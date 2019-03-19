Гаврилов: «Я лучше посмотрю матч „Вулверхэмптона“, чем „Спартака“»

Знаменитый игрок «Спартака» Юрий Гаврилов оценил уровень чемпионата России.
Я российский футбол практически не смотрю. Просто не интересно. Смотрю иностранный футбол. Италию, Англию и Испанию. «Манчестер Сити» семь штук отгрузил «Шальке» - вот это футбол!
А в РПЛ результаты: 1:0, 1:0, 1:1… Но даже дело не в результатах, игры нет! Мне интереснее посмотреть «Вулверхэмптон» какой-нибудь, чем «Спартак» - «Локомотив». Надо кардинально все менять. Лимит уменьшить до минимума. До трех человек, в каждую линию – по игроку. Сейчас к нам привозят второсортных легионеров, деньги отмывают. А своим ребятам нет хода.
Показывают бесплатно матчи РФПЛ но уже далеко не все. Все матчи РФПЛ только на Канале Матч Премьер. Но лично мне не интересна наша кабинетная лига, лучше бы больше каналов сделали на ТОП лиги . Канал на одну ТОП лигу , а не как сейчас 2,5 канала на 5 Лиг.
Показывают бесплатно матчи РФПЛ но уже далеко не все. Все матчи РФПЛ только на Канале Матч Премьер. Но лично мне не интересна наша кабинетная лига, лучше бы больше каналов сделали на ТОП лиги . Канал на одну ТОП лигу , а не как сейчас 2,5 канала на 5 Лиг.
Как играет пищевик
Как играет пищевик
Весёлое ты застал время - Сенна, Прост, Мэнселл))) Кто больше нравился?
Весёлое ты застал время - Сенна, Прост, Мэнселл))) Кто больше нравился?
Свин что сказать?))
Свин что сказать?))
Гаврилов бегал за свиней
Теперь свиней он ненавидит
Ведь Вулверхэмптон красивей!
Махнул стакан и вспомнил юность
Когда газон был зеленей,
Когда не бегали зулусы
Ни за быков ни за свиней.
Но кто же, кто за все ответит?
За свет несбывшейся мечты
За все житейские невзгоды
Ах да, они - Миранчуки!)))
Гаврилов бегал за свиней
Теперь свиней он ненавидит
Ведь Вулверхэмптон красивей!
Махнул стакан и вспомнил юность
Когда газон был зеленей,
Когда не бегали зулусы
Ни за быков ни за свиней.
Но кто же, кто за все ответит?
За свет несбывшейся мечты
За все житейские невзгоды
Ах да, они - Миранчуки!)))