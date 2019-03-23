Семак - о поражении от «Аустрии»: «Наша игра смотрелась не лучшим образом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Аустрии».
Спасибо болельщикам, что пришли. Наша игра смотрелась не лучшим образом. Для нас это дополнительная информация о том, кто находится в каком состоянии. После крупного счета ощущения не самые приятные, но вряд ли это поражение изменит таблицу.
Влез в отцепленный вагон,
Внес узлы и чемоданы,
Рассовал их под диваны,
Сел в углу перед окном
И заснул спокойным сном..
"Это что за полустанок?" -
Закричал он спозаранок.
А с платформы говорят:
"Это город Ленинград".
[Самуил Маршак]
Влез в отцепленный вагон,
Внес узлы и чемоданы,
Рассовал их под диваны,
Сел в углу перед окном
И заснул спокойным сном..
"Это что за полустанок?" -
Закричал он спозаранок.
А с платформы говорят:
"Это город Ленинград".
[Самуил Маршак]
Оправдываться - это про тех кто основным составом "Слованам" братиславским проигрывает....пропуская 3 штуки.....))))
Ну а теперь расскажи нам ещё что Селихов,Джикия,Глушаков,Айртон,Зобнин,Рассказов,Зе Луиш,Ханни,Фернандо и Адриано - не игроки основного состава..))))
В отличии от Зенита у которых не было Лунёва,Ивановича, Жиркова, Дзюбы, Кузяева, Оздоева, Мамманы, Барриоса, Мака, Нобоа, Азмуна.......
Оправдываться - это про тех кто основным составом "Слованам" братиславским проигрывает....пропуская 3 штуки.....))))
Ну а теперь расскажи нам ещё что Селихов,Джикия,Глушаков,Айртон,Зобнин,Рассказов,Зе Луиш,Ханни,Фернандо и Адриано - не игроки основного состава..))))
В отличии от Зенита у которых не было Лунёва,Ивановича, Жиркова, Дзюбы, Кузяева, Оздоева, Мамманы, Барриоса, Мака, Нобоа, Азмуна.......