Навас: «Что бы я ни делал при Солари, всё равно оставался в запасе»

Голкипер «Реала» Кейлор Навас заявил, что экс-наставник команды Сантьяго Солари незаслуженно игнорировал его работу на тренировках, постоянно выпуская в стартовом составе Тибо Куртуа.
Меня не покидало ощущение того, что, что бы я ни делал во время тренировок, всё равно оставался в запасе.
Но я всегда был профессионалом. У меня была мотивация хорошо делать свою работу, потому что у меня есть обязательства.
Моё будущее? У меня есть контракт. Я всегда с энтузиазмом работал в «Реале», и я сосредоточен на том, что нас ждёт. Я отдавал этому клубу все силы и буду продолжать это делать до тех пор, пока я здесь. Но ещё один такой сезон я проводить не хочу.
В первом матче после возвращения в «Реал» Зинедина Зидана ворота сливочных защищал Навас. После матча Зидан подчеркнул, что рассчитывает на обоих голкиперов.
Не нервничай так глорик..Истерика твоя напрасна...Действительно самковыражаешься...
Аха-ха))
Не нервничай так глорик..Истерика твоя напрасна...Действительно самковыражаешься...
Аха-ха))
Аха-ха)
Аха-ха)
а на скамейку можно или купить молодняк или своего
а на скамейку можно или купить молодняк или своего