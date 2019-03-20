Навас: «Что бы я ни делал при Солари, всё равно оставался в запасе»

Голкипер «Реала» Кейлор Навас заявил, что экс-наставник команды Сантьяго Солари незаслуженно игнорировал его работу на тренировках, постоянно выпуская в стартовом составе Тибо Куртуа.

Меня не покидало ощущение того, что, что бы я ни делал во время тренировок, всё равно оставался в запасе.

Но я всегда был профессионалом. У меня была мотивация хорошо делать свою работу, потому что у меня есть обязательства.

Моё будущее? У меня есть контракт. Я всегда с энтузиазмом работал в «Реале», и я сосредоточен на том, что нас ждёт. Я отдавал этому клубу все силы и буду продолжать это делать до тех пор, пока я здесь. Но ещё один такой сезон я проводить не хочу.