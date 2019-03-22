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Варан: «Уйду ли из „Реала“? Не хочу обсуждать своё будущее»

вчера, 06:38

Защитник «Реала» Рафаэль Варан не стал комментировать слухи о том, что он якобы хочет покинуть мадридский клуб, но поделился мнением о возвращении в команду Зинедина Зидана.

Я не хочу говорить о своём будущем. Я не из тех, кто обсуждает своё будущее на публике.

Возвращение Зидана? Девять месяцев – прошло не так уж много времени. Он словно нас и не покидал. Я уважаю его и как человека, и как тренера. Он уже сыграл очень важную роль в моей футбольной карьере.

Интересно, что, когда Зидан только возглавил «Реал» в январе 2016-го, в нём сомневались так же, как и во мне перед ЧМ-2018. Он сумел заставить критиков замолчать и показал, что способен вести за собой крупнейший клуб планеты.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   461 / 998
вчера в 19:19
Варану очень часто приходится спасать команду и подчищать за партнерами, постоянно в напряжении, Рамос в защите уже не так хорош, возможно француз устал и хочет смены обстановки.
Bjuik
Bjuik
   64 / 998
вчера в 12:51
Удачи Варану!
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 10:06
Зидан не отпустит а всем придаст новые силы.
dzvinka
dzvinka
   78 / 998
вчера в 09:56
можно брать, вместо Ловрена))) ну или Матипа.
cevin cigan
cevin cigan
   63 / 998
вчера в 07:49
Всеми методами нужно удержать Варана! У нас и так проблема с ЦЗ,а Варан один из лучших!
Игорь Волков
Игорь Волков
   631 / 998
вчера в 07:29
Варан многовато на себя берет в последнее время.
STVA 1
STVA 1
   72 / 998
вчера в 07:22
Наверное переговоры есть какие то.
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