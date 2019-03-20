Моуриньо: «Я знаю, чего хочу. Я уже отклонил 3 или 4 предложения»

Знаменитый португальский специалист Жозе Моуриньо ответил на вопросы о своём будущем. В декабре он был уволен из «Манчестер Юнайтед» и пока продолжает поиски нового клуба.

Прошло три с половиной месяца с тех пор, как я последний раз руководил клубом, и я готовлюсь сделать это снова. Когда вы находитесь в мире футбола, среди пресс-конференций, игр, видео-сессий, разборов матчей и ежедневных проблем, у вас никогда не будет времени для себя. Поэтому я воспользовался этим временем для перезагрузки.

Должность главного тренера особенная, и мне нравится ежедневная работа. Я хочу вернуться к ней летом, начиная с июня до начала следующего сезона.

Я чётко знаю, чего я не хочу, и поэтому уже отклонил 3 или 4 предложения. И я также знаю, чего я хочу. Я говорю не о названии клуба, а о стиле его работы. Я знаю, чего хочу, и надеюсь это получить.