Черчесов: «Чтобы играть как на ЧМ, нужно, чтобы команда была у меня месяц»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Бельгии в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020 (1:3) ответил на вопрос о том, что нужно сделать, чтобы россияне играли на равных с топ-сборными.
Не могу согласиться, что нам указали наш уровень, мы создали им определённые проблемы. Чтобы играть как на чемпионате мира, нужно, чтобы команда была у меня месяц. Вот и ответ. Если вы обратили внимание, то правая сторона была у нас более ЦСКовская. Мы стараемся создавать блоки, чтобы игроки друг друга понимали. Когда есть месяц, то это необязательно делать. Команда сыграется вне зависимости от клуба. Просто констатация факта: если команда собирается за два дня, то лучше будет играть тот, у кого класснее футболисты. Когда есть месяц, то можно выровнять этот уровень.
Нет больше чудотворца в сборной
Что бы пенальти отбивать
Нет больше чудотворца в сборной
Что бы пенальти отбивать
А также в соперники саудитов, Лихтенштейн, Гибралтар и Фареры. ))
А также в соперники саудитов, Лихтенштейн, Гибралтар и Фареры. ))
В зале есть переводчик на нормальный русский язык?
Как можно понять эту фразу. Команда собралась и игроки предоставили списки игроков которых имеют (вот только не сказано имеют где в рабстве или в клубе в котором играют). Черчесов смотрит списки и у кого там более классные игроки, тех он и выпускает на игру.
К чему я это, да это многое объясняет. Игроки просто не понимают, что он им говорит, какие установки делает, а месяц нужен как раз для того, что бы игроки его "язык" выучили и стали понимать его слова.
https://youtu.be/VmJ9GYAlSqU
В зале есть переводчик на нормальный русский язык?
Как можно понять эту фразу. Команда собралась и игроки предоставили списки игроков которых имеют (вот только не сказано имеют где в рабстве или в клубе в котором играют). Черчесов смотрит списки и у кого там более классные игроки, тех он и выпускает на игру.
К чему я это, да это многое объясняет. Игроки просто не понимают, что он им говорит, какие установки делает, а месяц нужен как раз для того, что бы игроки его "язык" выучили и стали понимать его слова.