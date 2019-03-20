Кейн: «Надеюсь, этот год для сборной Англии будет ещё лучше предыдущего»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн отметил, что англичане настроены превзойти свой успех в 2018 году. Напомним, сборная «Трёх львов» дошла до полуфинала ЧМ -2018 и вышла в 1/2 финала Лиги Наций, решающие матчи которой будут разыграны этим летом.

Будет ли этот год лучше предыдущего? Надеюсь. Надеюсь, мы сможем кое-что выиграть. Если мы победим в Лиге Наций, то 2019 год превзойдёт 2018-й. Я уже говорил, что не так часто выпадает шанс выиграть трофей в футболке сборной Англии.