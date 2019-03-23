Семак - о поражении от «Аустрии»: «Наша игра смотрелась не лучшим образом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Аустрии».

Спасибо болельщикам, что пришли. Наша игра смотрелась не лучшим образом. Для нас это дополнительная информация о том, кто находится в каком состоянии. После крупного счета ощущения не самые приятные, но вряд ли это поражение изменит таблицу.