Винисиус: «„Барса“ была готова платить больше, но я хотел в лучший проект»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, почему, выступая за «Фламенго», предпочёл перейти в мадридский клуб, а не в «Барселону».
Мой отец ни разу не говорил мне об интересе «Барселоны» или «Реала» до того, как они сами со мной связались. Затем мы съездили к обоим клубам, и нам понравилось и там, и там.
«Барселона» была готова платить больше, но мы хотели выбрать лучший проект. Марсело и Каземиро поговорили со мной и помогли принять решение.
Сейчас бразилец восстанавливается после травмы, полученной в ответном матче Лиги чемпионов против «Аякса».
Середняк должен играть в середняке реалке
По последним классико все было видно ))
Середняк должен играть в середняке реалке
По последним классико все было видно ))
«Барселона» была готова платить больше
мешок в действии )) а то их глоры шпыняли суммой трансфера за Вини, а оказывается их клуб готов был по привычке 100+ выложить )))
«Барселона» была готова платить больше
мешок в действии )) а то их глоры шпыняли суммой трансфера за Вини, а оказывается их клуб готов был по привычке 100+ выложить )))
Но и в "Реале" у него не будет трофеев.
Но и в "Реале" у него не будет трофеев.
Уровень Малкома .
Уровень Малкома .
Станешь как подстилка Неймар, чисто по проектам!
Станешь как подстилка Неймар, чисто по проектам!