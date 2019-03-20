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Аршавин вошел в тренерский штаб академии «Зенита»

вчера, 13:12

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб молодежной академии петербургского клуба.

После завершения игровой карьеры Андрей прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в академии «сине-бело-голубых» и получил лицензии категории D и С.

В «Зените» U-15 Андрей Аршавин будет работать в дуэте с Дмитрием Поляковым.

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Ruslik1982
Ruslik1982
   78 / 1081
вчера в 23:35
ну какой с него тренер, он же тупой
Ваня лучший
Ваня лучший ответил pomor45
   26 / 1081
вчера в 23:31
Телевидение - это сила. Особенно наше - на 90% занятое передачами на тему "замочная скважина". Все "настоящие" зрелые мужики, вроде тебя, не отрываются от телевизора. В одном ты прав - у поморов дети всегда были и есть в почёте - любого возраста. И спрашивать их не надо - видно сразу любят они отца или нет. Обиженные жёны чаще всего и не пускают детей к отцу, если они его любят. Поверь в свои незрелые юные 74 года я повидал много таких. Также прав в том, что такое телевидение я не смотрю: просто тошно и стыдно. Если не секрет, сколько лет тебе, что ты всех незрелостью упрекаешь и разговариваешь в таком менторском тоне.
Уважаемый! Я никого не упрекаю за "незрелость" , я возражаю против необоснованных суждений , притянутых за уши аргументаций, о зрелости, или незрелости человека свидетельствует не его возраст, а суждения. Поверьте мой юный оппонент, я несколько старше вас. У меня за плечами 50 лет стажа работы в вузе, и я достаточно хорошо знаю и понимаю психологию как молодежи, так и зрелых людей. У нас в стране более 60 % браков завершаются разводами и мне известна статистика последствий для детей этого явления. Естественно , что ТВ не есть источник информации, Это не более, чем иллюстрация. ТВ как в Англии , так и у нас визуально зафиксировала видимую часть сущности этого человека (предмета нашей дискуссии). Мне достаточно нескольких кадров для построения психологического портрета его личности. Его дети были в прямом эфире и хотя им вопросов про него не задавали, но по их выражению лиц, словам стало ясно, что они , эти дети, данному гражданину не нужны. Пусть даже в душе они его и любят. Об этом никто не знает. Но его поступок - это не поступок мужчины. Поскольку я на свите пожил побольше вашего, то имею навык оценивать личность человека даже по одному поступку. Здоровья вам и счастья в личной жизни. Спасибо за дискуссию.
pomor45
pomor45 ответил Ваня лучший
   184 / 1081
вчера в 22:38
Я иногда смотрю ТВ и кое что вижу. Любой взрослый человек, к которым ты видно не относишься, понимает, что спрашивать несовершеннолетних детей об их отношении к отцу, по меньшей мере не педагогично. Это сложная материя для поморов. Факт остается фактом. Бросить первую жену с тремя детьми. а потом вторую с двумя, может далеко не каждый. На ум приходит Глушаков, но там другая история. Главная черта Аршавина как человека - это надменность. Футболист он был отличный, но как человек не сформировался. Это видно невооруженным глазом.Наконец , причем здесь отношение Баранвской к нему. Он не выплачивал добровольно алименты, пришлось через суд добиваться. Какое может быть у нее к нему отношение, если она осталась с тремя детьми.?
Телевидение - это сила. Особенно наше - на 90% занятое передачами на тему "замочная скважина". Все "настоящие" зрелые мужики, вроде тебя, не отрываются от телевизора. В одном ты прав - у поморов дети всегда были и есть в почёте - любого возраста. И спрашивать их не надо - видно сразу любят они отца или нет. Обиженные жёны чаще всего и не пускают детей к отцу, если они его любят. Поверь в свои незрелые юные 74 года я повидал много таких. Также прав в том, что такое телевидение я не смотрю: просто тошно и стыдно. Если не секрет, сколько лет тебе, что ты всех незрелостью упрекаешь и разговариваешь в таком менторском тоне.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил pomor45
   26 / 1081
вчера в 22:27
Сборник сплетней, тщательно подобранных зенитофобом. А где сплетня о том, как не жёны, а сами дети относятся к отцу? Не сочинили ещё такой?
