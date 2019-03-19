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Гаврилов: «Миранчуки - середнячки»

вчера, 18:53

Легендарный футболист «Спартака» Юрий Гаврилов раскритиковал российских футболистов.

Миранчуки? Середнячки – эти братья! Просидели весь чемпионат мира на банке… Вот мне звонят журналисты после каждой игры. Спрашивают: «Юрий Васильевич, вы можете выделить кого-нибудь?» «Да никого!» Где сейчас эти футболисты, которые играли в сборной на ЧМ? Где Самедов, где другие? Где Дзюба? Что вы из него сделали Пеле! Вот в четверг будут играть с Бельгией - посмотришь разницу! Кто из наших играет сейчас в Европе в приличной команде? Головин? На вторых ролях. Черышев – тоже. Что у нас творится в футболе, только дураки не понимают, а более-менее трезвые – все прекрасно понимают.

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saviola_09
saviola_09
сегодня в 16:12
Миранчуки - очень хорошие игроки. Способность быстро и точно играть в пас в одно касание, видеть поле, бить в тесных условиях- это все качества мастеров. Не многие этим обладают в таком возрасте. Я особо не очень доверяю высказываниям прошлых "легендарных" футболистов.
Сидит человек на диване, слава прошла, ты больше никому не нужен.. И начинают такие люди отжигать интервью направо и налево, чтоб привлечь к себе внимание: а какой я был хороший футболист, играл лучше этих.. Жалко смотреть. А у Миранчуков хорошее будущее, если будут играть сердцем и чтоб не угас в них этот огонек.. Ведь и Зидан особо ничем выдающимся в начале не отличался, а в какого игрока потом вырос!
aventure61
aventure61
   687 / 1106
сегодня в 11:50
Полностью согласен с гавриловым,своим друзьям давно это говорю,что наша сборная это сборище дубов которая на кураже что то показала на мире.На евро может быть и пробьются потому что уефа нужен объём ,а не качество поэтому будем страдать наблюдая игры всякого 73а.Просвета не видно-новых гавриловых нет,есть только глушаково-миранчуки.
mars6791
mars6791 ответил hoper
   571 / 1106
сегодня в 10:24
Гордится победой над разваленной командой? Вы же в курсе чем закончились эксперименты в Реале, - возвращением Зидана, в общем сомнительные поводы для гордости.
амурец
амурец
   164 / 1106
сегодня в 09:57
ох как а игроки Спартака для него европейского уровня?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   290 / 1106
сегодня в 09:05
Наконец-то услышал правду о братьях Миранчуках. А то все боялись "задеть" их, травмировать их психику, навлечь на себя гнев, давая истинную оценку им, как футболистам. Так вот, если Миранчуки в первенстве России еще как-то выделяются на фоне других игроков, то в международных матчах своих клубов прекрасно видно, что по манере игры, малоподвижности, неповоротливости они - вчерашний день футбола. Уточняю - европейского, так как в России ребята не затеряются, даже снизив к себе требовательность.
Melkiy555
Melkiy555
сегодня в 08:50
В целом согласен с мнением. Игроки у нас средние. После ЧМ особо некого выделить по успехам. Но не согласен насчет вторых ролей Головина - в Монако ключевая связка - Фабрегас в опоре, Головин в центре, по флангам Лопеш и Мартинс, на острие Фалькао. Пусть результаты личные Головина не столь значимы. Но благодаря этой связке Монако не проиграл уже 7 матчей. После распродажи топ игроков и неудачной полосе - это хороший результат. Да и Головин должен заиграть - адаптация процесс долгий, тот же язык учить - это не два месяца.
hoper
hoper ответил RamonCSKA
   720 / 1106
сегодня в 08:38
