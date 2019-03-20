Винисиус: «„Барса“ была готова платить больше, но я хотел в лучший проект»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, почему, выступая за «Фламенго», предпочёл перейти в мадридский клуб, а не в «Барселону».

Мой отец ни разу не говорил мне об интересе «Барселоны» или «Реала» до того, как они сами со мной связались. Затем мы съездили к обоим клубам, и нам понравилось и там, и там.

«Барселона» была готова платить больше, но мы хотели выбрать лучший проект. Марсело и Каземиро поговорили со мной и помогли принять решение.