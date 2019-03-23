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Прядкин: «Любая команда может преподнести сюрприз»

вчера, 16:27
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Глава РПЛ Сергей Прядкин в интервью казахстанским СМИ поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2020 между Казахстаном и Россией.

Встреча состоится завтра и начнется в 17:00 мск.

Сборная Казахстана молодцы. Одно могу сказать: мы смотрели матч с Шотландией, - может быть, урывками. Во всяком случае, нам понравилась игра вашей сборной, самоотдача игроков, тактика. Вообще, считаю, что домашние стены очень помогли вашей команде. Болельщики тут прекрасные.

Итог завтрашнего матча? Я не сторонник загадывать результат. Мой коллега и товарищ Александр Алаев (генеральный директор РФС - прим. ред.) правильно сказал, что у всех равные шансы. Сейчас футбол в Европе очень здорово поменялся с точки зрения своего развития вообще, поэтому любая команда может преподнести сюрпризы. Легких игр не бывает здесь.

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Все комментарии
мясo
мясo
вчера в 19:16
все решается на поле
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   295 / 979
вчера в 18:54
Удачи нашей сборной!
Capitan555
Capitan555
   372 / 979
вчера в 18:35
Сейчас футбол в Европе очень здорово поменялся с точки зрения своего развития вообще,кроме нас......
Bagula
Bagula
   158 / 979
вчера в 17:56
Коррупционер выполз.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   41 / 979
вчера в 17:46
Конечно может. Шотландцы уже очкуют Сан-Марино после Казахстана.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   117 / 979
вчера в 17:38
Сюрприз будет, если Сан-Марино проиграем...
EAGuar As
EAGuar As
   38 / 979
вчера в 17:33
Удачи сборной России .
Т34
Т34
   62 / 979
вчера в 17:04
Прежде всего мы должны готовиться к сюрпризам от нашей команды. Проигрыш Бельгии - это не сюрприз, это даже не удивление. Это просто ожидаемая потеря очков.А вот все сюрпризы впереди.
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