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Семак - о поражении от «Аустрии»: «Наша игра смотрелась не лучшим образом»

вчера, 20:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 3Логотип футбольный клуб Аустрия (Вена)АустрияМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Аустрии».

Спасибо болельщикам, что пришли. Наша игра смотрелась не лучшим образом. Для нас это дополнительная информация о том, кто находится в каком состоянии. После крупного счета ощущения не самые приятные, но вряд ли это поражение изменит таблицу.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   21 / 979
сегодня в 01:32
не семьке шапка
Гавроша
Гавроша ответил starche
   18 / 979
вчера в 23:24
Сёма, имей совесть - уходи!
Какая совесть - будет ждать пока выгонят.
Comench
Comench
   70 / 979
вчера в 23:17
Пора с карерой искать приют.
112910415
112910415
   93 / 979
вчера в 23:14
смотрелась как обычно
Гавроша
Гавроша ответил pomor45
   18 / 979
вчера в 23:08
Сергей, если не сумеешь эту ораву держать в ежёвых рукавицах - главным тренером Зенита тебе не быть. А может и главным тренером вообще.
Может в уфу возьмут?
pomor45
pomor45
   154 / 979
вчера в 22:31
Сергей, если не сумеешь эту ораву держать в ежёвых рукавицах - главным тренером Зенита тебе не быть. А может и главным тренером вообще.
starche
starche
   126 / 979
вчера в 22:20
Сёма, имей совесть - уходи!
time out
time out ответил Jeck Denielse
   43 / 979
вчера в 22:17
Оправдываться ???..)))) Оправдываться - это про тех кто основным составом "Слованам" братиславским проигрывает....пропуская 3 штуки.....)))) Ну а теперь расскажи нам ещё что Селихов,Джикия,Глушаков,Айртон,Зобнин,Рассказов,Зе Луиш,Ханни,Фернандо и Адриано - не игроки основного состава..)))) В отличии от Зенита у которых не было Лунёва,Ивановича, Жиркова, Дзюбы, Кузяева, Оздоева, Мамманы, Барриоса, Мака, Нобоа, Азмуна.......
Ну, и контрольный! ПОЗОР ЗЕНИТУ!
time out
time out ответил Jeck Denielse
   43 / 979
вчера в 22:14
Оправдываться ???..)))) Оправдываться - это про тех кто основным составом "Слованам" братиславским проигрывает....пропуская 3 штуки.....)))) Ну а теперь расскажи нам ещё что Селихов,Джикия,Глушаков,Айртон,Зобнин,Рассказов,Зе Луиш,Ханни,Фернандо и Адриано - не игроки основного состава..)))) В отличии от Зенита у которых не было Лунёва,Ивановича, Жиркова, Дзюбы, Кузяева, Оздоева, Мамманы, Барриоса, Мака, Нобоа, Азмуна.......
А это что, не попытка оправдаться? Может Аустрия основным составом играла? Откуда ты знаешь, как сыграли бы основным составом? Может еще больше влетели бы. Игра с испанцами показала, как играет основной состав зенита. А испанцы из низов чемпионата не сильнее Аустрии.
pomor45
pomor45 ответил minai
   154 / 979
вчера в 22:13
Пора удирать, Сергей Богданыч.
Куда? У него восьмеро по лавкам - их кормить, учить, одевать надо.
pomor45
pomor45 ответил viv
   154 / 979
вчера в 22:11
Лучше бы не играли этот товарняк....
А чем их от пивбаров отвлекать? Они же там за перерыв на игры сборной всю форму растрясут. Самодисциплины никакой. Что удивительно: леги, попав в Россию, теряют это качество в считанные месяцы. Думали лечить будут, а они не успеешь оглянуться - уже заразились.
minai
minai
   218 / 979
вчера в 22:05
Пора удирать, Сергей Богданыч.
pomor45
pomor45 ответил viv
   154 / 979
вчера в 22:04
Лучше бы не играли этот товарняк....
Я Зенит оправдывать не собираюсь, но какой РПЛ такие и лидеры. Что же это маститые физруки допускают, чтобы начинающий был до сих пор на первой строчке?
dbr123
dbr123
   727 / 979
вчера в 22:01
но вряд ли это поражение изменит наши зарплаты ))
viv
viv
   240 / 979
вчера в 21:57
Лучше бы не играли этот товарняк....
25процентный клоун
25процентный клоун ответил pomor45
   10 / 979
вчера в 21:50
дай бог,но жаль что имеем "такой" Зенит
pomor45
pomor45 ответил 25процентный клоун
   154 / 979
вчера в 21:49
у меня к Богданычу вопросы только по игре,результат он дает
Вот видишь. Даёт результат без игры, а опыта наберётся, как у маститых, у которых игра есть, но без результата, тогда будет всё. Не катите бочку на парня. Дайте на ноги встать. Хотя полезно всё - должен уметь держать и удар, и травлю, которую путают с критикой..
nubom
nubom
   848 / 979
вчера в 21:41
Побежал он на перрон,
Влез в отцепленный вагон,
Внес узлы и чемоданы,
Рассовал их под диваны,
Сел в углу перед окном
И заснул спокойным сном..

