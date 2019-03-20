ГлавнаяНовости

Кейн: «Надеюсь, этот год для сборной Англии будет ещё лучше предыдущего»

вчера, 06:45

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн отметил, что англичане настроены превзойти свой успех в 2018 году. Напомним, сборная «Трёх львов» дошла до полуфинала ЧМ-2018 и вышла в 1/2 финала Лиги Наций, решающие матчи которой будут разыграны этим летом.

Будет ли этот год лучше предыдущего? Надеюсь. Надеюсь, мы сможем кое-что выиграть. Если мы победим в Лиге Наций, то 2019 год превзойдёт 2018-й. Я уже говорил, что не так часто выпадает шанс выиграть трофей в футболке сборной Англии. 

Если мы хорошо проведём это лето и возьмём трофей, то, на мой взгляд, этот год будет лучше. Конечно, 2018-й был потрясающим годом (Прим. - Кейн стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018), но для меня главное – это успехи команды, и мы хотим завоёвывать трофеи.

В марте англичане проведут два отборочных матча Евро-2020 против Чехии и Черногории. Напомним, что вызов в сборную Англии получил 18-летний вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Вайсс: «Казахи сильно проводят домашние матчи»
Сегодня, 08:55 Комментарии2
Хави: «Месси – лучший футболист в истории»
Сегодня, 07:54 Комментарии17
Д. Мальдини: «Мечтаю играть за сборную Италии, как мои дед и отец»
Сегодня, 06:48 Комментарии3
Крстаич: «Несомненно, у Йовича есть потенциал, чтобы играть за „Барселону“»
Сегодня, 06:16 Комментарии2
Себальос: «Боюсь, вы ещё не видели лучшего Себальоса в „Реале“»
Сегодня, 05:45 Комментарии7
Выдра: «У Англии очень сильная атака, но не защита. Например, Магуайр...»
Сегодня, 05:12 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   42 / 1081
вчера в 13:51
Внятной игры нет по-прежнему.
311
311
   48 / 1081
вчера в 11:54
"Я уже говорил, что не так часто выпадает шанс выиграть трофей в футболке сборной Англии."
Разве у Кейна есть трофеи в других футболках?)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   272 / 1081
вчера в 11:23
Мое мнение сборная Англии в отборочном турнире выйиграет
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 1081
вчера в 10:10
Всё возможно .
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
   802 / 1081
вчера в 08:55
В коем-то веке вышли из группы на крупном соревновании ,случайно обыграли Испанию и сразу возомнили себя футбольной державой...Типа на равных беседу ведут.Смешные!!!
Знатог
Знатог
   213 / 1081
вчера в 08:08
этот год будет лучше. в нём в 1/4 ЧМ не проиграют.
ДАША Д
ДАША Д
   239 / 1081
вчера в 08:01
Лучше просто некуда.
neomessi
neomessi
   133 / 1081
вчера в 07:09
Для вас ЧМ18 был действительно триумфально!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   169 / 1081
вчера в 07:04
Ненасытный пенальтист... Да если бы вам досталась не слабейшая группа, фин бы с нее вышли, в очередной раз опозорившись
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   25 / 1081
вчера в 07:01
А что в том то было прекрасного ???
4 поражения и две ничьи на ЧМ и в ЛН.......
Проиграли Бельгии (2 раза),Хорватии и Испании...
Или для Кейна главное Панаму 6:1 обыграть ???..)))
cska plus
cska plus
   13 / 1081
вчера в 07:00
Будет как обычно , не выйдете из группы.
obana777
obana777
   156 / 1081
вчера в 06:57
Надейся. Вы и прошлый-то год прыгнули выше головы.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100