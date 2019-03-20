ГлавнаяНовости

Мать де Йонга: «Даже в „Барселоне“ Френки останется простым парнем»

вчера, 04:27

Марион Шуххард, мать полузащитника «Аякса» Френки де Йонга, который этим летом станет игроком «Барселоны», убеждена, что её сыну не грозит звёздная болезнь.

Даже перейдя в «Барселону», Френки останется простым парнем. Он спокойный и вдумчивый, я горжусь им. Он не принимает решений, не подумав, и им не движет жажда наживы. Он всегда несколько раз подумает перед тем, как сделать какой-нибудь шаг.

Важно, чтобы он был хорошим футболистом, но ещё важнее, чтобы он оставался хорошим человеком. Мы воспитывали его так, чтобы он был спокойным и скромным.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вайсс: «Казахи сильно проводят домашние матчи»
Сегодня, 08:55 Комментарии2
Хави: «Месси – лучший футболист в истории»
Сегодня, 07:54 Комментарии17
Д. Мальдини: «Мечтаю играть за сборную Италии, как мои дед и отец»
Сегодня, 06:48 Комментарии3
Крстаич: «Несомненно, у Йовича есть потенциал, чтобы играть за „Барселону“»
Сегодня, 06:16 Комментарии2
Себальос: «Боюсь, вы ещё не видели лучшего Себальоса в „Реале“»
Сегодня, 05:45 Комментарии7
Выдра: «У Англии очень сильная атака, но не защита. Например, Магуайр...»
Сегодня, 05:12 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Рефери
Рефери ответил Bayern Best
   576 / 1081
вчера в 17:58
спасибо, поправили
Bayern Best
Bayern Best
   123 / 1081
вчера в 16:00
Исправьте слово "футболистов".
dzvinka
dzvinka
   116 / 1081
вчера в 09:51
..чтобы он остался хорошим человеком... Марион, ты явно не туда пацана отправила.
FROBI
FROBI
   71 / 1081
вчера в 09:50
Рядом с гномом попробуй вякнуть, что непростой )
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1081
вчера в 09:38
Это хорошо!
Metropolis
Metropolis
   760 / 1081
вчера в 08:31
Это точно, в таком клубе как барса, надо думать не о звездности или скромности, а о том чтобы вообще заиграл. А то будет сидеть, лавку полировать.
cska plus
cska plus
   13 / 1081
вчера в 04:42
Полезно хрющам прочитать, а то кутя уже звезда.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100