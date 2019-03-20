Аршавин вошел в тренерский штаб академии «Зенита»

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб молодежной академии петербургского клуба.
После завершения игровой карьеры Андрей прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в академии «сине-бело-голубых» и получил лицензии категории D и С.
В «Зените» U-15 Андрей Аршавин будет работать в дуэте с Дмитрием Поляковым.
детей надо поднимать...
детей надо поднимать...
и здесь на soccers он никому ничего не должен.У Андрея хорошие мозги и быстрый ум , он легко анализирует игровые моменты. Работа с Морозовыи , Арсеном Венгером, дали ему хороший опыт , я надеюсь через некоторое время мы услышим его имя рядом с Зиданом , Семионе и Эмери.Успехов Андрей !
и здесь на soccers он никому ничего не должен.У Андрея хорошие мозги и быстрый ум , он легко анализирует игровые моменты. Работа с Морозовыи , Арсеном Венгером, дали ему хороший опыт , я надеюсь через некоторое время мы услышим его имя рядом с Зиданом , Семионе и Эмери.Успехов Андрей !
Ты всерьез думаешь что призванием и желанием Андрей - детский тренер???..))))
Формальность....Для продвижения..
Ты всерьез думаешь что призванием и желанием Андрей - детский тренер???..))))
Формальность....Для продвижения..