"Это что за полустанок?" -
Закричал он спозаранок.
А с платформы говорят:
"Это город Ленинград".
[Самуил Маршак]
25процентный клоун
25процентный клоун ответил pomor45
   10 / 979
вчера в 21:39
у меня к Богданычу вопросы только по игре,результат он дает
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил time out
   19 / 979
вчера в 21:38
А мне понравилась игра. Поздравляю 40 тысяч болель....., нет правильней будет - слетевшихся на позор зенита бакланов. Очередная трешка от забугорных команд показала чего стоит это лазурное недоразумение. А больше всего мне нравится, как оправдываются сокерские бомжеписаки, чего только не выдумывают в оправдание, а счет то на табло! И он позорный, и не важны тут очки, главное сам факт.
Оправдываться ???..))))

Оправдываться - это про тех кто основным составом "Слованам" братиславским проигрывает....пропуская 3 штуки.....))))
Ну а теперь расскажи нам ещё что Селихов,Джикия,Глушаков,Айртон,Зобнин,Рассказов,Зе Луиш,Ханни,Фернандо и Адриано - не игроки основного состава..))))

В отличии от Зенита у которых не было Лунёва,Ивановича, Жиркова, Дзюбы, Кузяева, Оздоева, Мамманы, Барриоса, Мака, Нобоа, Азмуна.......
Литейный 4
Литейный 4 ответил pomor45
   1 / 979
вчера в 21:36
Как бы Миллер со своим правильным выводом не подоспел раньше его.
Победителей не судят. Зенит чемпион. Гыгыгы
pomor45
pomor45 ответил 25процентный клоун
   154 / 979
вчера в 21:35
оправдывать,это попитерски
Как по питерски я не знаю, но Богданыча безнадёжным не считаю в отличие от маститых, которые в ЕК 41ются.
nikot
nikot
   647 / 979
вчера в 21:31
Нормально играли,продолжайте в том же духе!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил pomor45
   10 / 979
вчера в 21:30
оправдывать,это попитерски
pomor45
pomor45 ответил Литейный 4
   154 / 979
вчера в 21:27
Главное Богданычу сделать правильные выводы и исправить ошибки.
Как бы Миллер со своим правильным выводом не подоспел раньше его.
pomor45
pomor45 ответил 25процентный клоун
   154 / 979
вчера в 21:25
значит все таки обижен))),чтож ,крепись ,Семак еще нафизручит не одну трешку
Что Семак? Может он и физрук ещё, но без стажа (может и подтянется), а РПЛ полна мастититых физруков - эти просто безнадёжны. Самый маститый сборную возглавляет.
ГусХ
ГусХ
   483 / 979
вчера в 21:25
Время Семака в Зените подходит к концу.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил pomor45
   10 / 979
вчера в 21:21
значит все таки обижен))),чтож ,крепись ,Семак еще нафизручит не одну трешку
pomor45
pomor45 ответил 25процентный клоун
   154 / 979
вчера в 21:19
дружище,без обид,но я очень любил Зенит ,который нам пять отгружал ,честно и армейцев любил с Красичем и Вагнером ,верните футбол в своих клубах ,стыдно за обе команды сейчас
    pomor45
    pomor45 ответил Jeck Denielse
       154 / 979
    вчера в 21:17
    Таблицу чего ??? Чемпионата Австрии ??? Или таблицу товарняков ??? Моё мнение.......состояние игроков надо выяснять на тренировках....а не на матчах на которые приходит 40 тысяч.....
    В медицинском кабинете их надо проверять на нулевое промиле. Ежедневно утром и вечером.
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