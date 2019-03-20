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Гордеев: «Продолжаем борьбу»

вчера, 20:34

Тренер сборной России U19 Андрей Гордеев рассказал о результате первого матча элитного раунда Евро-2019 с командой Азербайджана (0:0).

Конечно, мы немного раздосадованы результатом, но это не самый плохой расклад. Разумеется, нужно побеждать в следующих матчах. Что касается игры, мне кажется, мы наиграли сегодня на забитые мячи. Было много моментов и подходов, один стопроцентный момент в концовке, но, к сожалению, не смогли ничего реализовать. Такое случается, мяч просто не залетает в ворота. Хотелось бы также отметить, что наши ребята хорошо сыграли в обороне. 

После матча у ребят чувствуется раздражение и досада. После матча зашёл в раздевалку и сказал, что нужно успокоиться. У нас всё впереди, продолжаем борьбу. Легко не будет, мы обсуждали это в самом начале. У нас есть понимание того, куда двигаться, нужно просто работать дальше. 

Будем завтра смотреть матч Ирландии и Румынии, разбирать моменты и готовиться. Матч не смотрели, готовились к предстоящей игре, но результат, естественно, знаем. 

Хочется ещё раз поблагодарить организаторов и футбольный клуб «Краснодар» за условия, которые были созданы для продуктивного тренировочного процесса. На самом деле, нам не так часто выпадает возможность играть с поддержкой трибун, поэтому огромное спасибо зрителям.

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Чемпионата Европы-2019 U-19  Россия: мнение  Россия (до 19)  Гордеев Андрей
Источник: Championat.comРедакция: Евгений Петров
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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   123 / 1081
сегодня в 00:29
Теперь сборная больше не имнет права на ошибку.
handreb
handreb
   38 / 1081
вчера в 22:30
И чем этот раунд элитный?
Erlov
Erlov
   504 / 1081
вчера в 21:19
Еще один физрук бездарный в сборной.
ДАША Д
ДАША Д
   239 / 1081
вчера в 20:52
Результат хреновый.
Байкал-38
Байкал-38
   521 / 1081
вчера в 20:48
Боритесь, а мы посмотрим на это.
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