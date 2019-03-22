Павлюченко: «Несмотря на счёт, в целом сборная России смотрелась неплохо»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился впечатлениями от игры российской команды в матче с Бельгией (1:3) в рамках отборочного этапа Евро-2020.

Несмотря на счёт, в целом команда смотрелась неплохо. Установка на матч требовала действовать осторожно, поэтому игра в основном строилась от обороны. Хочется отметить настрой наших игроков – ребята активно провели матч, желание бороться присутствовало. Проблем с настроем перед игрой в Астане возникнуть не должно, тренерский штаб найдёт слова, чтобы взбодрить команду.