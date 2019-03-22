МакГрегор о поражении от Казахстана: «Мы опустошены»

Капитан сборной Шотландии Каллум МакГрегор прокомментировал разгромное выездное поражение от Казахстана (0:3) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.

Очевидно, что мы опустошены. Сегодня мы были далеки от того, чтобы наше выступление можно было назвать хорошим, и соперник полностью заслужил этот результат. Положа руку на сердце, сегодня мы и близко не были к положительному исходу.

Мы приехали сюда, на этот пугающий стадион, и должны были хорошо начинать эту кампанию, чтобы дать себе частичку шанса. Однако мы пропустили два быстрых гола, и это отбросило нас на канаты, после чего мы так и не оправились.

Это огромное разочарование, но чтобы набирать очки, необходимо играть лучше.