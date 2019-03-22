Варан: «Уйду ли из „Реала“? Не хочу обсуждать своё будущее»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан не стал комментировать слухи о том, что он якобы хочет покинуть мадридский клуб, но поделился мнением о возвращении в команду Зинедина Зидана.
Я не хочу говорить о своём будущем. Я не из тех, кто обсуждает своё будущее на публике.
Возвращение Зидана? Девять месяцев – прошло не так уж много времени. Он словно нас и не покидал. Я уважаю его и как человека, и как тренера. Он уже сыграл очень важную роль в моей футбольной карьере.
Интересно, что, когда Зидан только возглавил «Реал» в январе 2016-го, в нём сомневались так же, как и во мне перед ЧМ-2018. Он сумел заставить критиков замолчать и показал, что способен вести за собой крупнейший клуб планеты.