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Навас: «Что бы я ни делал при Солари, всё равно оставался в запасе»

вчера, 06:20

Голкипер «Реала» Кейлор Навас заявил, что экс-наставник команды Сантьяго Солари незаслуженно игнорировал его работу на тренировках, постоянно выпуская в стартовом составе Тибо Куртуа.

Меня не покидало ощущение того, что, что бы я ни делал во время тренировок, всё равно оставался в запасе.

Но я всегда был профессионалом. У меня была мотивация хорошо делать свою работу, потому что у меня есть обязательства.

Моё будущее? У меня есть контракт. Я всегда с энтузиазмом работал в «Реале», и я сосредоточен на том, что нас ждёт. Я отдавал этому клубу все силы и буду продолжать это делать до тех пор, пока я здесь. Но ещё один такой сезон я проводить не хочу.

В первом матче после возвращения в «Реал» Зинедина Зидана ворота сливочных защищал Навас. После матча Зидан подчеркнул, что рассчитывает на обоих голкиперов.

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Все комментарии
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1 ответил Incredulous
   861 / 1081
вчера в 19:13
Что ты несешь? При чем тут Зидан на моей авке? Я пишу о конкретных действиях человека, приведших к конкретным последствиям, а ты пытаешься просто сьязвить, так как тебе больше нечего противопоставить. Если есть что написать по делу, то пиши, а если нет то не выставляй свое скудоумие на показ.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       100 / 1081
    вчера в 15:53
    И в итоге это явно не шло на пользу команде! Есть такое ощущение, что Тибо порой вспоминал, что играл когда-то за второй клуб Мадрида - Атлетико.
    Брулин
    Брулин
       47 / 1081
    вчера в 12:57
    Всегда было интересно, что на тренировке должен делать вратарь, чтобы доказать свое место в составе? Не в плане таланта, а именно в плане работы.
    Incredulous
    Incredulous ответил BARCDJIN
       138 / 1081
    вчера в 11:54
    Что ты несешь? При чем тут Зидан на моей авке? Я пишу о конкретных действиях человека, приведших к конкретным последствиям, а ты пытаешься просто сьязвить, так как тебе больше нечего противопоставить. Если есть что написать по делу, то пиши, а если нет то не выставляй свое скудоумие на показ.
    ariec93
    ariec93 ответил RamonCSKA
       589 / 1081
    вчера в 09:52
    пл мне Навас отличный кипер, не вижу вообще смысла в приглашении всяких де хеа, возможно стоило продать куртуа и купить норм полевых а на скамейку можно или купить молодняк или своего
    Какой вообще был смысл покупать Куртуа. По-моему, сколько Навас в Реале, столько новостей и читаю, что постоянно хотят купить кого-то вместо него.
    Каталонский_ногамяч
    Каталонский_ногамяч
       633 / 1081
    вчера в 09:27
    Господи, вечно проблемный реал. Да купите вы уже этого дехеа
    cska plus
    cska plus
       13 / 1081
    вчера в 09:17
    Солари бтльше навредил Реалу чем сделал полезного.
    Bagula
    Bagula
       555 / 1081
    вчера в 08:32
    По делу.
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил Incredulous
       146 / 1081
    вчера в 08:29
    Солари вообще клиническим идиотом был. Усадил на лавку Наваса, Иско, Марсело, Асенсио просто, чтобы самовыразиться перед командой, показать какой он строгий тренер. А то, что это шло в ущерб команде, этот физрук не догонял. Видимо его кумиром Моуринью был.
    Ну ты же нацепил аву зиданки = чтобы самкавыразиться, больше та вам в команде не кем видать гордится.. Что тебя так же назвать тут ...

    Аха-ха)
    FROBI
    FROBI
       71 / 1081
    вчера в 08:28
    Что касаемо вратарской позиции, это не Солари тогда рулил, т.к. ничего в воротчиках не понимает. Просто Перес ухнул энную сумму денег на бельгийца, а физрук не пойдёт же против президента )
    Kavaro
    Kavaro
       328 / 1081
    вчера в 08:25
    Что то Навас стал слишком монго болтать. Не нравится мне все это.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       143 / 1081
    вчера в 08:08
    пл мне Навас отличный кипер, не вижу вообще смысла в приглашении всяких де хеа, возможно стоило продать куртуа и купить норм полевых
    а на скамейку можно или купить молодняк или своего
    Galaxy real way
    Galaxy real way
       301 / 1081
    вчера в 07:56
    Достоин основы чем Куртуа это однозначно.
    Caniggia
    Caniggia
       40 / 1081
    вчера в 07:23
    Ну Солари теперь просто дырка от бублика, а Навас, похоже, станет заслуженно №1 в Реале.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       11 / 1081
    вчера в 07:23
    Акинфеев ,чтобы я ни делал в европе Черчесов все равно выбирал Лунева
    STVA 1
    STVA 1
       77 / 1081
    вчера в 07:12
    Надо было ничего не делать)))
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       369 / 1081
    вчера в 07:09
    Солари лучший тренер Реала за последнее время.
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
       707 / 1081
    вчера в 06:55
    Солари это физрук. Единственное его достижение это игровое время молодым игрокам, таким как винисиус регилон и льоренте.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       25 / 1081
    вчера в 06:52
    Вот поэтому Солари теперь "в запасе".....
    Zenit_84
    Zenit_84
       89 / 1081
    вчера в 06:33
    Обиженный
    Incredulous
    Incredulous
       138 / 1081
    вчера в 06:29
    Солари вообще клиническим идиотом был. Усадил на лавку Наваса, Иско, Марсело, Асенсио просто, чтобы самовыразиться перед командой, показать какой он строгий тренер. А то, что это шло в ущерб команде, этот физрук не догонял. Видимо его кумиром Моуринью был.
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