Варан: «Уйду ли из „Реала“? Не хочу обсуждать своё будущее»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан не стал комментировать слухи о том, что он якобы хочет покинуть мадридский клуб, но поделился мнением о возвращении в команду Зинедина Зидана.

Я не хочу говорить о своём будущем. Я не из тех, кто обсуждает своё будущее на публике.

Возвращение Зидана? Девять месяцев – прошло не так уж много времени. Он словно нас и не покидал. Я уважаю его и как человека, и как тренера. Он уже сыграл очень важную роль в моей футбольной карьере.