на евроарене вообще если у нас 3 представителя лч и если один из них спартак, то можно смело считать что как 2 по моему никто так часто не лажает в кубках, периодически конечно все лажают, но чтоб так по моему не было
Ну ЦСКА может гордится тем то три -ноль чпокнул Реал на их поле.И это без всякого сарказма.Я думаю повторить это ещё долго никто не сможет.И не только команды из России
hoper
hoper ответил RamonCSKA
   720 / 1106
сегодня в 08:35
на евроарене вообще если у нас 3 представителя лч и если один из них спартак, то можно смело считать что как 2 по моему никто так часто не лажает в кубках, периодически конечно все лажают, но чтоб так по моему не было
По этому я перестал болеть за Спартак когда оттуда выгнали Андрея Тихонова.А капитан "всего лишь" устроил разнос за то, что сыграли с Реалом вничью в Испании.Вот это был уровень Спартака.А не жалкие семь -ноль от Ливерпуля.А Спартак Гаврилова ,Черенкова,Родионова,Шавло,Сочнова,Хидиятуллина,Дасаева и других увы не повторим
Kresi frok
Kresi frok
   268 / 1106
сегодня в 07:10
Чемпионат двора исключительно для заработка, а не для роста и прогресса игроков.
sir_Alex
sir_Alex
   47 / 1106
сегодня в 06:43
Так и есть. Да, и вообще РФПЛ ‒ сборище серости и посредственностей.
Zayac_65
Zayac_65
   753 / 1106
сегодня в 05:23
100%
STVA 1
STVA 1
   107 / 1106
сегодня в 00:38
Если с той же Бельгией сравнивать , то Гаврилов прав 100%
Twisted
Twisted
   460 / 1106
вчера в 23:23
Да все все понимают,наш футбол это болото с неприлично огромными зарплатами футболистов,которым заправляют безмозглые непрофессиональные руководители
hardpony
hardpony
   163 / 1106
вчера в 23:11
А чё было другое мнение? Со времён Аршавина не родилось ещё кого-то,кто не середняк
realdogge the gunner
realdogge the gunner
вчера в 23:08
Только извращенец, либо человек не разбирающийся в футболе смотрит российский футбол.
makiv
makiv
   872 / 1106
вчера в 23:06
Лимит отменять надо! Получают наши "таланты" такие бабосы только из за паспорта!!! Гляньте в ютубе новый дом тарасова!!!! За что такие бабки дают им!!!!
mangoх12
mangoх12 ответил time out
   34 / 1106
вчера в 23:00
Кому завидовать? Деревянному Головину, которого выпускают в стартовом составе только потому, что за него заплачены баснословные бабки и не поймут тренера, который усадит это дорогое дерево на лавку.
Ну во первых Жардима поймут - ему результат дать нужно А вторых, если Головин для тебя дерево то кто для тебя не дерево, даже интересно стало что думают те кто в танке)))))))))) ахаха
shu
shu
   602 / 1106
вчера в 22:45
О, ещё один вышел из зомбированного состояния))
Indian
Indian
   742 / 1106
вчера в 22:36
Скоро вернут пивко на трибуны, и "более-менее" трезвых будет меньше. На российских футболистов станет смотреть немного приятнее.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   9 / 1106
вчера в 22:35
это все так , только уточню ,что эти сборные хороши потому что правильно подготовка в школах выстроена ,впервую очередь ,ну и во вторых это как ты и сказал "слабые" чемпионаты ,в которых не выращивают детей лимита и не откармливают легионеров
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   26 / 1106
вчера в 22:27
наша вина в том ,что мы горой стоим на соккере за 64% ую точность паса зулусов))) печально
Я не знаю за кого вы там стоите ...горой...))

Класс Миранчуков ..впрочем как и других ЗМС у меня не вызывает сомнений...
Но всё познаётся в сравнении....
Да...может не Азары ...а с чего им ими быть.???

Та зона комфорта для отечественных игроков что была создана Мутко и Ко с пресловутым лимитом разве изначально предполагала что наши доблестные игроки начнут феерить в ведущих клубах Европы ??????? - Нет.

