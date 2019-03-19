Гаврилов: «Миранчуки - середнячки»

Легендарный футболист «Спартака» Юрий Гаврилов раскритиковал российских футболистов.

Миранчуки? Середнячки – эти братья! Просидели весь чемпионат мира на банке… Вот мне звонят журналисты после каждой игры. Спрашивают: «Юрий Васильевич, вы можете выделить кого-нибудь?» «Да никого!» Где сейчас эти футболисты, которые играли в сборной на ЧМ ? Где Самедов, где другие? Где Дзюба? Что вы из него сделали Пеле! Вот в четверг будут играть с Бельгией - посмотришь разницу! Кто из наших играет сейчас в Европе в приличной команде? Головин? На вторых ролях. Черышев – тоже. Что у нас творится в футболе, только дураки не понимают, а более-менее трезвые – все прекрасно понимают.