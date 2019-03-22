Дюков: «Уныния в сборной России нет. Двигаемся дальше»

Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от матча сборной России против Бельгии (1:3) в рамках отборочного этапа Евро-2020.

Безусловно, всё впереди. Конечно, гол, который был забит «в раздевалку», повлиял на ход матча. Безусловно, игра против сборной Казахстана будет важной. Уныния в команде нет, двигаемся дальше.

Ещё раз скажу, что поражения случаются, как я уже говорил, «гол в раздевалку» повлиял на ход игры, сделаем выводы. Первый тайм провели уверенно, не было боязни соперника. Единственное, может быть, от избытка желания нарушали игровую дисциплину, что приводило к опасным контратакам бельгийцев. Мы знаем, как они умеют доставлять мяч в штрафную соперника, к сожалению, они реализовали два шанса, которые мы предоставили.