Сколько игроков основного состава сборной Бельгии играет в Бельгии ???
Правильно....Ни одного....
Сколько игроков финалиста ЧМ 2018 сборной Хорватии играет в Ховатии???
Правильно....ни одного....

При чём здесь Миранчуки ???
Миранчуки...Дзюбы...Смоловы виноваты что они не стали приемниками "наших в европах" Аленичевых,Карпиных,Шалимовых,Мостовых,Канчельскисов - достойно играющих в своё время в зарубежных клубах...????

Можно бесконечно сидеть ждать,когда футбол придёт к нам......
Но можно поступить как бельгийцы и хорваты - они сами идут туда ,где футбол....
Поэтому и сборные этих стран на 1-м и 4-м месте в рейтинге сборных...даже не имея своих сильных чемпионатов.....

У меня..всё...)))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   254 / 1106
вчера в 22:24
трезвые - это Рейнгольд и компания?
FROBI
FROBI ответил Serg_Diamond
   84 / 1106
вчера в 22:19
Да нормально там Голова барахтается, не хуже других, а даже и получше многих и вовсе не на вторых ролях он там играет - один из ключевых игроков. Какие его годы?
Мы смотрим разный телевизор? ) Я про Монако. Неслучайно же в каждом матче он играет лишь 60-70 минут. Парень явно попал в другой мир, где носятся еще быстрее, а столкновения такие атлетичные, что он отлетает как воробей...
Молодец, конечно, что не сдаётся, да и фартит, что тренер ставит в основу, но пока там от него ждут явно больше... т.к. покупали за некислую сумму.
Александр Светличный
Александр Светличный
вчера в 22:19
НЕ РПЛ , А ПЕРВЕНСТВО ВОСЬМОЙ БАНИ! С СУДЬЯМИ ПЛАВИЛЬЩИКАМИ!
dzvinka
dzvinka
   135 / 1106
вчера в 22:11
ну машины у них очень даже не средние, как и все остальное, так что предлагаю ужесточить лимит!! больше миранчуков богу миранчуков, больше зззюб, кококош, мамамаш)))
grazie100
grazie100 ответил RamonCSKA
   153 / 1106
вчера в 22:10
Стрельцов, это не твоё мнение , лучших игроков того времени.
Splurgeloa
Splurgeloa
   104 / 1106
вчера в 22:10
В европейские чемпионаты не стремятся потому что и дома неплохо кормят.У наших футболистов только финансовая составляющая в приоритете.Та и детско-юношеский футбол убит " гениальными " вороватыми менеджерами типа Мутко и КО.Кому играть в Европе?Та некому.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил FROBI
   178 / 1106
вчера в 22:06
А с кем собрались играть енти "на уровне остальных"? Огребут очень даже, поэтому Гаврилов 1000 раз прав, а ты можешь подпевать соловьям черданцевым-геничам, которые тупо стригут бабло, заливая нам об "интересной" РПЛ. P.S.: почаще смотри Головина; у нас считался самым одарённым, а в ЧФ барахтается с огромным трудом. Дай Бог ему удачи, но это всё лишь говорит о твоём хвалёном "на уровне".
Да нормально там Голова барахтается, не хуже других, а даже и получше многих и вовсе не на вторых ролях он там играет - один из ключевых игроков. Какие его годы?
FROBI
FROBI ответил Jeck Denielse
   84 / 1106
вчера в 22:05
Это он к нам....к зрителям...к болельщикам обращается ??? Это Мы зачем то лепим из Дзюбы Пеле ??? Мы готовим Миранчуков-середняков ??? Это на Нас вина за то "что творится сегодня в футболе" ???
Это он отвечает продажным геничам и черданцевым, которые каждый день лепят потёмкинские деревни и фальшивых героев РПЛ за энный гонорар.
А заодно их кукловодам типа дюковых, мюллеров и прочих...
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   231 / 1106
вчера в 22:04
Что есть, то есть.
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