Черчесов: «В позиционных атаках бельгийцы не сумели вскрыть нашу оборону»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвёл итоги матча с Бельгией (1:3) в рамках отборочного этапа Евро-2020.

Нам необходимо концентрироваться на себе. То, что мы не хотели делать, в итоге привело к голам. Первый гол был забит при быстрой атаке, второй тоже. Они здорово играют на контратаках. В позиционных атаках они не сумели вскрыть нашу оборону. Однако нам также было необходимо забивать, поэтому мы пытались выходить в атаку. Из-за этого нас ловили на контратаках.

У нас была всего одна теоретическая тренировка. Независимо от счёта, нам надо всё проанализировать. У нас были неплохие розыгрыши мяча. Результата нет, а это главное. Вынужденная замена Кузяева немного поменяла наш план на игру.

Момент с удалением Головина пока не видел. Если судья принял такое решение, то значит наш игрок был не прав. Пока я с Александром не общался.

Наигрывали ли Чалова и Смолова? Счёт вынуждал нас выпускать атакующих игроков. Дзюба уже к тому моменту набегался, и нам надо было освежить игру. Очень трудно играть с чистого листа. Чалова и Ахметова с почином в сборной.