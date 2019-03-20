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Винисиус: «„Барса“ была готова платить больше, но я хотел в лучший проект»

вчера, 07:12

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, почему, выступая за «Фламенго», предпочёл перейти в мадридский клуб, а не в «Барселону».

Мой отец ни разу не говорил мне об интересе «Барселоны» или «Реала» до того, как они сами со мной связались. Затем мы съездили к обоим клубам, и нам понравилось и там, и там.

«Барселона» была готова платить больше, но мы хотели выбрать лучший проект. Марсело и Каземиро поговорили со мной и помогли принять решение.

Сейчас бразилец восстанавливается после травмы, полученной в ответном матче Лиги чемпионов против «Аякса».

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Все комментарии
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   124 / 1081
сегодня в 04:59
В итоге сделал правильный выбор
Середняк должен играть в середняке реалке
По последним классико все было видно ))
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Ruslan3132
   1051 / 1081
сегодня в 03:17
Лучше скажи сколько побед у васкеса в жль классико и кубков ла лиги, а судейские ушастые можешь не считать. Во модрич у вас обладатель золотого мяча которому до месси и роналду еще как до луны.
Abudabi
Abudabi ответил League1
   255 / 1081
вчера в 18:01
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       24 / 1081
    вчера в 16:40
    Молодым свойственно ошибаться!!!
    League1
    League1 ответил Abudabi
       134 / 1081
    вчера в 16:34
    На то он и проект)))))))) как ПСЖ и сити. А барса настоящий клуб.
    барса - это не футбольный клуб, это кружок симулянтов. У неё всё ненастоящее: гений у них ненастоящий, а соматропиновое барсозависимое существо, победы в лиге чемпионов у них всегда имени какого-нибудь судьи: имени Эвребе, имени Айтекина и т.д. Не даром все настоящие гении бежали из барсы сломя голову: Марадона, Фигу, Ромарио и др.
    Abudabi
    Abudabi
       255 / 1081
    вчера в 15:56
    На то он и проект)))))))) как ПСЖ и сити. А барса настоящий клуб.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       100 / 1081
    вчера в 15:52
    Мадридский Реал это не проект, а лучший клуб мира, Винисиус! Проект это ПСЖ или Манчестер Сити) Успехов тебе и отличной игры в будущих матчах!
    League1
    League1
       134 / 1081
    вчера в 15:42
    В барсе пришлось бы симуляции отрабатывать. А это позор. Все, кто побывал в барсе и там не сумел доказать свой талант симулировать, не закрепились в основе, и затем у них всех карьера пошла по наклонной.
    MSN-thebest
    MSN-thebest
       334 / 1081
    вчера в 15:19
    Хотел в лучший проект, а получилось как всегда
    Ruslan3132
    Ruslan3132 ответил Октябрь 1917
       115 / 1081
    вчера в 14:39
    Хорошо, что он не выбрал "Барсу". Но и в "Реале" у него не будет трофеев.
    да у Васкеса больше титулов чем у половины барсы )))

    «Барселона» была готова платить больше

    мешок в действии )) а то их глоры шпыняли суммой трансфера за Вини, а оказывается их клуб готов был по привычке 100+ выложить )))
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Евгений Макрушин
       24 / 1081
    вчера в 14:33
    Довольно глупое заявление....С чего он должен по другому запеть,титулов нет в этом году из-за этого???Так ему 19 лет,ему не титулы нужны,а игровое время.Вот его он получит в Реале,а в Барселоне нет.
    Играл бы - определенно!!!
    NOVA
    NOVA
       398 / 1081
    вчера в 14:16
    ну и правильно сделал!! только глупец променяет Реал на барсу!!!
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответил Leha-ha50
       114 / 1081
    вчера в 13:46
    Довольно глупое заявление....С чего он должен по другому запеть,титулов нет в этом году из-за этого???Так ему 19 лет,ему не титулы нужны,а игровое время.Вот его он получит в Реале,а в Барселоне нет.
    Гавроша
    Гавроша
       36 / 1081
    вчера в 13:45
    Раз золото не нравится, пусть с бронзой будет.
    BenderBender
    BenderBender ответил дельфин непешеход из морокко
       310 / 1081
    вчера в 13:31
    Это в барселонке сплошные истерички типа пике и Альбы. Провинциальные актрисы типа Суареса. И плакса месси, который каждый год из сборной уходит)))
    BenderBender
    BenderBender
       310 / 1081
    вчера в 13:28
    Правильный выбор. Футбол, а не балет.
    ZjzoRe
    ZjzoRe ответил Alex12357
       515 / 1081
    вчера в 13:25
    Ты очень правильно сделал,посмотри сколько Бразильцев покинули Барселону в последнее время-Неймар,Паулиньо,на выход просится Коутиньо,и это всё игроки сборной ,камнем преткновения в Барселоне является-Аргентинский мойша,он в Барселоне делает так чтобы все играли на него!!!Так что ты поступил очень и очень правильно!!!
    какой же бред, что вся Барса играет на Месси.. ведь все наоборот, это он раздает голевые направо и налево, он постоянно выдает шикарные пасы на Суареса, например, который стабильно каждый матч запарывает 3-4 казалось бы 100% момента.
    Alex12357
    Alex12357 ответил 3ton
       481 / 1081
    вчера в 12:44
    Один хороший матч за сезон сыграл и все - звезданулся . Уровень Малкома .
    Какой уровень покажет игра в сборной Бразилии,а не в сборной России,да?
    Kresi frok
    Kresi frok
       234 / 1081
    вчера в 11:43
    Многие сейчас подумали, что речь идёт о пазорном Зенити😁
    Остапчук 67
    Остапчук 67
       367 / 1081
    вчера в 11:31
    Дурак.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
       397 / 1081
    вчера в 11:28
    Хорошо, что он не выбрал "Барсу".
    Но и в "Реале" у него не будет трофеев.
    дельфин непешеход из морокко
    дельфин непешеход из морокко
       595 / 1081
    вчера в 11:04
    да никто его не звал в барсу а тут в клуппишко приглосили девочку она и согласилась от судьбы то не уйдешь мужики с бабой бы не играли поэтому и побежала в Реал
    3ton
    3ton
       376 / 1081
    вчера в 10:59
    Один хороший матч за сезон сыграл и все - звезданулся .
    Уровень Малкома .
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       24 / 1081
    вчера в 10:53
    Ну что ж?!? Год по сути потерян!!! Скоро по другому запоешь!!!
    barcamilan
    barcamilan
       712 / 1081
    вчера в 10:33
    ну посмотрим, хотя ты чертовски быстр
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       73 / 1081
    вчера в 10:14
    Подставили земляки!
    Станешь как подстилка Неймар, чисто по проектам!
    Alex12357
    Alex12357
       481 / 1081
    вчера в 10:02
    Ты очень правильно сделал,посмотри сколько Бразильцев покинули Барселону в последнее время-Неймар,Паулиньо,на выход просится Коутиньо,и это всё игроки сборной ,камнем преткновения в Барселоне является-Аргентинский мойша,он в Барселоне делает так чтобы все играли на него!!!Так что ты поступил очень и очень правильно!!!
    kotmyshka
    kotmyshka
       198 / 1081
    вчера в 10:00
    Промахнулся?
    дурман
    дурман
       268 / 1081
    вчера в 09:57
    Ключевое слова "проект"🤣🤣🤣🤣
    sir_Alex
    sir_Alex ответил abramjan
       42 / 1081
    вчера в 09:54
    звали в кабинет но парень выбрал футбол.....молодец
    Выбрал из двух кабинетов)))
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