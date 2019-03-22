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Дюков: «Уныния в сборной России нет. Двигаемся дальше»

вчера, 01:53
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от матча сборной России против Бельгии (1:3) в рамках отборочного этапа Евро-2020.

Безусловно, всё впереди. Конечно, гол, который был забит «в раздевалку», повлиял на ход матча. Безусловно, игра против сборной Казахстана будет важной. Уныния в команде нет, двигаемся дальше.

Ещё раз скажу, что поражения случаются, как я уже говорил, «гол в раздевалку» повлиял на ход игры, сделаем выводы. Первый тайм провели уверенно, не было боязни соперника. Единственное, может быть, от избытка желания нарушали игровую дисциплину, что приводило к опасным контратакам бельгийцев. Мы знаем, как они умеют доставлять мяч в штрафную соперника, к сожалению, они реализовали два шанса, которые мы предоставили.

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Все комментарии
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   187 / 998
вчера в 17:59
Уныния нет, они привыкли.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   114 / 998
вчера в 12:33
Чемпионата мира в ближайшее время у нас в стране не ожидается.
a3r3v3
a3r3v3
   366 / 998
вчера в 09:05
И Путин великий им путь озарит!
mangoх12
mangoх12
   19 / 998
вчера в 03:20
вопрос куда?
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