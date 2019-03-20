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«Динамо» сыграет с «Локомотивом» на стадионе «Арена Химки»

вчера, 14:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив30.03.2019 в 14:00 Не начался

«Динамо» объявило, что следующий матч РПЛ с «Локомотивом» команда проведет на стадионе «Арена Химки».

Это связано с тем, что на «ВТБ Арена – Центральный стадион „Динамо“ им. Л. Яшина» запланирована замена газона. 

Такое решение принято управляющей компанией «Динамо» совместно с ФК «Динамо-Москва». Замена газона на новый займёт определённое время, и как только он приживётся и будет соответствовать арене высочайшего класса, станет известна дата открытия стадиона. «Динамо» сделает всё возможное для окончательного возвращения в родные стены в Петровский парк.

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Все комментарии
beefs
beefs
   284 / 1081
вчера в 20:05
Заменят газон, потечет крыша и т.д. - похоже на Питер...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил LOpp
   192 / 1081
вчера в 19:36
лучше пусть рабочие по крыше лазят, чем бакланы.
Что , тоже крышу жрут ? )))))))))))))))))))))
Doktor S
Doktor S
   266 / 1081
вчера в 19:14
Лучше бы Химки подлатали.
Bayern Best
Bayern Best
   123 / 1081
вчера в 17:03
Походу весь сезон там и доиграют.
LOpp
LOpp ответил RIR68
   17 / 1081
вчера в 16:59
проезжаешь мимо и наблюдаешь, что по крыше до сих пор рабочие пачками лазят(((
лучше пусть рабочие по крыше лазят, чем бакланы.
RIR68
RIR68
   224 / 1081
вчера в 16:32
проезжаешь мимо и наблюдаешь, что по крыше до сих пор рабочие пачками лазят(((
Mangur
Mangur
   345 / 1081
вчера в 16:24
Удачи Динамо.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   272 / 1081
вчера в 16:21
Динамо победит
шацк
шацк
вчера в 16:14
Там на концертах ВТБ неплохо зарабатывает, зачем им футбол...
time out
time out
   61 / 1081
вчера в 16:01
Еще и Локомотив вхимичит на Химках мусорам. А то кто-то там на Лигу Европы замахнулся, а сами одной ногой стоят в ФНЛ.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   332 / 1081
вчера в 15:59
Везде проиграют.
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 1081
вчера в 15:52
Разницы нет .
kotmyshka
kotmyshka
   198 / 1081
вчера в 15:44
бракоделы...
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   173 / 1081
вчера в 15:39
Динамо задинамило )))
parallels
parallels
   4 / 1081
вчера в 15:18
всё откладывают позор. но следующая домашняя с краснодаром, так что избежать не получится) хотя, можете снова завандалить газон и перенести в химки)
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   819 / 1081
вчера в 15:05
Пора Химки переименовывать в Динамо.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   192 / 1081
вчера в 15:04
Как сказал доктор Ватсон в "Собака баскервилей "- Орхидеи ещё не зацвели , так ,что ,рано любоваться красотами болота ми ! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
drug01
drug01
   102 / 1081
вчера в 14:59
Новое поле не готово????
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