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Черчесов: «В позиционных атаках бельгийцы не сумели вскрыть нашу оборону»

вчера, 01:45
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвёл итоги матча с Бельгией (1:3) в рамках отборочного этапа Евро-2020.

Нам необходимо концентрироваться на себе. То, что мы не хотели делать, в итоге привело к голам. Первый гол был забит при быстрой атаке, второй тоже. Они здорово играют на контратаках. В позиционных атаках они не сумели вскрыть нашу оборону. Однако нам также было необходимо забивать, поэтому мы пытались выходить в атаку. Из-за этого нас ловили на контратаках. 

У нас была всего одна теоретическая тренировка. Независимо от счёта, нам надо всё проанализировать. У нас были неплохие розыгрыши мяча. Результата нет, а это главное. Вынужденная замена Кузяева немного поменяла наш план на игру.

Момент с удалением Головина пока не видел. Если судья принял такое решение, то значит наш игрок был не прав. Пока я с Александром не общался.

Наигрывали ли Чалова и Смолова? Счёт вынуждал нас выпускать атакующих игроков. Дзюба уже к тому моменту набегался, и нам надо было освежить игру. Очень трудно играть с чистого листа. Чалова и Ахметова с почином в сборной.

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Все комментарии
oncha
oncha
   115 / 998
вчера в 12:55
А то бы еще настучали.
Морозовский
Морозовский
   9 / 998
вчера в 11:28
Нам не надо пытаться выходить в атаку! Это Салямыч верно мыслит!
PITER_1
PITER_1
   598 / 998
вчера в 11:05
на стадионе «Король Бодуэн», наши были с бодуна, а чурчесов не просох да же после матча
galem72
galem72
   210 / 998
вчера в 10:56
"...в позиционных атаках они не сумели вскрыть нашу оборону..."

"Шикарнейший" повод для гордости при проигрыше 1:3. Мутковщину напоминает. Тот тоже умудрялся в дремучем лесу поймать лучик счастья. ))
ALIEV AA
ALIEV AA
   480 / 998
вчера в 03:33
Были не плохие розыгрыши мяча 😂 даже по воротам не ударили нормально. Если не считать привоза Куртуа и штрафного
mangoх12
mangoх12
   19 / 998
вчера в 02:07
ахахахаххахахаха что он несет
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   187 / 998
вчера в 02:03
Какую чушь несет.
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