Я иногда смотрю ТВ и кое что вижу. Любой взрослый человек, к которым ты видно не относишься, понимает, что спрашивать несовершеннолетних детей об их отношении к отцу, по меньшей мере не педагогично. Это сложная материя для поморов. Факт остается фактом. Бросить первую жену с тремя детьми. а потом вторую с двумя, может далеко не каждый. На ум приходит Глушаков, но там другая история. Главная черта Аршавина как человека - это надменность. Футболист он был отличный, но как человек не сформировался. Это видно невооруженным глазом.Наконец , причем здесь отношение Баранвской к нему. Он не выплачивал добровольно алименты, пришлось через суд добиваться. Какое может быть у нее к нему отношение, если она осталась с тремя детьми.?
pomor45
pomor45 ответил Ваня лучший
   184 / 1081
вчера в 22:20
Он к детям относится "хорошо", особенно к своим от перового брака. Примерно полтора года Барановская отсуживала у него алименты. Сейчас такая же ситуация со вторым браком. Причем здесь мое отношение к Зениту и оценка Аршавина как потенциального "педагога" и детского тренера. У вас , уважаемый, явная проблема с логикой и аргументацией. Я сам занимался 6 лет в ДЮСШ калининского Спартака в советское время. Помню своего детского тренера. Юрий Анатольевич Певцов. Мы даже в споре с родителями говорили " А Юрий Анатольевич нам так-то говорил". Это был моральный авторитет, кристальный человек. Посмотрев видео катания на лошадях на выходе из ночного клуба, когда этот шплинт кинул девушек, зажав пару тысяч рублей, да и манеру его разговора, любому нормальному человеку становится ясно. Далеко не каждый хороший футболист ( Аршавин хороший футболист без сомнения) - это хороший человек, а значит и хороший детский тренер. Я бы своего пацана не отдал бы в руки этому типу. Вот и все. А Зенит здесь совсем ни при чем. Успокойся , беломорец!
Сборник сплетней, тщательно подобранных зенитофобом. А где сплетня о том, как не жёны, а сами дети относятся к отцу? Не сочинили ещё такой?
shlomo
shlomo
   99 / 1081
вчера в 21:57
Вот уж не знаю....как игрок был хорош, а вот тренерство не каждому дается....пусть пробует, там видно будет....
Ваня лучший
Ваня лучший ответил pomor45
   26 / 1081
вчера в 20:43
Зачем, Ваня, лицемеришь? Ведь, никакого сожаления ты не испытываешь в силу своей патологической ненависти к Зениту. Что касается Андрея, то к детям он относится хорошо и они к нему тоже. Так что такая работа пойдёт ему на пользу в деле более критичного отношения к некоторым своим эпатажным поступкам. Если нет, тогда и судить будем.
Он к детям относится "хорошо", особенно к своим от перового брака. Примерно полтора года Барановская отсуживала у него алименты. Сейчас такая же ситуация со вторым браком. Причем здесь мое отношение к Зениту и оценка Аршавина как потенциального "педагога" и детского тренера. У вас , уважаемый, явная проблема с логикой и аргументацией. Я сам занимался 6 лет в ДЮСШ калининского Спартака в советское время. Помню своего детского тренера. Юрий Анатольевич Певцов. Мы даже в споре с родителями говорили " А Юрий Анатольевич нам так-то говорил". Это был моральный авторитет, кристальный человек. Посмотрев видео катания на лошадях на выходе из ночного клуба, когда этот шплинт кинул девушек, зажав пару тысяч рублей, да и манеру его разговора, любому нормальному человеку становится ясно. Далеко не каждый хороший футболист ( Аршавин хороший футболист без сомнения) - это хороший человек, а значит и хороший детский тренер. Я бы своего пацана не отдал бы в руки этому типу. Вот и все. А Зенит здесь совсем ни при чем. Успокойся , беломорец!
ermak6848
ermak6848
   207 / 1081
вчера в 20:39
да пусть будет может что получится....
детей надо поднимать...
grazie100
grazie100
   144 / 1081
вчера в 20:37
Всегда будут дураки которые будут писать про Аршавина всякую ерунду . Пусть пишут они от этого лучше не станут.Его знают в Европе как хорошего игрока
и здесь на soccers он никому ничего не должен.У Андрея хорошие мозги и быстрый ум , он легко анализирует игровые моменты. Работа с Морозовыи , Арсеном Венгером, дали ему хороший опыт , я надеюсь через некоторое время мы услышим его имя рядом с Зиданом , Семионе и Эмери.Успехов Андрей !
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов ответил Zenit_84
   173 / 1081
вчера в 20:37
Это всего лишь трамплин, дальше будет видно , но боюсь терпения не хватит
pomor45
pomor45 ответил Ваня лучший
   184 / 1081
вчера в 20:29
Детский тренер - это прежде всего воспитатель и Человек. Далеко не всякий хороший игрок является воспитателем и хорошим человеком. К сожалению поступки Аршавина и его дела свидетельствуют о том, что он не такой.
Зачем, Ваня, лицемеришь? Ведь, никакого сожаления ты не испытываешь в силу своей патологической ненависти к Зениту. Что касается Андрея, то к детям он относится хорошо и они к нему тоже. Так что такая работа пойдёт ему на пользу в деле более критичного отношения к некоторым своим эпатажным поступкам. Если нет, тогда и судить будем.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Ваня лучший
