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Моуриньо: «Я знаю, чего хочу. Я уже отклонил 3 или 4 предложения»

вчера, 05:10

Знаменитый португальский специалист Жозе Моуриньо ответил на вопросы о своём будущем. В декабре он был уволен из «Манчестер Юнайтед» и пока продолжает поиски нового клуба.

Прошло три с половиной месяца с тех пор, как я последний раз руководил клубом, и я готовлюсь сделать это снова. Когда вы находитесь в мире футбола, среди пресс-конференций, игр, видео-сессий, разборов матчей и ежедневных проблем, у вас никогда не будет времени для себя. Поэтому я воспользовался этим временем для перезагрузки.

Должность главного тренера особенная, и мне нравится ежедневная работа. Я хочу вернуться к ней летом, начиная с июня до начала следующего сезона.

Я чётко знаю, чего я не хочу, и поэтому уже отклонил 3 или 4 предложения. И я также знаю, чего я хочу. Я говорю не о названии клуба, а о стиле его работы. Я знаю, чего хочу, и надеюсь это получить.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола недавно заявил, что был бы рад видеть на тренерском мостике своего клуба Моуриньо.

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Все комментарии
Erlov
Erlov
   504 / 1081
вчера в 13:55
Авторитета маловато?
galem72
galem72
   203 / 1081
вчера в 13:08
"...поэтому уже отклонил 3 или 4 предложения..."

Что за дешёвый пафос? Это ведь не 50-60, что можно со счёту сбиться. Космический понторез!
311
311
   48 / 1081
вчера в 11:10
Ещё не было клубов, где Моуриньо не брал трофеи! Многие владельцы это знают, оттого без работы он точно не останется!)
Dark MU
Dark MU
вчера в 11:06
Перезапуск автобуса?
удав
удав
   857 / 1081
вчера в 10:40
извини Жозе но тренерское место в Шиннике занято=)
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
   802 / 1081
вчера в 10:12
Ах-ха-ха-ха.....!!!!Он отклонил....!!!Не могу сука,умру сейчас со смеху!!!Кому ты нужен???Отклонятель!!!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   860 / 1081
вчера в 09:58
Он то хочет, но зная его характер, многие игроки не хотят его. Вот поэтому и говорит не твердо - 3 или 4, врёт конечно.
dzvinka
dzvinka
   116 / 1081
вчера в 09:49
хочет мешок бабла, и самому решать как его тратить)))) дак кто ж такое даст, зная его
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   633 / 1081
вчера в 09:30
Эх не тот уже Жозик, сплавят его в очередной раз игроки
obana777
obana777
   156 / 1081
вчера в 09:00
Ну нет того, чего ты хочешь, а после МЮ может и не быть.
FROBI
FROBI
   71 / 1081
вчера в 08:38
Да уж недолго его хотелке осталось ждать... Кресло Семака и газовая пещера Али-Бабы на подходе )
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1081
вчера в 08:28
Мешок ждет!
Footbolista
Footbolista
   8 / 1081
вчера в 07:35
Потом скажет, что не нашел то, чего хотел, если что))...
Удачи Жозе...
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1081
вчера в 07:25
В зените бы на него посмотреть
Pervomaez
Pervomaez
   390 / 1081
вчера в 06:58
Ещё будем локти кусать, зря мю его уволили не видать не трофеев та хоть бы в лч на следующий сезон попасть, дали бы жозе работать как сафу, со временем была бы и победа в лч а так не видать нам ни чего хорошего
ДСА
ДСА
   188 / 1081
вчера в 06:56
Взять хочет команду из Чампионшипа и выиграть АПЛ.
VV V
VV V
   251 / 1081
вчера в 06:55
Так 3 или 4......, очевидно считать умеет только до двух.....
drug01
drug01
   102 / 1081
вчера в 06:29
Главное чтобы не было проблем....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   332 / 1081
вчера в 06:14
Он давно уже не топ...
А говорить можно все, что угодно.
Caniggia
Caniggia
   40 / 1081
вчера в 06:08
Шавеш или Авеш - вот теперь максимальный уровень физрука! Но перед этим он в коронном стиле развалит какой-нибудь условный Лион и поимеет с него нехилую неустойку. Схема отработанная, Жозик готовит карман пошире.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   478 / 1081
вчера в 06:07
Так три или четыре?
Василий 50
Василий 50
   364 / 1081
вчера в 06:05
Ну все, очередь выстроилась.
Опять он о себе сказки рассказывает.
cska plus
cska plus
   13 / 1081
вчера в 05:56
Жозик достоин топового клуба.
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   159 / 1081
вчера в 05:51
В китай пойдет.
Zenit_84
Zenit_84
   89 / 1081
вчера в 05:32
Доотклоняешься
Шанхай Шеньхуа
Шанхай Шеньхуа
   307 / 1081
вчера в 05:21
PSG
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