«Динамо» сыграет с «Локомотивом» на стадионе «Арена Химки»

«Динамо» объявило, что следующий матч РПЛ с «Локомотивом» команда проведет на стадионе «Арена Химки».
Это связано с тем, что на «ВТБ Арена – Центральный стадион „Динамо“ им. Л. Яшина» запланирована замена газона.
Такое решение принято управляющей компанией «Динамо» совместно с ФК «Динамо-Москва». Замена газона на новый займёт определённое время, и как только он приживётся и будет соответствовать арене высочайшего класса, станет известна дата открытия стадиона. «Динамо» сделает всё возможное для окончательного возвращения в родные стены в Петровский парк.