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Черчесов: «Чтобы играть как на ЧМ, нужно, чтобы команда была у меня месяц»

вчера, 01:58
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Бельгии в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020 (1:3) ответил на вопрос о том, что нужно сделать, чтобы россияне играли на равных с топ-сборными.

Не могу согласиться, что нам указали наш уровень, мы создали им определённые проблемы. Чтобы играть как на чемпионате мира, нужно, чтобы команда была у меня месяц. Вот и ответ. Если вы обратили внимание, то правая сторона была у нас более ЦСКовская. Мы стараемся создавать блоки, чтобы игроки друг друга понимали. Когда есть месяц, то это необязательно делать. Команда сыграется вне зависимости от клуба. Просто констатация факта: если команда собирается за два дня, то лучше будет играть тот, у кого класснее футболисты. Когда есть месяц, то можно выровнять этот уровень.

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Все комментарии
San Skra
San Skra ответил PolTaW
   385 / 998
вчера в 18:21
Станислав Саламович продолжайте. Некоторым просто не понять, что такое настоящий мужик.
Настоящий мужик?! Да хоть лучший в мире, но это не значит, что он хороший тренер. Необходимо оценивать по игре команды, а не по личным качествам тренера. И тем более он выдумал неадекватную отмазку: все в равных условия, ни у кого нет месяца на подготовку. На то он и тренер сборной, чтобы собрать команду за 3-4 дня. Зачем мне слушать его отмазки?! Пусть доказывает поставленной игрой.
pele1981
pele1981 ответил Евгений Макрушин
   775 / 998
вчера в 16:12
Вы не поняли смысл написанного,я сказал о том,что кроме Кузяева и Дзюбы некого в сборную из Зенита позвать.
Дзюбу можно было и не брать, толку от него - ноль!
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 12:36
Другие то не месяц тренировались.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   96 / 998
вчера в 12:30
нет же. Нужны команды уровня Сан-Марино и Андорры
Великолепный
Великолепный
   41 / 998
вчера в 11:25
Больше такого как было на чемпионате мира уже не будет
Нет больше чудотворца в сборной
Что бы пенальти отбивать
galem72
galem72
   210 / 998
вчера в 10:58
"...чтобы играть как на чемпионате мира, нужно, чтобы команда была у меня месяц..."

А также в соперники саудитов, Лихтенштейн, Гибралтар и Фареры. ))
iri13
iri13
   206 / 998
вчера в 10:23
..а как же остальные играют?..что то не наблюдаю режима наибольшего благоприятствования для чужих сборных..так что Стас не время об этом сейчас...гм.. болтать. имхо.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил pele1981
   138 / 998
вчера в 10:05
Вы не поняли смысл написанного,я сказал о том,что кроме Кузяева и Дзюбы некого в сборную из Зенита позвать.
Морозовский
Морозовский
   9 / 998
вчера в 09:19
Как всё просто! Месяц, и мы на уровне со всеми! Дайте ему месяц ради России! А у нас в чемпе молодым шанс будет!
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   220 / 998
вчера в 09:14
Где же на тебя Аравий да Египтов набраться, недоделанный ?
alex074
alex074
   292 / 998
вчера в 08:44
Чтобы команда играла, как на ЧМ, нужен новый ЧМ в России....
Project Pandora
Project Pandora ответил pavkur
   629 / 998
вчера в 08:14
Я бы к Вашему списку ещё допинг прибавил.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   139 / 998
вчера в 07:56
Бельгия готовилась месяц.Стыда нет у усатого,надо его гнать в шею,ненавижу.
Байкал-38
Байкал-38
   92 / 998
вчера в 07:46
"Просто констатация факта: если команда собирается за два дня, то лучше будет играть тот, у кого класснее футболисты."

В зале есть переводчик на нормальный русский язык?
Как можно понять эту фразу. Команда собралась и игроки предоставили списки игроков которых имеют (вот только не сказано имеют где в рабстве или в клубе в котором играют). Черчесов смотрит списки и у кого там более классные игроки, тех он и выпускает на игру.
К чему я это, да это многое объясняет. Игроки просто не понимают, что он им говорит, какие установки делает, а месяц нужен как раз для того, что бы игроки его "язык" выучили и стали понимать его слова.
Shamil79
Shamil79
   413 / 998
вчера в 07:43
все знали что этого месяа не будет...так зачем назначали?...почему раньше не сказал? где самоотвод?
cevin cigan
cevin cigan
   63 / 998
вчера в 07:37
Да ладно,тоже накинулись. Можно подумать,что кто то из умников соккера верил,что наши порвут бельгийцев! Что сейчас крайних искать? Нужно цеплять второе место всеми силами,первое все заранее(уже после жеребьёвки)отдали Бельгии!
Байкал-38
Байкал-38
   92 / 998
вчера в 07:31
Во всём виноват РФС и РПЛ! Они ничего не делают для сборной, они не дают сборной тренироваться месяц.
КЭТиК
КЭТиК
   151 / 998
вчера в 07:23
Вот так легко отмазался.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 998
вчера в 07:09
заныл,рано
Palex
Palex
   95 / 998
вчера в 06:58
Черчесов большой специалист по отмазкам.
pele1981
pele1981 ответил Евгений Макрушин
   775 / 998
вчера в 06:37
Все шуткуюте....два блока ЦСКА и Зенит.Ну и кого же кроме Кузяева и Дзюбы сейчас можно в сборную позвать???
Кого взять вместо Дзюбы и Кузяева? Любого футболиста с российским паспортом - выглядеть хуже этой парочки они не будут!
PolTaW
PolTaW
вчера в 06:28
Станислав Саламович продолжайте. Некоторым просто не понять, что такое настоящий мужик.
ЮЗИК
ЮЗИК
   242 / 998
вчера в 05:36
Надо срочно освободить сборников от чемпионата России, иначе отбор на Европу не пройдем
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   388 / 998
вчера в 04:56
Болтун.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 998
вчера в 04:03
Другие тоже не мясяц готовятся!
ALIEV AA
ALIEV AA
   480 / 998
вчера в 03:36
Да уж великий тренер. Всем остальным тренерам сборных хватает и 2-3 дней. Нашему гению нужен месяц
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил parallels
   138 / 998
вчера в 03:02
Все шуткуюте....два блока ЦСКА и Зенит.Ну и кого же кроме Кузяева и Дзюбы сейчас можно в сборную позвать???
Sunny.
Sunny.
   60 / 998
вчера в 02:33
этот будет отмазываться до последнего
kotmyshka
kotmyshka
   166 / 998
вчера в 02:30
я не виноват...
parallels
parallels
   4 / 998
вчера в 02:07
какие блоки? игроки 7ми клубов сегодня на поле были. раньше было норм: 2 блока - цска и зенит. и один спартач для смеха. такой вариант сборной мне куда больше нравится, верните хиддинка.
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