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Адвокат: «Черчесов – хороший мужик, но думаю, Бельгия победит Россию 2:0»

вчера, 02:08
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер сборных России и Бельгии Дик Адвокат поделился ожиданиями от матча между этими командами в рамках отборочного этапа Евро-2020.

У Бельгии много травмированных, так что шансов [у России] хватает. На чемпионате мира Россия показала, как играть, когда в тебя никто не верит. Много у вас было шансов против Испании? Нет, но ваша команда победила. Это не чудо и не стечение обстоятельств, это работа. Если сейчас всё сделать правильно и выбрать верную тактику на матч, найти слова для футболистов, то всё возможно. 

Сколько времени Россия проведёт в обороне? Не уверен, кстати, что сесть у своих ворот – хорошая идея. Зачем отдавать Бельгии мяч? Именно с мячом бельгийцы хороши – возможно, лучше всех в мире. А вот жёсткий прессинг может заставить их нервничать. 

Мне по душе больше тот футбол, в который играет Бельгия – это очевидно. Но для того, чтобы играть, как Бельгия, нужны игроки высочайшего уровня. В России много таких футболистов? Не очень. Никто, кроме двух ребят, не играет в топ-чемпионате. Никто не хочет ехать за границу, потому что таких денег, как в России, нигде больше не предложат.

Черчесов – хороший мужик, но я думаю, Бельгия выиграет со счётом 2:0.

Своё мнение о предстоящем матче также высказал бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
   495 / 1015
вчера в 12:37
Адвокаат- Черчесову: "Хроший ты мужик,но не орёл Бельгия выиграет семь нол"
Valeriy-48
Valeriy-48
   841 / 1015
вчера в 12:34
Как хорошо сказал, хороший мужик, но не более...
Palex
Palex ответил Milan199675
   85 / 1015
вчера в 12:12
Конечно мало,но играть то надо,иначе зачем вообще на поле выходить?
kotmyshka
kotmyshka
   167 / 1015
вчера в 11:26
И не возразишь...
Milan199675
Milan199675 ответил Palex
   973 / 1015
вчера в 10:54
Надо постраться.Все таки отсутствие Лукаку,Компани,Витселя и Де Брюне нам на руку.
Даже при отсутствии вышеуказанных игроков, у сборной России мало шансов.
Василий Копатович
Василий Копатович
   779 / 1015
вчера в 10:37
Главное не 79аться крупно
alexamit
alexamit ответил Tommy Lee
   528 / 1015
вчера в 10:18
Черчесов не мужик, а клоун. Счёт вполне может быть таким.
Я думаю большим.
Морозовский
Морозовский
   8 / 1015
вчера в 09:51
Адвокат - Черчесову: "ХОРОШИЙ ТЫ МУЖИК, НО НЕ ОРЁЛ!!!"
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Palex
   15 / 1015
вчера в 09:19
Надо постраться.Все таки отсутствие Лукаку,Компани,Витселя и Де Брюне нам на руку.
Ну конечно будем надеяться на лучшее.
Palex
Palex ответил Leha-ha50
   85 / 1015
вчера в 09:08
Надо постраться.Все таки отсутствие Лукаку,Компани,Витселя и Де Брюне нам на руку.
Palex
Palex ответил FROBI
   85 / 1015
вчера в 09:06
Не хочет иди не приглашают?
FROBI
FROBI
   55 / 1015
вчера в 08:22
Не в счёте дело...
Ключевая фраза Адвоката "В России много таких футболистов? Не очень. Никто, кроме двух ребят, не играет в топ-чемпионате. Никто не хочет ехать за границу, потому что таких денег, как в России, нигде больше не предложат."
Это он точно. Не в бровь, а в глаз... Паразитирующий футбол в принципе неконкурентоспособен.
Tommy Lee
Tommy Lee
   190 / 1015
вчера в 08:09
Черчесов не мужик, а клоун. Счёт вполне может быть таким.
Знатог
Знатог
   185 / 1015
вчера в 07:16
Черчесов – хороший мужик, но не тренер.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   336 / 1015
вчера в 06:21
все зависит от самих бельгийцев, если их смогут замотивировать по полной программе, то наших ждет "обгазон", в противном случае у нас неплохие шансы, русские вперед!
ДАША Д
ДАША Д
   192 / 1015
вчера в 04:44
Адвокат весьма возможно угрожает счёт.
Caniggia
Caniggia
   29 / 1015
вчера в 03:57
Увы, но Адвокат во всём прав и 2-0 от Бельгии - ещё не худший вариант.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 1015
вчера в 03:13
Понятно , что шансы наши минимальны, а там как бог даст?!?
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   177 / 1015
вчера в 02:59
Полностью согласен с Диком
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