класс Миранчуков ..впрочем как и других ЗМС у меня не вызывает сомнений...
Но всё познаётся в сравнении....
Да...может не Азары ...а с чего им ими быть.???
Та зона комфорта для отечественных игроков что была создана Мутко и Ко с пресловутым лимитом разве изначально предполагала что наши доблестные игроки начнут феерить в ведущих клубах Европы ??????? - Нет.
Сколько игроков основного состава сборной Бельгии играет в Бельгии ???
Правильно....Ни одного....
Сколько игроков финалиста ЧМ 2018 сборной Хорватии играет в Ховатии???
Правильно....ни одного....
При чём здесь Миранчуки ???
Миранчуки...Дзюбы...Смоловы виноваты что они не стали приемниками "наших в европах" Аленичевых,Карпиных,Шалимовых,Мостовых,Канчельскисов - достойно играющих в своё время в зарубежных клубах...????
Можно бесконечно сидеть ждать,когда футбол придёт к нам......
Но можно поступить как бельгийцы и хорваты - они сами идут туда ,где футбол....
Поэтому и сборные этих стран на 1-м и 4-м месте в рейтинге сборных...даже не имея своих сильных чемпионатов.....
У меня..всё...)))
Класс Миранчуков ..впрочем как и других ЗМС у меня не вызывает сомнений...
Но всё познаётся в сравнении....
Да...может не Азары ...а с чего им ими быть.???
Та зона комфорта для отечественных игроков что была создана Мутко и Ко с пресловутым лимитом разве изначально предполагала что наши доблестные игроки начнут феерить в ведущих клубах Европы ??????? - Нет.
Сколько игроков основного состава сборной Бельгии играет в Бельгии ???
Правильно....Ни одного....
Сколько игроков финалиста ЧМ 2018 сборной Хорватии играет в Ховатии???
Правильно....ни одного....
При чём здесь Миранчуки ???
Миранчуки...Дзюбы...Смоловы виноваты что они не стали приемниками "наших в европах" Аленичевых,Карпиных,Шалимовых,Мостовых,Канчельскисов - достойно играющих в своё время в зарубежных клубах...????
Можно бесконечно сидеть ждать,когда футбол придёт к нам......
Но можно поступить как бельгийцы и хорваты - они сами идут туда ,где футбол....
Поэтому и сборные этих стран на 1-м и 4-м месте в рейтинге сборных...даже не имея своих сильных чемпионатов.....
У меня..всё...)))
Молодец, конечно, что не сдаётся, да и фартит, что тренер ставит в основу, но пока там от него ждут явно больше... т.к. покупали за некислую сумму.
Молодец, конечно, что не сдаётся, да и фартит, что тренер ставит в основу, но пока там от него ждут явно больше... т.к. покупали за некислую сумму.
А заодно их кукловодам типа дюковых, мюллеров и прочих...
А заодно их кукловодам типа дюковых, мюллеров и прочих...