Мать де Йонга: «Даже в „Барселоне“ Френки останется простым парнем»

Марион Шуххард, мать полузащитника «Аякса» Френки де Йонга, который этим летом станет игроком «Барселоны», убеждена, что её сыну не грозит звёздная болезнь.

Даже перейдя в «Барселону», Френки останется простым парнем. Он спокойный и вдумчивый, я горжусь им. Он не принимает решений, не подумав, и им не движет жажда наживы. Он всегда несколько раз подумает перед тем, как сделать какой-нибудь шаг.

Важно, чтобы он был хорошим футболистом, но ещё важнее, чтобы он оставался хорошим человеком. Мы воспитывали его так, чтобы он был спокойным и скромным.