Аршавин вошел в тренерский штаб академии «Зенита»

вчера, 13:12

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что Андрей Аршавин вошел в тренерский штаб молодежной академии петербургского клуба.

После завершения игровой карьеры Андрей прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в академии «сине-бело-голубых» и получил лицензии категории D и С.



В «Зените» U-15 Андрей Аршавин будет работать в дуэте с Дмитрием Поляковым.