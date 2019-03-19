Гаврилов: «Я лучше посмотрю матч „Вулверхэмптона“, чем „Спартака“»

Знаменитый игрок «Спартака» Юрий Гаврилов оценил уровень чемпионата России.

Я российский футбол практически не смотрю. Просто не интересно. Смотрю иностранный футбол. Италию, Англию и Испанию. «Манчестер Сити» семь штук отгрузил «Шальке» - вот это футбол!