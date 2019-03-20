Кейн: «Надеюсь, этот год для сборной Англии будет ещё лучше предыдущего»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн отметил, что англичане настроены превзойти свой успех в 2018 году. Напомним, сборная «Трёх львов» дошла до полуфинала ЧМ-2018 и вышла в 1/2 финала Лиги Наций, решающие матчи которой будут разыграны этим летом.
Будет ли этот год лучше предыдущего? Надеюсь. Надеюсь, мы сможем кое-что выиграть. Если мы победим в Лиге Наций, то 2019 год превзойдёт 2018-й. Я уже говорил, что не так часто выпадает шанс выиграть трофей в футболке сборной Англии.
Если мы хорошо проведём это лето и возьмём трофей, то, на мой взгляд, этот год будет лучше. Конечно, 2018-й был потрясающим годом (Прим. - Кейн стал лучшим бомбардиром ЧМ-2018), но для меня главное – это успехи команды, и мы хотим завоёвывать трофеи.
В марте англичане проведут два отборочных матча Евро-2020 против Чехии и Черногории. Напомним, что вызов в сборную Англии получил 18-летний вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои.
Разве у Кейна есть трофеи в других футболках?)
Разве у Кейна есть трофеи в других футболках?)
4 поражения и две ничьи на ЧМ и в ЛН.......
Проиграли Бельгии (2 раза),Хорватии и Испании...
Или для Кейна главное Панаму 6:1 обыграть ???..)))
4 поражения и две ничьи на ЧМ и в ЛН.......
Проиграли Бельгии (2 раза),Хорватии и Испании...
Или для Кейна главное Панаму 6:1 обыграть ???..)))