Черчесов: «Чтобы играть как на ЧМ, нужно, чтобы команда была у меня месяц»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Бельгии в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020 (1:3) ответил на вопрос о том, что нужно сделать, чтобы россияне играли на равных с топ-сборными.

Не могу согласиться, что нам указали наш уровень, мы создали им определённые проблемы. Чтобы играть как на чемпионате мира, нужно, чтобы команда была у меня месяц. Вот и ответ. Если вы обратили внимание, то правая сторона была у нас более ЦСКовская. Мы стараемся создавать блоки, чтобы игроки друг друга понимали. Когда есть месяц, то это необязательно делать. Команда сыграется вне зависимости от клуба. Просто констатация факта: если команда собирается за два дня, то лучше будет играть тот, у кого класснее футболисты. Когда есть месяц, то можно выровнять этот уровень.