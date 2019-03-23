Яковлев: «В „Крыльях“ хороший коллектив, собралась боеспособная команда»

вчера, 14:59

Полузащитник «Крыльев Советов» Павел Яковлев рассказал о задачах команды на остаток сезона, а также поделился мнением о конкуренции в коллективе.

В последнем туре «Крылья» обыграли «Анжи» и на данный момент занимают 11-е место в таблице.

– Самарская команда весной показывает яркий футбол и набирает очки. Вы сами ожидали такого разворота событий?

– Мы не зацикливаемся на этом и двигаемся от игры к игре. Нам нужны очки. В «Крыльях» хороший единый коллектив, собралась боеспособная команда. Главное, чтобы ни у кого не было травм и тогда все у нас получится.

– В «Крыльях» сейчас практически два равноценных состава игроков. Сегодня после перерыва поменялась практически вся команда. Конкуренция мешает или идет на пользу?

– Это нормальная ситуация. Все тренируются и ждут своего шанса, который может получить каждый. Главное – использовать свой шанс.