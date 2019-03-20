Моуриньо: «Я знаю, чего хочу. Я уже отклонил 3 или 4 предложения»

Знаменитый португальский специалист Жозе Моуриньо ответил на вопросы о своём будущем. В декабре он был уволен из «Манчестер Юнайтед» и пока продолжает поиски нового клуба.
Прошло три с половиной месяца с тех пор, как я последний раз руководил клубом, и я готовлюсь сделать это снова. Когда вы находитесь в мире футбола, среди пресс-конференций, игр, видео-сессий, разборов матчей и ежедневных проблем, у вас никогда не будет времени для себя. Поэтому я воспользовался этим временем для перезагрузки.
Должность главного тренера особенная, и мне нравится ежедневная работа. Я хочу вернуться к ней летом, начиная с июня до начала следующего сезона.
Я чётко знаю, чего я не хочу, и поэтому уже отклонил 3 или 4 предложения. И я также знаю, чего я хочу. Я говорю не о названии клуба, а о стиле его работы. Я знаю, чего хочу, и надеюсь это получить.
Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола недавно заявил, что был бы рад видеть на тренерском мостике своего клуба Моуриньо.
Что за дешёвый пафос? Это ведь не 50-60, что можно со счёту сбиться. Космический понторез!
Что за дешёвый пафос? Это ведь не 50-60, что можно со счёту сбиться. Космический понторез!
Удачи Жозе...
Удачи Жозе...
А говорить можно все, что угодно.
А говорить можно все, что угодно.
Опять он о себе сказки рассказывает.
Опять он о себе сказки рассказывает.