Адвокат: «Черчесов – хороший мужик, но думаю, Бельгия победит Россию 2:0»

Бывший главный тренер сборных России и Бельгии Дик Адвокат поделился ожиданиями от матча между этими командами в рамках отборочного этапа Евро-2020.

У Бельгии много травмированных, так что шансов [у России] хватает. На чемпионате мира Россия показала, как играть, когда в тебя никто не верит. Много у вас было шансов против Испании? Нет, но ваша команда победила. Это не чудо и не стечение обстоятельств, это работа. Если сейчас всё сделать правильно и выбрать верную тактику на матч, найти слова для футболистов, то всё возможно.

Сколько времени Россия проведёт в обороне? Не уверен, кстати, что сесть у своих ворот – хорошая идея. Зачем отдавать Бельгии мяч? Именно с мячом бельгийцы хороши – возможно, лучше всех в мире. А вот жёсткий прессинг может заставить их нервничать.

Мне по душе больше тот футбол, в который играет Бельгия – это очевидно. Но для того, чтобы играть, как Бельгия, нужны игроки высочайшего уровня. В России много таких футболистов? Не очень. Никто, кроме двух ребят, не играет в топ-чемпионате. Никто не хочет ехать за границу, потому что таких денег, как в России, нигде больше не предложат.

Черчесов – хороший мужик, но я думаю, Бельгия выиграет со счётом 2:0.