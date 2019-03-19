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Гаврилов: «Я лучше посмотрю матч „Вулверхэмптона“, чем „Спартака“»

вчера, 18:49

Знаменитый игрок «Спартака» Юрий Гаврилов оценил уровень чемпионата России.

Я российский футбол практически не смотрю. Просто не интересно. Смотрю иностранный футбол. Италию, Англию и Испанию. «Манчестер Сити» семь штук отгрузил «Шальке» - вот это футбол!

А в РПЛ результаты: 1:0, 1:0, 1:1… Но даже дело не в результатах, игры нет! Мне интереснее посмотреть «Вулверхэмптон» какой-нибудь, чем «Спартак» - «Локомотив». Надо кардинально все менять. Лимит уменьшить до минимума. До трех человек, в каждую линию – по игроку. Сейчас к нам привозят второсортных легионеров, деньги отмывают. А своим ребятам нет хода.

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ATG
ATG ответил Юрий Сенатов 1
   440 / 1106
сегодня в 15:33
Прав, но лишь отчасти. У кого нет возможности смотреть каналы "Матч-футбол" 1,2,3, а таковых много, будут смотреть футбол в исполнении наших команд. И будут довольны, потому что не имеют возможности сравнивать. Это эстеты могут высокомерно плюнуть с плеча в адрес РПЛ и назвать ее г-ном, но ведь есть много болельщиков, которые смотрят российский футбол и которые не страдают от того, что не имеют возможности наблюдать за играми АПЛ. По поводу легионеров. Поверьте, Ю.В., что если бы у нас были талантливые ребята, руководители клубов никогда бы не купили легионеров. Ау, где они, эти талантливые? В юношеской и молодежной сборных, главного резерва, собраны посредственные футболисты, и вам ли этого не знать. Легионеров покупают от безысходности, а также от того, что они уже "готовые" футболисты, которые будут выполнять с первых матчей все, что от них требует тренер. Результат нужен прежде всего, результат, потому и покупают мужиков за границей.
В полном объёме мы уже не можем смотреть РФПЛ так как они для этого платный канал сделали (не помню сколько, около 200р, я не стал его подключать т.к в приоритете как раз каналы Футбол 1-2-3 стоимостью 380р).

Показывают бесплатно матчи РФПЛ но уже далеко не все. Все матчи РФПЛ только на Канале Матч Премьер. Но лично мне не интересна наша кабинетная лига, лучше бы больше каналов сделали на ТОП лиги . Канал на одну ТОП лигу , а не как сейчас 2,5 канала на 5 Лиг.
ATG
ATG ответил Scuderia Ferrari
   440 / 1106
сегодня в 15:28
А за кого?=) У меня предпочтений особо нет, но Кими/Масса (Феррари 2007-2009) была дримтим. Всем российским пилотам желаю удачи.
за Мерседес ! За Хэма и Боттаса. Кими уважаю конечно ! Я раньше за Заубер-БМВ Болел как раз в 08-09 годах , а потом они ушли из Ф1 и мы тоже . Но вот в 2017 поехали в Сочи , и опять загорелись гонками. Но теперь за другую Немецкую команду болеем ! Ну и за наших гонщиков переживаем, но что-то у них всё не клеиться . Но Квят в этом году начал достойно! Посмотрим что будет дальше
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ATG
   3 / 1106
сегодня в 14:27
А за кого?=) У меня предпочтений особо нет, но Кими/Масса (Феррари 2007-2009) была дримтим. Всем российским пилотам желаю удачи.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   290 / 1106
сегодня в 12:45
Прав, но лишь отчасти. У кого нет возможности смотреть каналы "Матч-футбол" 1,2,3, а таковых много, будут смотреть футбол в исполнении наших команд. И будут довольны, потому что не имеют возможности сравнивать. Это эстеты могут высокомерно плюнуть с плеча в адрес РПЛ и назвать ее г-ном, но ведь есть много болельщиков, которые смотрят российский футбол и которые не страдают от того, что не имеют возможности наблюдать за играми АПЛ. По поводу легионеров. Поверьте, Ю.В., что если бы у нас были талантливые ребята, руководители клубов никогда бы не купили легионеров. Ау, где они, эти талантливые? В юношеской и молодежной сборных, главного резерва, собраны посредственные футболисты, и вам ли этого не знать. Легионеров покупают от безысходности, а также от того, что они уже "готовые" футболисты, которые будут выполнять с первых матчей все, что от них требует тренер. Результат нужен прежде всего, результат, потому и покупают мужиков за границей.
ATG
ATG ответил Scuderia Ferrari
   440 / 1106
сегодня в 12:10
Привет! Я тоже Ф1 смотрю! И на ГП РФ два последних раза был! Собираемся и на этот год в Сочи. Только я не за Феррари болею
kolpankolpan
kolpankolpan ответил FROBI
   229 / 1106
сегодня в 10:36
Адекватное мнение футбольного человека, в отличие от сладкоголосых проплаченных иКспертов геничей-черданцевых и прочей матчтвешной шайки.
Смотря на что направлена эта адекватность.К качеству игры футболистов она не имеет никакого отношения.В Китае тоже много футболистов, а ни одного нет.К насышению лиги балбесами и опустению трибун--то конечно.
Великолепный
Великолепный
   93 / 1106
сегодня в 10:25
О как, да же ветераны и то плюются
Как играет пищевик
Анатолий Кочетков
Анатолий Кочетков
сегодня в 09:47
Вчера на улице встретил великого футболиста великой команды Юрия Гаврилова и пожал ему руку. Здоровья вам Юрий , берегите себя , с добром и уважением к вам !!!
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил ЦCКА навсегда
   243 / 1106
сегодня в 07:21
Пищевик - это коррупция, ручные свистуны, допинг, договорные матчи!
Если поросята додумаются поменять "Пищевик" на " Конюшню", а " допинг" на " наркоту" - все у вас с ними будет ровно.
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил Wolf77785
   173 / 1106
сегодня в 04:38
я бы тоже не смотрел на этот антифутбол!
Выбора нет, приходится смотреть мазутную грязь.
Wolf77785
Wolf77785
   52 / 1106
сегодня в 02:22
я бы тоже не смотрел на этот антифутбол!
МКС
МКС ответил Scuderia Ferrari
   116 / 1106
сегодня в 01:07
О, вот значит тут два смотревших Ф1 на Соккере минимум💪 Весёлое ты застал время - Сенна, Прост, Мэнселл))) Кто больше нравился?
Аэртон
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko
сегодня в 00:44
зря он так)) я конечно тоже больше люблю другие чемпионаты смотреть но наш тоже стараюсь по возможности не пропускать))я вот что хочу сказать я с детства очень любил хоккей помню как наши всех расскатывали в конце 70 и начале 80 ну и что потом позже когда наши поехали в нхл и все наш самобытный хоккей пропал боюсь скоро и с футболом будет так же))
Юрниекс
Юрниекс
   136 / 1106
сегодня в 00:13
Кликуха у Юры была Партишок. Любил этот напиток,,, Ну и пил бы себе..с Романцевым Олег Стаканычем,например. Зачем всякую херню то нести..
kust07
kust07
   304 / 1106
сегодня в 00:13
Ведь он абсолютно прав.весь российский чемпионат никчемный,угрюмый.
Footbolista
Footbolista ответил Scuderia Ferrari
   6 / 1106
сегодня в 00:13
Сенна...
Nikola45
Nikola45 ответил Scuderia Ferrari
   10 / 1106
сегодня в 00:05
О, вот значит тут два смотревших Ф1 на Соккере минимум💪 Весёлое ты застал время - Сенна, Прост, Мэнселл))) Кто больше нравился?
Аэртон мне оочень нравился! Помню как Миша Шумахер начинал! Тоже очень нравился как он соревновался!
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил Scuderia Ferrari
   173 / 1106
вчера в 23:54
О, вот значит тут два смотревших Ф1 на Соккере минимум💪 Весёлое ты застал время - Сенна, Прост, Мэнселл))) Кто больше нравился?
Моцарт о спартаке правильно говорил, но тут его не печатают.
Баррель мазута
Баррель мазута ответил ЦCКА навсегда
   237 / 1106
вчера в 23:53
Пищевик - это коррупция, ручные свистуны, допинг, договорные матчи!
Позор нефтяному проекту.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Footbolista
   3 / 1106
вчера в 23:52
О, вот значит тут два смотревших Ф1 на Соккере минимум💪

