«Динамо» сыграет с «Локомотивом» на стадионе «Арена Химки»

вчера, 14:56

«Динамо» объявило, что следующий матч РПЛ с «Локомотивом» команда проведет на стадионе «Арена Химки».

Это связано с тем, что на «ВТБ Арена – Центральный стадион „Динамо“ им. Л. Яшина» запланирована замена газона.