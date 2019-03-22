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МакГрегор о поражении от Казахстана: «Мы опустошены»

вчера, 07:06
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан3 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Капитан сборной Шотландии Каллум МакГрегор прокомментировал разгромное выездное поражение от Казахстана (0:3) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.

Очевидно, что мы опустошены. Сегодня мы были далеки от того, чтобы наше выступление можно было назвать хорошим, и соперник полностью заслужил этот результат. Положа руку на сердце, сегодня мы и близко не были к положительному исходу.

Мы приехали сюда, на этот пугающий стадион, и должны были хорошо начинать эту кампанию, чтобы дать себе частичку шанса. Однако мы пропустили два быстрых гола, и это отбросило нас на канаты, после чего мы так и не оправились.

Это огромное разочарование, но чтобы набирать очки, необходимо играть лучше.

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Все комментарии
vovinho11
vovinho11
   293 / 998
вчера в 14:10
Так удивляются все, а ведь это всего лишь Шотландия
Caniggia
Caniggia
   30 / 998
вчера в 13:34
Тупые скотиши! Так и скажите, что не ставили ни во что Казахстан, бухали и веселились накануне матча, предвкушая легкую прогулку, за что и получили по наглой скотской морде от наших соседей.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   388 / 998
вчера в 10:50
Опустили их казахи.
alex074
alex074
   292 / 998
вчера в 09:31
Согласен с футболистом, проиграть сборной Казахстана, да ещё и 3:0...Кого хочешь такой результат расстроит и опустошит. Но и заставит задуматься...
Suriand
Suriand
   630 / 998
вчера в 08:47
Я уж было подумал,что это интервью от Конора) да и сравнения похожие "мы были отброшены на канаты"
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   57 / 998
вчера в 08:33
Всего 0:3, тарасовка и 0:7 считает нормальным результатом.
Wolf77785
Wolf77785 ответил cska plus
   55 / 998
вчера в 07:51
Мощно казахи вас наклонили, всё нутро ваше гнилое вывернули.
а что они сделали?
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 07:47
Мощно казахи вас наклонили, всё нутро ваше гнилое вывернули.
beefs
beefs
   184 / 998
вчера в 07:36
А кто не дал сыграть лучше, стадион?
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   762 / 998
вчера в 07:29
А что там со стадионом?
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