Весёлое ты застал время - Сенна, Прост, Мэнселл))) Кто больше нравился?
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил steelhead
   173 / 1106
вчера в 23:52
К старости люди мудреют, а у нас - не совсем. Толи воздух такой, толи деревня не как не уезжает из людей.
В тарасовке всегда так.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1106
вчера в 23:45
Пищевик - это коррупция, ручные свистуны, допинг, договорные матчи!
Палыч82
Палыч82
   450 / 1106
вчера в 23:21
В сфере футбольной "экспертизы", смотрю, конкуренция повышается,) Гаврилов может стать этаким футбольным Лозой или Тактаровым,) Набрасывает солиднее Канчельскиса, Мостового, Рейнгольда и даже Бубнова пятилетней давности,)
спартак 1987
спартак 1987 ответил Splurgeloa
   253 / 1106
вчера в 23:11
Вот видишь, сам всё и расписал тут! как глазго -рэнджерс болтался по любительским девизионам Шотландии, хоть и главный чемпионат по классу как наш фнл, бей - беги называется чемпионат Шотландии и чемпионом там становится всегда селтик, а рэнджерс вечные неудачники и за них стыдно при любом дерби против селтика...так что в следующий раз подумай на самом деле перед тем как тут писать за кого на самом деле может быть стыдно
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил DawnOfDestiny
   173 / 1106
вчера в 23:10
ну а что тут еще сказать? ни стыда, ни совести. всем за Спартак стыдно, кроме пупсиков.
Это точно, только пупсикам не стыдно.
steelhead
steelhead
   923 / 1106
вчера в 23:03
К старости люди мудреют, а у нас - не совсем. Толи воздух такой, толи деревня не как не уезжает из людей.
Мысыктар
Мысыктар
   522 / 1106
вчера в 22:41
Cdby xnj crfpfnm&
Свин что сказать?))
beefs
beefs
   310 / 1106
вчера в 22:29
Гаврилов знает что говорит...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   178 / 1106
вчера в 22:25
Гаврилов был когда-то свином
Гаврилов бегал за свиней
Теперь свиней он ненавидит
Ведь Вулверхэмптон красивей!

Махнул стакан и вспомнил юность
Когда газон был зеленей,
Когда не бегали зулусы
Ни за быков ни за свиней.

Но кто же, кто за все ответит?
За свет несбывшейся мечты
За все житейские невзгоды
Ах да, они - Миранчуки!)))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Ангел неБесГрешен
   254 / 1106
вчера в 22:20
Спартачи, они такие...
это всего лишь пупсы)
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