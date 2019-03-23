Прядкин: «Любая команда может преподнести сюрприз»

Глава РПЛ Сергей Прядкин в интервью казахстанским СМИ поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2020 между Казахстаном и Россией.

Встреча состоится завтра и начнется в 17:00 мск.

Сборная Казахстана молодцы. Одно могу сказать: мы смотрели матч с Шотландией, - может быть, урывками. Во всяком случае, нам понравилась игра вашей сборной, самоотдача игроков, тактика. Вообще, считаю, что домашние стены очень помогли вашей команде. Болельщики тут прекрасные.