   181 / 1081
вчера в 19:54
Детский тренер - это прежде всего воспитатель и Человек. Далеко не всякий хороший игрок является воспитателем и хорошим человеком. К сожалению поступки Аршавина и его дела свидетельствуют о том, что он не такой.
ну все, можно удавиться.
Zenit_84
Zenit_84 ответил STVA 1
   89 / 1081
вчера в 18:47
Сможет ли?
попробовать стоит!
15511551
15511551 ответил particular
   37 / 1081
вчера в 18:25
Не стану Вас разубеждать, но в академии, особо, не развернуться ему в том формате, о котором Вы пишите... А АС прёт на телевидение и в эксперты... Некогда ему будет академическими потными и затратными делами заниматься... Там пахота и становление, а ему надо всё и сразу..:)) ИМХО
Нельзя не согласиться с Вашими аргументами, но хочется верить в лучшее. Будет очень жаль, если футболист с таким колоссальным опытом (лучший футболист России) выберет телевидение и экспертные оценки, вместо усердной работы в молодёжной академии петербургского клуба. А вдруг, моё предсказание окажется пророческим, а Ваше-ошибочным)
Comench
Comench ответил мяч квадратный
   107 / 1081
вчера в 18:23
Аршавин должен сменить хохла на посту главтренера и разогнать остальных хохлов в тренерском штабе. Он же свой, питерский. Ему верю. У него получится.
Lopp не переживет отставки хохла.
lobsterdam
lobsterdam ответил мяч квадратный
   388 / 1081
вчера в 18:14
Аршавин должен сменить хохла на посту главтренера и разогнать остальных хохлов в тренерском штабе. Он же свой, питерский. Ему верю. У него получится.
а почему кто-то решил, что он будет (если даже будет) тренировать только зенит? тренер ищет, где глубже и рыбка потолще...
мяч квадратный
мяч квадратный
   415 / 1081
вчера в 18:11
Аршавин должен сменить хохла на посту главтренера и разогнать остальных хохлов в тренерском штабе. Он же свой, питерский. Ему верю. У него получится.
spartach n1
spartach n1
   6 / 1081
вчера в 18:05
Стал членом академии зенита.
ROBERTUSA
ROBERTUSA ответил Ваня лучший
вчера в 17:58
Детский тренер - это прежде всего воспитатель и Человек. Далеко не всякий хороший игрок является воспитателем и хорошим человеком. К сожалению поступки Аршавина и его дела свидетельствуют о том, что он не такой.
А вы лично знакомы с Андреем чтобы утверждать что он не хороший человек? Это Ваше личное мнение. И хороший тренер даже детский не обязан быть хорошим человеком. Средней паршивости человек может быть отменным тренером(раз уж вы не любите пндрея). Я лично считаю его достойным кандидатом. Про остальных мы с Вами не знаем. По крайней мере они не достаточно популярны чтобы о них говорить.
mugik1973
mugik1973 ответил LOpp
   591 / 1081
вчера в 17:33
Потому что он позорник
mugik1973
mugik1973 ответил Comench
   591 / 1081
вчера в 17:32
Правильно, Аршавин самостоятельно позорился
Ваня лучший
Ваня лучший ответил DawnOfDestiny
   26 / 1081
вчера в 17:11
Может Вы вырастете из СССР?
Обсуждение этого вопроса не для тебя. Тебе слишком сложно понять суть вопроса.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   26 / 1081
вчера в 17:10
Одна из стадий.... Ты всерьез думаешь что призванием и желанием Андрей - детский тренер???..)))) Формальность....Для продвижения..
Соглашусь
LOpp
LOpp
   17 / 1081
вчера в 17:07
почему лондонский Арсенал не взял Андрюшку в свою структуру?
нечитайло
нечитайло
   823 / 1081
вчера в 16:54
Удачи в новом поприще
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   136 / 1081
вчера в 16:53
Что за академия? кого выпускает?) Барриосов, Эрнань и всяких Молл?))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   25 / 1081
вчера в 16:50
Одна из стадий....
Ты всерьез думаешь что призванием и желанием Андрей - детский тренер???..))))
Формальность....Для продвижения..
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Ваня лучший
   181 / 1081
вчера в 16:49
Детский тренер - это прежде всего воспитатель и Человек. Далеко не всякий хороший игрок является воспитателем и хорошим человеком. К сожалению поступки Аршавина и его дела свидетельствуют о том, что он не такой.
Может Вы вырастете из СССР?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Казанский
   181 / 1081
вчера в 16:48
Академии нет,но ПТУ есть,где за углом Удельного парка учащиеся курят и Ягуар пьют,а потом в Зенит-2 идут и рвут ФНЛ ))
в ПТУ, видимо, один типчик учился... или залей про 3 высших) грудей у тебя столько нет) только во "Вспомнить Все")
STVA 1
STVA 1 ответил Zenit_84
   77 / 1081
вчера в 16:45
Все верно сделали
Сможет ли?
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