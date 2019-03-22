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Павлюченко: «Несмотря на счёт, в целом сборная России смотрелась неплохо»

вчера, 02:46
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился впечатлениями от игры российской команды в матче с Бельгией (1:3) в рамках отборочного этапа Евро-2020.

Несмотря на счёт, в целом команда смотрелась неплохо. Установка на матч требовала действовать осторожно, поэтому игра в основном строилась от обороны. Хочется отметить настрой наших игроков – ребята активно провели матч, желание бороться присутствовало. Проблем с настроем перед игрой в Астане возникнуть не должно, тренерский штаб найдёт слова, чтобы взбодрить команду.

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Все комментарии
112910415
112910415
   106 / 998
вчера в 12:57
вполне приемлемо...
неприемлемо станет, если результат повторится в воскресенье !
cska1948
cska1948
   118 / 998
вчера в 11:08
Болельщикам хочется, чтобы наша сборная не "смотрелась неплохо", а играла хорошо. Ведь за "смотрелась неплохо" очков не дают.
Морозовский
Морозовский
   9 / 998
вчера в 09:26
У Бельгии вчера мало что получалось, но и этого хватило разобраться с нашей суматохой.
sir_Alex
sir_Alex
   43 / 998
вчера в 06:59
Казахи добавят.
Caniggia
Caniggia
   30 / 998
вчера в 06:19
Походу мы с Павом смотрели разные матчи.
КЭТиК
КЭТиК
   151 / 998
вчера в 06:04
Теперь ждут грозные казахи.
Остапчук 67
Остапчук 67
   381 / 998
вчера в 04:58
Павлюченко, ты не эксперт.
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 04:23
Учитывая класс игроков Бельгии в принципе сыграли неплохо.
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